Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Член КПСС Шойгу вводит на граждан России церковный налог

Опубликовано 08.09.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 2

армия церковь шойгу
Член КПСС Шойгу вводит на граждан России церковный налог

Увековечивая себя, любимого

Постыдно-карательный процесс над двумя молодыми матерями - «пусями» Толоконниковой и Алехиной принес одно очень неприятное для самих церковных мракобесов открытие.

Девчонок-то они с помощью президента упекли на два года в колонию. Как того, видать, и требует от них учение Христа о милосердии, сострадании, всепрощении.

Но на суде прозвучало, что церкви сегодня - по сути, торговые лавки, где с утра до вечера идет бойкая, необлагаемая налогами продажа всякой всячины. От свечек до вина. От календарей до житий святых.

Снимок иконы Иисуса Христа с надписью «Господь - цена 2.000 руб» стал хитом и облетел десятки СМИ и соцсетей.

Говорилось и том, что приходы совсем не по-божески берут с мирян за все услуги: за крещение, венчание, освящение квартир. Дерут даже с усопших за отпевание и предание земле. 300 рублей за сорокоуст - не хило?

В офисе «второразрядного агента КГБ Михйлова» эти разоблачения поняли и свои «выводы» сделали. Вскоре на сайтах РПЦ и во многих церквях появились бумажные «вразумления». Дескать, ваши деньги, дорогие прихожане, вовсе не деньги, а жертва богу.

Нуждается ли господь «иже еси на небеси» в привязанных к доллару русских рублях, курс которых определяется игрой на бирже валютных спекулянтов-менял, не уточнялось.

Как ни называй плату с прихожан - жертвой или твердой ценой, суть не меняется. Бесплатно вам не дадут даже крохотный календарик или свечку. Как признавались сами батюшки, у них есть план по сборам. Часть их они должны перечислять в вышестоящую епархию. А та - в РПЦ и патриарху Кириллу на оклад жалованья и прочую роскошную жизнь.

И вот одна сенсация за другой. Член КПСС с 1980 г. министр обороны С.Шойгу объявил о строительстве неподалеку от подмосковной Кубинки в парке «Патриот» «православного храма Вооруженных сил».

Согласно представленному макету зелено-мусульманского цвета, с высотой 100 метров и пятью куполами он призван стать третьим по величине в Европе. Да чего уж там! По блеску позолоты будет самым первым!

Не стесняясь, неслуживший генерал армии уведомил почтенную публику, что здесь ему мыслится «духовный центр» по подготовке священников РПЦ и армии. Этакое элитное закрытое от глаз людских «учебное заведение» для избранных.

Знамо дело, с трапезной и залом церковных соборов для концертов, банкетов и прочих увеселений. Чтобы не хуже, чем в лужковском ХХС.

А как же, спросите, с конституционным принципом отделения церкви от нашего светского государства? Какое право имеет министр обороны на бюджетные деньги строить церковь для РПЦ? Почему ему все время хочется привязывать имя бога к войнам и убийствам, несмотря на заповедь «Не убий»?

Ответ первый: потому что он не верующий, а шоумен по натуре. Заигравшийся в религию партфункционер третьей руки Красноярского крайкома КПСС.

Ответ второй: а разве вы не знали, что у нас конституционно то, что считает Владимир Владимирович? И неконституционно то, что он не считает.

Во всяком случае, откликаясь на просьбы читателей и недоумевающей общественности, мы направили на сей счет в электронную приемную президента В.Путина наше Народное письмо.

В надежде, что его не сразу «урнируют» (выбросят в урну), а какой-никакой ответ нам пришлют. По закону положено («Куда бежать по сигналу «Воздушная тревога»?.., https://forum-msk.org/material/power/14982168.html).

Опустим тот цинизм, с которым зарвавшийся фаворит сделал свое претенциозное заявление в разгар замышляемого «пенсионного геноцида». За 15 лет в МЧС он вообще потерял счет деньгам.

Мы запрашивали его, в чем смысл показушного «взятия Берлина» со штурмом фанерного рейхстага и во сколько сотен миллионов рублей эта «инсталляция» обошлась нашему народу? В ответ молчание. Министр обороны - трус, как вам такой оборот?

 

Шойгу - «патриот» в кавычках

Три года назад на коллегии министерства его советник - экс-министр обороны СССР Маршал Советского Союза 90-летний фронтовик Д.Т. Язов попросил поддержать еженедельник «Патриот».

Нашим читателям стала недоступной умышленно взвинченная Минсвязью цена на подписку. Дмитрий Тимофеевич устно просил помочь и вручил министру Шойгу свое личное ходатайство.

И требовался-то для еженедельника - вы не поверите - 1 миллион рублей … на год! Газета уникальна уже тем, что стала единственной из всех советских газет, получивших за Великую Отечественную войну боевой орден Красной Звезды. Такого нет ни у «Правды», ни у «Комсомолки».

И что же? Самый богатый министр страны злорадно отказал Маршалу. А тут сотни миллионов выкидывает на свои театральные забавы. Все готовится к прошлой войне.

Два дня назад он объявил среди личного состава ВС «добровольный сбор» пожертвований на свой личный храм. Увековечить себя, видать хочет. Он у нас, что ли, прикидывается или совсем умом поехал?

Какая в армии может быть добровольность? Скажут: «Министр пожертвовал - вот и вы гоните монету, если не хотите неприятностей». Спустят планы до последнего солдата. Невзирая на его национальность и принадлежность к конфессии.

Да и какие из молодых солдатиков верующие? Как член родительского комитета нашей школы прекрасно вижу, чем живет призывная молодежь. Смотрю по «нашему мальчику» и его друзьям. Да их в церковь на канате не затащишь! Евангелие читать за 1000 руб. не заставишь. Не для них еще.

Допустим, он напишет со службы (позвонит), что с них потребовали сдать на новодел по 100-150 руб. Что я ему посоветую? А вот что: «Фонд борьбы с коррупцией обвинил министра Шойгу в незаконном получении средств, на которые он построил двухэтажный «шанхайский домик» стоимостью в 1 млрд. руб. Пусть за него сначала перед народом отчитается. А то же никакой уверенности, что он не прикарманит и ваши добровольно-принудительные жертвы».

Допустим, в приказном порядке ему удастся собрать со всей армии, флота, авиации, ракетно-космических войск миллионов 150-200 руб. «добровольных пожертвований». Однако на его «чудо света», по прикидкам, нужно не менее 15-20 млрд. руб.

При этом половину, как водится, «распилят» и «откатят». Все это хорошо знают по строительству «Газпромом» в Брянске Кафедрального собора.

Нам же не сказали цену самой дорогой в мире сочинской Олимпиады и самого дорогого в мире ЧМ-2018. И тут ничего не скажут.

Откуда же церковный министр возьмет на свой каприз многомиллиардную сумму? Да из военного бюджета опять же! Уговорит Владимира Владимировича подкинуть. Разве тот откажет?

Вот и получится, что на незаконную инновацию шаманствующего Шойги заставят раскошеливаться все население России.

С церковным налогом вас, «дорогии руссияни»!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 3
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Враг &#8470;-1 - РЕЛИГИЯ!
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 08.09.2018 01:39
...ЗДРАВСТВУЙТЕ...
~~~ ОПАСНОСТЬ &#8470;-1 - религия!~~~
_Для чего РЕЛИГИЕЙ -
сознания "НАСИЛУЮТ" ?
Да ПОТОМУ,что "ЕЮ" -
Оккупацию россии ПЛАНируют!
Сначала ВСЕХ "окормить" -
у уж ПОТОМ - ПО`РАБ`ОТИТЬ!
ЦЕЛЬ:Россию -
в РЕЛИГИОЗНУЮ ЗОНУ превратить!
И в эТОЙ зоне -
ВСЕХ религии ПОДЧИНИТЬ!
` ` ` ` [42-7]
Продолжение-ОКОНЧАНИЕ в:
-> otchizna.su/korrupciya-2/14575
От 07-9-17;СТАТЬЯ - такая-же.
-----
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 07-9-18;
P.S. Религия - ДРЕВНЕЙШИЙ Оккупант И
---> ПО`РАБ`ОТИТЕЛЬ Человечества!
Религия,так БЫЛО и Есть НЫНЕ - это
Главное ПРЕПЯТСТВИЕ(Помеха) для
Развития и прогресса Мира!!!
* Религия ДОЛЖНА быть ОТДЕЛЕНА от
государства,как Было в Нашем СССР!!!
Ответить
шоумен Шойгу охренел уже на старости лет
на свои пусть строит написал 08.09.2018 00:55
А если уж так неймется Богу угодить,то пусть те 50-100 миллиардов рублей,что предполагается ухлопать на Храм,пойдут на лечение
детей.
на 100 миллиардов можно не только 10 клиник построить,но и оснастить их лучшим оборудованием,пригласить на дострйную зарплату врачей,дать им квартиры,и начать лечить детей-здесь,в России,а не собирать всем миром деньги и отправлять детей в израиль на лечение:здорово получается-собираем деньги для детей всем миром,и эти деньги оказываются в результатк на счетах израильских и немецких клиник,а наша медицина влачит жалкое существование.
Шойгу,тебе жить осталось всего ничего-ты одной ногой в могиле-перед смертью сделай доброе дело--построй 200 храмов здоровья для детей,ну или хотя бы 10,для начала.
Спаси жизни и здоровье 100 000 детей.РАДИ БОГА СПАСИ!
Если в тебе хоть капля веры есть-спаси детей!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Конотопская битва - 2
Конотопская битва - 2
08.09.2018
Левые реконструкторы прошлого
Левые реконструкторы прошлого
07.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Навряд ли они будут атаковать российские корабли на своих катерах, пирогах или надувных матрасах (0)
Батька не Ким, но все же... (0)
Член КПСС Шойгу вводит на граждан России церковный налог (2)
Восток-1, Восток-1, я - Земля! Верните пионерлагеря (0)
Германский контингент дядя Сэм решил всё же увеличить (0)
Национальный Лидер и о безработных позаботился: урежет до трёх месяцев выплату пособия (0)
Митинг против пенсионной реформы на площади Ленина в Ленинграде запретил Полтавченко (1)
По всей Путинской России идут задержания и аресты противников пенсионной реформы (8)
"Ташкента" в ДНР обвиняют в рейдерстве, пока он скрывается где-то в Москве (0)
Верховный суд предсказуемо отказал в иске о снятии Собянина за нарушения на выборах (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Культурный разгoвoр" с Кoлoбкoм
Дарья Митина Дарья Митина: 9 сентября
Дарья Митина Дарья Митина: Население понимает, что об него цинично вытерли ноги
Максим Калашников Максим Калашников: После пенсионеров самозанятые!
Максим Калашников Максим Калашников: Путешествие Рой ТВ в Крым. Анонс
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss