Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Анатолий Баранов: Навряд ли они будут атаковать российские корабли на своих катерах, пирогах или надувных матрасах

Опубликовано 08.09.2018 в разделе комментариев 0

украина война киев
Анатолий Баранов: Навряд ли они будут атаковать российские корабли на своих катерах, пирогах или надувных матрасах

Дал комментарий "Свободной прессе".

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море для защиты национальных интересов Украины в южных регионах, акваториях Азовского и Черного морей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Согласно указанному решению, в регионе будет создана корабельно-катерная группировка украинских ВМС и соответствующая инфраструктура. СНБО также намерен поставить войскам береговой обороны «новейшее, высокоточное ракетное вооружение». В сообщении пресс-службы украинского ведомства сказано, что принято решение также об усилении защиты ядерных установок, радиоактивных отходов и других источников ионизирующего излучения.

— Денег у Киева на это нет, — убежден главный редактор ФОРУМа. мск Анатолий Баранов. — Так что скорее всего, будут создавать из того, что имеется в наличии. Либо, как в случае с Грузией, западные партнеры отдадут в подарок что-то из списанной техники — пять или шесть грузинских катеров участвовали в войне 2008 года, по-моему, не очень удачно… Но вообще «корабельно-катерная» группировка — это новое слово в военном деле, мне кажется… Это самая сильная армия Европы, так? Ну можно еще баркасно-байдарочную группировку создать. Это недорого. Или «надувно-матрасную».

— Чем продиктовано это решение? Не дождались НАТО?

— Ну решения еще нет, есть только намерение. Под решение подкладывается бюджетная составляющая, правительство должно где-то изыскать средства. А мало ли подобных решений осталось под сукном? Я так понимаю, Порошенко уже окончательно почувствовал себя господом богом — сказал: «Да будет свет!», и стал свет.

— Допустим, у них появятся эти катера. Что дальше? Они будут атаковать российские корабли? 

— Навряд ли они будут атаковать российские корабли на своих катерах, пирогах или надувных матрасах — для этого надо в составе ВСУ создать еще подразделения камикадзе. Кстати, возможно, создадут. Тогда будут подплывать к российским кораблям с самодельными бомбами и подрываться.

Кстати, в решении СНБО есть пункт и о ракетных установках береговой артиллерии. С учетом того, что Украина пока не производит подобной техники, это интересно. Но на перспективу может составить некоторую проблему — перед началом активных действий придется сначала с воздуха подавлять береговые батареи. Зачем это Украине — вопрос, конечно. Но в принципе могут.

— Сообщается, что группировка будет действовать для защиты интересов Украины в Азовском и Черном морях. Как она, интересно, будет проходить под Керченским мостом?

— А они и не будут проходить под мостом. ВСУ ведь взяло на вооружение в том числе и технику запорожцев — волоком будут доставлять корабли, благо катер не так уж много весит. Возможно, в составе ВСУ появятся подразделения бурлаков, появятся стратегические волоки на Чонгарском и Перекопском перешейках.

— Порошенко намерен поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос санкций против России из-за ситуации в Азовском море. Что еще они могут придумать? На этом их инструментарий иссякает или нет?

— Санкции могут быть, почему нет? Если из-за недоотравления Скрипалей неизвестно кем и чем вводят санкции, то почему не ввести их из-за Азовского моря? Оно, во всяком случае, точно существует. Надо было не останавливаться перед Мариуполем в 2014-м году, а идти дальше, деблокировав Крым с суши — получилась бы большая экономия на Крымском мосте, что с лихвой компенсировало бы потери от возможных санкций. А с учетом вхождения в ДНР металлургического комбината и двух приличных портов, так и в прибыли бы оказались…



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • За кого вы бы проголосовали на выборах мэра Москвы?:
Результаты
Интернет-ТВ
Конотопская битва - 2
Конотопская битва - 2
08.09.2018
Левые реконструкторы прошлого
Левые реконструкторы прошлого
07.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Анатолий Баранов: Навряд ли они будут атаковать российские корабли на своих катерах, пирогах или надувных матрасах (0)
Батька не Ким, но все же... (0)
Член КПСС Шойгу вводит на граждан России церковный налог (2)
Восток-1, Восток-1, я - Земля! Верните пионерлагеря (0)
Германский контингент дядя Сэм решил всё же увеличить (0)
Национальный Лидер и о безработных позаботился: урежет до трёх месяцев выплату пособия (0)
Митинг против пенсионной реформы на площади Ленина в Ленинграде запретил Полтавченко (1)
По всей Путинской России идут задержания и аресты противников пенсионной реформы (8)
"Ташкента" в ДНР обвиняют в рейдерстве, пока он скрывается где-то в Москве (0)
Верховный суд предсказуемо отказал в иске о снятии Собянина за нарушения на выборах (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: "Культурный разгoвoр" с Кoлoбкoм
Дарья Митина Дарья Митина: 9 сентября
Дарья Митина Дарья Митина: Население понимает, что об него цинично вытерли ноги
Максим Калашников Максим Калашников: После пенсионеров самозанятые!
Максим Калашников Максим Калашников: Путешествие Рой ТВ в Крым. Анонс
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss