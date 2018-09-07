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Московский листок

Германский контингент дядя Сэм решил всё же увеличить

Опубликовано 07.09.2018 в разделе комментариев 0

германия сша нато евросоюз
Германский контингент дядя Сэм решил всё же увеличить

Соединённые Штаты Америки значительно увеличат число войск, размещённых в Германии. Это необходимо для усиления НАТО и обеспечения европейской безопасности, объясняют в Вашингтоне. «Американцы полны решимости укрепить трансатлантический альянс, и обещание президента Трампа повысить оборонные мощности США вносит в это значительный вклад», — приводит FOCUS Online слова посла США в Германии Ричарда Гренелла.

Речь идёт об увеличении контингента на полторы тысячи человек к 2020 году. Сейчас на территории ФРГ базируется около 34,8 тысячи американских солдат. 

Ещё 5 июля в Белом доме заявляли, что не собираются изменять численность военнослужащих в Германии, писал News.ru.

Напомним, в июле президент США Дональд Трамп предложил странам-членам НАТО увеличить расходы на оборону до 4% ВВП, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Какая польза НАТО, если Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только 5 из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряет миллиарды в торговле. Обязательно заплатите 2% ВВП немедленно, а не к 2025 году»,— написал Трамп в Twitter. 

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