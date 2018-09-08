Батька не Ким, но все же...

Хочу отдать должное Лукашенко.

Тут мимолётом проскочил очередной накат Кремля на Белоруссию. Суть в двух словах. Когда два года назад цена на нефть упала до 40 долларов, и спрос на нефть резко снизился, финансовые гении Кремля, оказавшиеся не способными продать нефть, уговорили Лукашенко увеличить закупки нефти у РФ на 6 млн. тонн, чтобы Рашка хоть что-то могла получать в бюджет со своей нефти. Договором Белоруссии разрешались не только переработка, но и перепродажа нефти - «главное, Батька, купи, а потом делай с нею, что хочешь». Лукашенко пошёл навстречу и купил. Предприятия Белоруссии вложились в расширение переработки нефти на бензин и дизтопливо, и Белоруссия по этому договору начала закупать нефть, которую, повторю, Кремль не мог сбыть. А тут цена на нефть подскочила, Белоруссия стала получать увеличенную пошлину, и Кремль жаба заела. И знаете, что Кремль придумал? Он требует, чтобы Белоруссия отдавала ему эту пошлину, получаемую от продажи этой теперь уже чисто белорусской продукции.

Просто удивительно, как Лукашенко не тошнит от общения со свинарником «Правительство РФ».

Но это так, присказка.

Если говорить о руководителях всех послесоветских стран, то самое большое уважение вызывают даже не руководители Китая, а Кимы из КНДР.

Ну, сами посудите (если вам есть чем это сделать), в этом коммунистическом государстве со всего с 25-миллионным населением на участке суши с заведомо недостаточной площадью сельхозземель, руководителями государства - отцом, сыном и внуком - была настолько поднята интеллектуальная мощность народа, что эта маленькая страна по своей сути стала мощной промышленной державой, даже супердержавой. Ведь далеко не каждая промышленная держава даже без условий блокады способна запускать спутники в космос, производить ядерное оружие и иметь самый большой в мире (по численности) подводный флот собственной конструкции и постройки. Интересно, что для своих граждан КНДР не закрыта - коммунистические корейцы свободно выезжают из страны на работу во все страны, и это при практически полном отсутствии иммиграции («беженцев») из КНДР.

В своё время Ли Куан Ю толкнул Сингапур из третьего мира на вершину первого мира исключительно за счёт развития умственных способностей граждан Сингапура, и Кимы вполне могли бы соперничать с Ли, если бы КНДР не блокировал мировой разбойник - США.

Кстати, во всём мире только Ким Чен Ын ведёт себя со США так, как себя следует вести с обезумевшей от безнаказанности сволочью.

Отвлекусь на пример. У нас достаточно много аналитиков, которые не могут понять экономический смысл повышения пенсионного возраста в Рашке, поскольку экономике Рашки это совершенно не требуется. Чего эти дебилы в Думе и Кремле с этим возрастом на уши встали? И от этого вопроса возникает версия - а не заставили ли хозяева Рашки на Западе поднять в Рашке пенсионный возраст только потому, что во всей Европе он уже давно 67-65 лет для мужчин? А в США - 66 лет. Ведь обидно Европе и США смотреть на эти реликты достижений социализма!

Ну, ладно, закончу мысль о санкциях.

Не понятно, с какой целью Трамп весной имитировал переговоры с Кимом и добился от Кима согласия убрать с Корейского полуострова ядерное оружие. Однако после того, как Ким проделал шаги в этом направлении, США, наоборот, усилили санкции против КНДР.

Как можно хоть в чём-то верить этим ублюдкам из Вашингтона?

И я добавлю пару слов о санкциях. Думаю, что в настоящее время Киму Чен Ыну самому, без Трампа надо заняться уменьшением количества ядерного оружия на Корейском полуострове, поскольку на США в этом вопросе надежд нет.

Тут как раз по команде с Израиля США в очередной раз покатили бочку на Иран, и тому пришлось на треть сократить продажи нефти. Так почему бы КНДР не предложить Ирану вместе исполнить американскую мечту о «денуклеаризации» Корейского полуострова? Почему бы КНДР не заключить с Ираном бартер по передаче Ирану некоторого количества ядерных и термоядерных боеголовок вместе со средствами доставки в обмен на нефть? На Корейском полуострове число боеголовок снизится - сбудется мечта Трампа. (Ну, пока корейцы новых не наготовят). Я полагаю, что при такой перспективе евреи быстро заставят американских правительственных уродов снять санкции с обеих стран сразу.

Ну ладно, займёмся делами Батьки.

Я не считаю Лукашенко идеальным руководителем, но это лучший руководитель государства на просторах бывшего СССР.

Лукашенко досталась страна с наихудшими исходными условиями. Практически никаких полезных ископаемых и отсутствие выхода к морям - на развалинах СССР просто не найти государства, настолько одновременно обделённого ресурсами и стеснённостью географического положения. Единственные доступные Лукашенко ресурсы Белоруссии заключены были в интеллекте и работоспособности белорусов. Ну и в уме и честности самого белоруса Лукашенко.

Сравните: население Москвы 12,5 миллионов человек, а белорусов всего 9,5 миллионов, но интеллект и работоспособность современных москвичей не обеспечивают производство ничего, о чём можно было бы без стыда упомянуть. Да, были когда-то мощные автомобильные заводы, металлургический завод «Серп и молот», авиационные, электромеханические и т.д. т т.п. Когда-то «сделано в Москве» было, как говорится сегодня, брендом. А теперь? Кроме собянинских бордюров, что ещё можно считать достижением ума и рук москвичей?

А маленькая Белоруссия производит не просто машиностроительную продукцию, она производит широкий спектр машиностроительной продукции, включая всемирно известные автомобили МАЗ, БелАЗ, автобусы МАЗ, «Неман» троллейбусы, тракторы Минского тракторного и Могилёвского автомобильного заводов, военную технику и автомобильные базы, металлорежущие станки всех видов, телевизоры («Горизонт», «Витязь»), холодильники («Атлант»), и многое другое.

Мне удивительно не только это. Украина полностью обеспечена сырьём для выплавки стали (а УССР вообще была на втором месте в мире после Люксембурга по производству стали на душу населения), а Россия имеет треть мировых запасов железорудного сырья. И сегодня на душу населения Украина выплавляет 0,52 тонны, Россия - 0,49 тонны стали - это естественно. А вот Польша выплавляет, скажем, 0,23 тонны стали, Великобритания - всего 0,12 тонны.

А Белоруссия, всё сырьё закупающая за границей, выплавляет 0,27 тонны стали на душу населения - всего в два раза меньше Украины. И в два раза больше тех же, вполне обеспеченных сырьём для производства стали Польши и Великобритании!

Обычно все считают, что белорусы заняты выращиванием только картофеля, действительно, Белоруссия на первом месте в мире по производству картофеля на душу населения. Но для белорусов это было бы очень просто. Белорусы выращивают и потребляют(!) мяса 91 кг на душу населения в год. Для сравнения, в Германии потребление мяса 88 кг в год, в Великобритании - 83 кг, в России, вместе с импортной кенгурятиной, 69 кг, в Польше - 67. И на Украине, даже в мирном 2013 году потребляли 56 кг.

Белоруссия не только сама потребляет 260 кг молочной продукции на душу населения в год, но и находится на пятом месте в мире по экспорту молочной продукции как таковой (4% мирового экспорта), на третьем месте в мире по экспорту сливочного масла, и на пятом месте в мире по экспорту сыров.

Насколько умело Лукашенко обеспечивает всем белорусам возможность реализовать свои умственно-психофизические способности, видно и по демографическим результатам. В России трудно оценить занятость населения, поскольку по одним числам: «…численность официально работающих граждан в России составила 71,8 млн. человек, или 65,2 % от общей численности рабочей силы страны», - а по другим: «по расчетам правительства трудоспособный контингент России насчитывал 86 миллионов человек, из которых только 48 миллионов официально работали». В любом случае, как видите, в Рашке численность официально занятых колеблется от 56 до, максимум, 62%.

Но и это далеко не всё. С 1990 года численность коренного населения собственно России упало со 148 миллионов до 135 миллионов, и общее количество населения удерживалось до 2014 года в пределах 144 миллионов только за счёт эмигрантов (приехавших работать), и в пределах 146 миллионов - за счёт присоединившегося Крыма.

А в Белоруссии из 5,7 миллиона человек в трудоспособном возрасте, работают 4,6 миллиона - 81%.

И в результате, по уровню ВВП только Россия (26100), Казахстан (25700) и Азербайджан (17700) - газово-нефтяные бочки Запада, - имеют ВВП больше чем у Белоруссии. До ВВП Белоруссии (17500 долларов на душу населения) далеко не только Грузии (10100) или Молдавии (5200), или Таджикистану (3000), но и Украине (8200).

За Украину особенно обидно - у неё сегодня ВВП ниже, чем у Монголии (12200), хотя с таким комплектом подлых дебилов в Киеве, удивительно, что Украина до сих пор вообще хоть как-то работает.

А в СМИ в адрес Лукашенко словесный понос: «Диктатор, диктатор!». Да вы своим умишкой хилым попробуйте в его условиях хоть что-то подобное организовать, а потом вякайте! У вас, дебильных, как ни умный человек во главе народа, так и диктатор, а как ни тупое и ленивое говно, так и демократ.