Член КПСС Шойгу вводит на граждан России церковный налог

Увековечивая себя, любимого

Постыдно-карательный процесс над двумя молодыми матерями - «пусями» Толоконниковой и Алехиной принес одно очень неприятное для самих церковных мракобесов открытие.

Девчонок-то они с помощью президента упекли на два года в колонию. Как того, видать, и требует от них учение Христа о милосердии, сострадании, всепрощении.

Но на суде прозвучало, что церкви сегодня - по сути, торговые лавки, где с утра до вечера идет бойкая, необлагаемая налогами продажа всякой всячины. От свечек до вина. От календарей до житий святых.

Снимок иконы Иисуса Христа с надписью «Господь - цена 2.000 руб» стал хитом и облетел десятки СМИ и соцсетей.

Говорилось и том, что приходы совсем не по-божески берут с мирян за все услуги: за крещение, венчание, освящение квартир. Дерут даже с усопших за отпевание и предание земле. 300 рублей за сорокоуст - не хило?

В офисе «второразрядного агента КГБ Михйлова» эти разоблачения поняли и свои «выводы» сделали. Вскоре на сайтах РПЦ и во многих церквях появились бумажные «вразумления». Дескать, ваши деньги, дорогие прихожане, вовсе не деньги, а жертва богу.

Нуждается ли господь «иже еси на небеси» в привязанных к доллару русских рублях, курс которых определяется игрой на бирже валютных спекулянтов-менял, не уточнялось.

Как ни называй плату с прихожан - жертвой или твердой ценой, суть не меняется. Бесплатно вам не дадут даже крохотный календарик или свечку. Как признавались сами батюшки, у них есть план по сборам. Часть их они должны перечислять в вышестоящую епархию. А та - в РПЦ и патриарху Кириллу на оклад жалованья и прочую роскошную жизнь.

И вот одна сенсация за другой. Член КПСС с 1980 г. министр обороны С.Шойгу объявил о строительстве неподалеку от подмосковной Кубинки в парке «Патриот» «православного храма Вооруженных сил».

Согласно представленному макету зелено-мусульманского цвета, с высотой 100 метров и пятью куполами он призван стать третьим по величине в Европе. Да чего уж там! По блеску позолоты будет самым первым!

Не стесняясь, неслуживший генерал армии уведомил почтенную публику, что здесь ему мыслится «духовный центр» по подготовке священников РПЦ и армии. Этакое элитное закрытое от глаз людских «учебное заведение» для избранных.

Знамо дело, с трапезной и залом церковных соборов для концертов, банкетов и прочих увеселений. Чтобы не хуже, чем в лужковском ХХС.

А как же, спросите, с конституционным принципом отделения церкви от нашего светского государства? Какое право имеет министр обороны на бюджетные деньги строить церковь для РПЦ? Почему ему все время хочется привязывать имя бога к войнам и убийствам, несмотря на заповедь «Не убий»?

Ответ первый: потому что он не верующий, а шоумен по натуре. Заигравшийся в религию партфункционер третьей руки Красноярского крайкома КПСС.

Ответ второй: а разве вы не знали, что у нас конституционно то, что считает Владимир Владимирович? И неконституционно то, что он не считает.

Во всяком случае, откликаясь на просьбы читателей и недоумевающей общественности, мы направили на сей счет в электронную приемную президента В.Путина наше Народное письмо.

В надежде, что его не сразу «урнируют» (выбросят в урну), а какой-никакой ответ нам пришлют. По закону положено («Куда бежать по сигналу «Воздушная тревога»?.., https://forum-msk.org/material/power/14982168.html).

Опустим тот цинизм, с которым зарвавшийся фаворит сделал свое претенциозное заявление в разгар замышляемого «пенсионного геноцида». За 15 лет в МЧС он вообще потерял счет деньгам.

Мы запрашивали его, в чем смысл показушного «взятия Берлина» со штурмом фанерного рейхстага и во сколько сотен миллионов рублей эта «инсталляция» обошлась нашему народу? В ответ молчание. Министр обороны - трус, как вам такой оборот?

Шойгу - «патриот» в кавычках

Три года назад на коллегии министерства его советник - экс-министр обороны СССР Маршал Советского Союза 90-летний фронтовик Д.Т. Язов попросил поддержать еженедельник «Патриот».

Нашим читателям стала недоступной умышленно взвинченная Минсвязью цена на подписку. Дмитрий Тимофеевич устно просил помочь и вручил министру Шойгу свое личное ходатайство.

И требовался-то для еженедельника - вы не поверите - 1 миллион рублей … на год! Газета уникальна уже тем, что стала единственной из всех советских газет, получивших за Великую Отечественную войну боевой орден Красной Звезды. Такого нет ни у «Правды», ни у «Комсомолки».

И что же? Самый богатый министр страны злорадно отказал Маршалу. А тут сотни миллионов выкидывает на свои театральные забавы. Все готовится к прошлой войне.

Два дня назад он объявил среди личного состава ВС «добровольный сбор» пожертвований на свой личный храм. Увековечить себя, видать хочет. Он у нас, что ли, прикидывается или совсем умом поехал?

Какая в армии может быть добровольность? Скажут: «Министр пожертвовал - вот и вы гоните монету, если не хотите неприятностей». Спустят планы до последнего солдата. Невзирая на его национальность и принадлежность к конфессии.

Да и какие из молодых солдатиков верующие? Как член родительского комитета нашей школы прекрасно вижу, чем живет призывная молодежь. Смотрю по «нашему мальчику» и его друзьям. Да их в церковь на канате не затащишь! Евангелие читать за 1000 руб. не заставишь. Не для них еще.

Допустим, он напишет со службы (позвонит), что с них потребовали сдать на новодел по 100-150 руб. Что я ему посоветую? А вот что: «Фонд борьбы с коррупцией обвинил министра Шойгу в незаконном получении средств, на которые он построил двухэтажный «шанхайский домик» стоимостью в 1 млрд. руб. Пусть за него сначала перед народом отчитается. А то же никакой уверенности, что он не прикарманит и ваши добровольно-принудительные жертвы».

Допустим, в приказном порядке ему удастся собрать со всей армии, флота, авиации, ракетно-космических войск миллионов 150-200 руб. «добровольных пожертвований». Однако на его «чудо света», по прикидкам, нужно не менее 15-20 млрд. руб.

При этом половину, как водится, «распилят» и «откатят». Все это хорошо знают по строительству «Газпромом» в Брянске Кафедрального собора.

Нам же не сказали цену самой дорогой в мире сочинской Олимпиады и самого дорогого в мире ЧМ-2018. И тут ничего не скажут.

Откуда же церковный министр возьмет на свой каприз многомиллиардную сумму? Да из военного бюджета опять же! Уговорит Владимира Владимировича подкинуть. Разве тот откажет?

Вот и получится, что на незаконную инновацию шаманствующего Шойги заставят раскошеливаться все население России.

С церковным налогом вас, «дорогии руссияни»!