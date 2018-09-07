Митинг против пенсионной реформы на площади Ленина в Ленинграде запретил Полтавченко

Администрация Петербурга действительно отозвала ранее выданное разрешение на митинг против повышения пенсионного возраста, организуемый сторонниками Алексея Навального. Причиной послужили «форc-мажорные обстоятельства», сообщили корреспонденту «Росбалта» в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

«В связи с форс-мажорными обстоятельствами, то есть прорывом трубы на площади Ленина, массовое мероприятие там стало проводить небезопасно. На этом месте ведутся работы, часть территории огорожена, не исключено образование ям и каких-либо размывов. В таких условиях собираться большому числу людей нельзя. Организаторам митинга предложена альтернативная площадка — Удельный парк», — сообщил советник председателя комитета Иван Краснов.

При этом в Смольном подчеркнули, что чиновникам «сложно было устроить фонтан воды намеренно». «Эта ситуация — стечение обстоятельств. Конечно, людей на площади Ленина никто отлавливать не будет. Но если они придут туда в воскресенье, то будут приняты меры по недопущению опасного развития ситуации», — уточнили в комитете.

31 августа Смольный согласовал сторонникам Навального митинг против повышения пенсионного возраста на площади перед Финляндским вокзалом. Акция должна была состояться 9 сентября. Однако 6 сентября на площади Ленина произошла коммунальная авария с прорывом трубы. «Водоканал» заявил, что чинить трубопровод будут до 16 числа. В настоящий момент движение в районе аварии перекрыто.

В штабе Навального пока не реагируют на информации о переносе, так как они еще не видели никаких официальных документов. Заявителям поступил звонок на телефон, в Смольном указывают, что он был запротоколирован. Оппозиционеры полагают, что решение чиновников политически мотивировано, так как прорыв находится не на самой площадке, где планировался митинг.

Тем временем силовики продолжают "кошмарить" соратников оппозиционера Алексея Навального в регионах в преддверии запланированной ими в единый день голосования 9 сентября общероссийской акции протеста против пенсионной реформы, задуманной властями РФ и вызвавшей категорическое неприятие у большинства населения. По всей стране продолжаются задержания и аресты координаторов и активистов местных штабов Навального.

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