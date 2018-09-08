Анатолий Баранов: Навряд ли они будут атаковать российские корабли на своих катерах, пирогах или надувных матрасах

Дал комментарий "Свободной прессе".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море для защиты национальных интересов Украины в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно указанному решению, в регионе будет создана корабельно-катерная группировка украинских ВМС и соответствующая инфраструктура. СНБО также намерен поставить войскам береговой обороны «новейшее, высокоточное ракетное вооружение». В сообщении пресс-службы украинского ведомства сказано, что принято решение также об усилении защиты ядерных установок, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения.

— Денег у Киева на это нет, — убежден главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Так что скорее всего, будут создавать из того, что имеется в наличии. Либо, как в случае с Грузией, западные партнеры отдадут в подарок что-то из списанной техники — пять или шесть грузинских катеров участвовали в войне 2008 года, по-моему, не очень удачно… Но вообще «корабельно-катерная» группировка — это новое слово в военном деле, мне кажется… Это самая сильная армия Европы, так? Ну можно еще баркасно-байдарочную группировку создать. Это недорого. Или «надувно-матрасную».

— Чем продиктовано это решение? Не дождались НАТО?

— Ну решения еще нет, есть только намерение. Под решение подкладывается бюджетная составляющая, правительство должно где-то изыскать средства. А мало ли подобных решений осталось под сукном? Я так понимаю, Порошенко уже окончательно почувствовал себя господом богом — сказал: «Да будет свет!», и стал свет.

— Допустим, у них появятся эти катера. Что дальше? Они будут атаковать российские корабли?

— Навряд ли они будут атаковать российские корабли на своих катерах, пирогах или надувных матрасах — для этого надо в составе ВСУ создать еще подразделения камикадзе. Кстати, возможно, создадут. Тогда будут подплывать к российским кораблям с самодельными бомбами и подрываться.

Кстати, в решении СНБО есть пункт и о ракетных установках береговой артиллерии. С учетом того, что Украина пока не производит подобной техники, это интересно. Но на перспективу может составить некоторую проблему — перед началом активных действий придется сначала с воздуха подавлять береговые батареи. Зачем это Украине — вопрос, конечно. Но в принципе могут.

— Сообщается, что группировка будет действовать для защиты интересов Украины в Азовском и Черном морях. Как она, интересно, будет проходить под Керченским мостом?

— А они и не будут проходить под мостом. ВСУ ведь взяло на вооружение в том числе и технику запорожцев — волоком будут доставлять корабли, благо катер не так уж много весит. Возможно, в составе ВСУ появятся подразделения бурлаков, появятся стратегические волоки на Чонгарском и Перекопском перешейках.

— Порошенко намерен поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос санкций против России из-за ситуации в Азовском море. Что еще они могут придумать? На этом их инструментарий иссякает или нет?

— Санкции могут быть, почему нет? Если из-за недоотравления Скрипалей неизвестно кем и чем вводят санкции, то почему не ввести их из-за Азовского моря? Оно, во всяком случае, точно существует. Надо было не останавливаться перед Мариуполем в 2014-м году, а идти дальше, деблокировав Крым с суши — получилась бы большая экономия на Крымском мосте, что с лихвой компенсировало бы потери от возможных санкций. А с учетом вхождения в ДНР металлургического комбината и двух приличных портов, так и в прибыли бы оказались…