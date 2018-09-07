Национальный Лидер и о безработных позаботился: урежет до трёх месяцев выплату пособия

Владимир Путин внес в Госдуму поправки в законодательные акты по вопросам назначения и выплаты пенсий. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля. В частности, предлагается вдвое сократить срок выплаты пособий по безработице. Это относится ко всем, кроме россиян предпенсионного возраста.

Предполагается, что тем, кто впервые ищет работу, а также тем, кто был уволен за нарушение трудовой дисциплины или работал менее 26 недель за последний год, снизят срок выплат с шести до трех месяцев за год. Для остальных — с 12 месяцев за полтора года до 6 месяцев за год. Что касается граждан предпенсионного возраста, то им пособия по безработице продолжат платить в течение года.

Предпенсионным возрастом Путин предложил считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Власти хотят повысить пенсионный возраст мужчинам до 65 лет, женщинам — до 60 лет (изначально предполагалось — до 63). Законопроект уже прошел первое чтение в июле. Решение властей вызвало бурную реакцию в обществе. Путин 29 августа выступил со специальным обращением к гражданам, в котором пообещал смягчить реформу.

От редакции: Что значит - лидер! Наступать на права пролетариата - так уж наступать! Молодец, чего теперь стесняться: если народ трудовой готов принять грабительскую пенсионную реформу, то зачем ему, дармоеду, это мелкое, условное пособие по безработице? Что это вообще за пережитки советского и отчасти западного гуманизма? Все приоритетные права, все государственные субсидии - только крупному капиталу, только буржуям, конечно же. Никакого изъятия сверхдоходов у олигархов не будет - только добровольной благотворительностью, а вот тем, кому и на жизнь-то не хватает, - вот им нечего баловаться пособиями по полгода, чай, не от них судьба страны зависит, не буржуи потому что. Ведь это они "развивают экономику" (уж позволю вставить фразу преемника-Димона в моделируемый мною ход мысли Национальнейшего Лидера) - буржуям надо помогать, а не тем, из кого они выкачивают прибавочную стоимость...

Молодец - "сильный президент, сильная Россия". Жаль, 9 сентября за него нельзя проголосовать - вот теперь точно проголосовал бы.

Д.Ч.