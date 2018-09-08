Восток-1, Восток-1, я - Земля! Верните пионерлагеря

Собрать из двух велосипедов один – наверное, не так сложно. Вот подходящее занятие для интеллигента – выйти на солнышко, взять разводной ключ, «молотом – да по цепям, по цепям!», как учил товарищ Журбин в однофамильном романе Всеволода Кочетова. На шинах тем более – Made in USSR написано, и некоторые в прекрасном состоянии. Надо только камеру в переднего колеса купленного у коллеги Минлоса за сто рублей зелёного велика («Украина») переставить на заднее колесо… но не чёрного зиловского велосипеда, моего верного Россинанта уже эта лет двадцать, а на заднее колесо всё того же зелёного (камера на чёрном, на «родном» заднем, увы, моментально спускает). Работка спорится под последний альбом Рамонесов и первый Пистолзов (слушаю на кассете). Но в какой-то момент, когда надо всего лишь заправить камеру под шину аккуратно и последовательно, овладевает паника – ничего не получится, не успею проехать необходимые километры…

А решение, куда ехать в столь погожий день – пришло как-то постепенно. Давно была этакая «закладка» на карте окрестностей, где мелькнул указатель «П/л Восток» по пути из Сергиева Посада. Мелькнул очень давно, лет десять назад почти… Там ведь близко – только Рахманово надо проехать, выехать на Ярославку и, слева будет поворот.

Камера наконец слушается, в шину заправляется. Неродное заднее колесо вставляется, с цепью сживается, только вот тормоз немного тут неподходящий, но уж как-нибудь упрём, не прикрепляя… Да, оба колеса накачаны сносно, можно ехать.

Высота в седле обещает быстрый и наблюдательный полёт.

Печёт, но за Рахманово, то есть проехав уже большую часть пути по моим расчётам, можно по Старой Ярославке держаться левой стороны, теневой. Вот и выезд, тут кончается Пушкинский район и начинается Сергиево-Посадский. Летящие навстречу фуры обдают ветром с пылью, но на этот случай имеются солнцезащитные очки. Нужный указатель всё не обнаруживается, но померещиться он не мог. И бензоколонку приходится проехать, и ещё небольшие поселения вдоль Ярославки.

И вот он – искомый поворот. Скромные буквы П.Л. - крамола жуткая, потому что расшифровываются как пионерлагерь! Неужели живёт и работает?..

И так легко почему-то ехать к панельным домам. Они связаны с лагерем, который притягивает меня на таком расстоянии лет, что и подумать-то странно… 1984-й год. Такое развитое тут жильё и детские площадки – потому что Экспериментальный завод пластмасс ещё живёт, маленький городок вдоль узкой дороги. Но меня влечёт далее, ведь не может указатель обманывать. Точно – вот здание завода, которое мы приняли глядя из нашего пионерлагерного автобуса за сам лагерь! Но старожилы тогда успокоили – нет, это ещё не лагерь, это завод. Лагерь дальше, за полями.

Не хватает дыхания – может, волнение, спешиваюсь на вполне пологом подъёме в гору. Мимо иногда проезжают иномарки, проходят дачники. Но дальше, за очередным поворотом в дачное товарищество – есть путь в лесную горку, и он отчего-то так радует, словно улыбается гостеприимно, хотя на деле улыбаюсь я… «С высокой ветки в детство заглянуть» - нет, тут хорошо подстанавливается в песню «С велосипеда…» Можно было бы спрашивать у огородников, точно ли еду – но отчего-то не решаюсь нарушить этой многообещающей тишины.

Не сомневаюсь, что еду верно.

Подсказка – знак «осторожно, дети». И вдруг за очередным поворотом – на этот раз налево, - как-то сразу стечение всех опознавательных знаков. И спортзал той самой школы, и слева старенький корпус, и те самые, не менявшиеся с прошлого века ворота! Правда, ни таблички, ни вывески, ни знака – но зачем они мне?!

Это мой «Восток-1», а не «Восток» как указывал забывчивый, поверхностный знак… Ворота и калитка, не менявшиеся. Заварена калитка? Ну, можно и забор перелезть… Нет, открыта!

Я со своим чёрным велосипедом – уже на территории, откуда такой желанной далью казалась эта школа, дорога, когда мы были тут маленькие.

Трепет, сравнимый разве что с вожделением самой высшей предкоитальной стадии, когда перед тобой желанная, любимая, такая необходимая, видом требующая слияния со всем существом твоим, нагота… Вот же странность: отчего мы юными так рвёмся в неизведанное, с неиссякаемым запалом, с энергией, сравнимой разве что с топливом тех самых космических аппаратов, носителей их, ракет? Но зрелыми – мы с ещё большим устремлением и действительно неким сладострастием, с тягой неодолимой тянемся в заповедное изведанное: в места, где были очень давно и даже не обязательно счастливыми, но БЫЛИ, и это пространство для нас бесценно именно поэтому?..

Коллега недолгий по бывшей работе, литинститутский Николай Васильев как-то пытался рассуждать на тему ностальгии. «Ностальгия – опасное чувство» говорил он высокомерно применительно к Казахстану и желанию нашему, коммунистическому, сделать его республикой возрождённого Союза.

Нет, коллега, видно, ты не знаешь ещё этого затмевающего любые плотские радости вожделения, маньяческого движения писателя туда, где все клеточки тела его начинают звенеть от соприкосновения с собой же в прошлом. Звучит немного спиритуалистично – но суть состояния преодоления барьеров времени всё же выражает. Вот это сущностное содрогание, вполне и даже чрезмерно физиологическое, но обусловленное конечно психически, наслаждение от пребывания ТАМ, от попадания туда, где бывал однажды, но вспоминал потом не раз – я и ощутил (чего и вам желаю).

Только есть тут ошибка – слишком многое мы обобщаем в слове «ностальгия». Она – больше раба Мнемозины и воображения, она не реалистична, не связана с эго-краеведением. А вот это моё сияние-пребывание на аллее пионерлагеря, попадание в точное место искомого прошлого – это, конечно, никакая не ностальгия. Это что-то проще и не из взрослых ощущений вообще, это именно искомая и обнаруживаемая только ТАМ, ощущаемая лишь в этой зоне соприкосновения с Реальностью детскость – неприличнейшее состояние для человека взрослых лет.

Дорогу, однако, мне преградила собачья будка, даже две. Шуршание шин велика по осенним листьям вызвало не агрессивный, но всё же лай. Конечно – какой-никакой, а сторож у этих мест быть должен. На моё счастье им оказалась интеллигентная пожилая дама, явно из научной среды, которая мгновенно одобрила мой рейд – видимо, наблюдая в глазах моих бушующие чувства.

Да, не скроешь страстности, когда необходимо «застолбить», засвидетельствовать, выудить, то есть обнаружить в том неизменном месте на Земле помещение моих первых пионерских (вспомнил – не были мы ещё пионерами, в октябрятском звании приехали) впечатлений!

Тут всё заросло так, что пробираться к нашему корпусу пришлось окольно, через котельную (которую почему-то с ходу не помню), через дом для персонала лагеря. Ничто не работает конечно же, всё стоит тихо и, кажется, только меня и ждёт…

Да – вот это и есть мой корпус. Крапива жалит справа и слева – шорты коротки, как те задранные штаны для бега за комсомолом, только в данном случае – за пионерлагерем.

Внутренняя-письменная речь начала петь на аллее ещё, хотя от неё остались только отдельные фонарики. Но это то самое место, это мой первый пионерлагерь, и из всех этих зарослей, как бы ни жалила крапива – я вырву, выкопаю все мне нужные здания. Да, наш корпус – номер я подзабыл, а он 5-й. Пятёрка где-то держалась, но могла путаться с отрядом.

В отличие от корпусов, где жили отряды постарше – мой уцелел. Может показаться заброшенной дачей, но это пространство кипело детской инициативой, суетой, в общем жизнью.

А вот и карнизик, по которому, выбравшись из своего, вот этого окна, первого от входа налево – мы пролезли до игровой комнаты, чтобы подсмотреть, как одна учится там танцевать наша вожатая Света – под «шонОри-лири-тАту», под модную тогда пластинку, готовилась к дискотеке.

А это здание, напрочь утопшее в лесу – это Столовая. Главный корпус, перед которым и линейки проходили. И кино показывали в столовой. Вся эта деревянная архитектура – плод любви к своим (в широком смысле) детям поколения, встретившего ликованием полёт Гагарина и давшего название его корабля «Восток-1» пионерлагерю. Теперь эти здания числятся за Росатомом.

Грустная действительность – это тот максимум заботы, который выразило нынешнее государство-Труба. Не снесло, не застроило дачками, как наши пахотные поля между Ашукино и Данилово, а просто как бы заморозило, что сейчас для меня наиболее ценно. Ведь даже если бы лагерь использовали как базу отдыха – он был бы не тот. Увы, тут диалектика сурова: ищешь ведь не наслоения, а под ними именно себя, своё время. А с тех пор даже в этой архитектуре не могло ничего не меняться.

Она разрушалась. И, буквально, по внутреннему компасу выкопав из елово-берёзовых зарослей вход в Столовую – эту лестницу, по которой отбарабанило столько ног, я заглядываю внутрь… И вижу провалившуюся внутрь крышу. Чем больше кровля, тем тяжелее – она конечно рухнула. Это там у нас шли дискотеки.

Это там мы рассаживались по утрам и за обедом.

Какой низкий столовый корпусик в том месте, где мы ели, какие дачные, террасные масштабы!

Но они казались тогда огромными – широкими… Это уж конечно классика. Но когда ещё и рушится, то уменьшается. И избежать тут «тарковских созерцаний», поэтизации разрушения – нельзя. Тем более, что торжествует зелень.

Были и корпуса старших отрядов, куда мы не совались – зато теперь я захожу внутрь. Какая-то преувеличенная тут тишина. Словно траурная, некая несоответствующая месту эмоция зависла – ведь созданное для вмещения радости, это отчасти раскуроченное помещение как бы вопиет: это не время ушло, это вы ушли, сбежали, дезертировали, пионеры! Как вы посмели отдать нас на растерзание времени?

Ведь вы пели тут такие песни! Мы, стены, всё слышали! Вы устремлялись в песнях в космические дали, открытые для вас Королёвым, Гагариным и «Востоком-1», но до чего вы довели вашу страну? Почему вы приняли капитализм без боя, а контрреволюцию даже с радостью?

Извините, стены – вы ведь слышали тогда и дискотеки? И вот в них уже потихоньку (громко) начиналось то, что победило СССР изнутри – но не буду углубляться.

Росатом… Сколько их тут, в Подмосковье – таких, заброшенных, никому не нужных, кроме разве частников, мечтающих располосовать эти земли (не такие большие, как выяснилось теперь, на возрослый взгляд мой и шаг) под дачи, коттеджи, особняки… И вот за это ругают стены. Они-то строились для воспитания иного в нас, коллективного. И, пусть с насилием построений, с официозом линеек, но в нас входил этот первостепенный смысл – объединительный, всеобщий, коммунистический (для мало это всё понимающих нас, но через форму, через линейки – всё же постигающих постепенно). Лес, всё съел лес…

На менее прочих заросшей еловой аллее гуляли родители в родительский день с нами, подкармливая конфетками – являлся лишь на короткое время внутри времени Коллектива этот мир личного, уступивший место кружкам и линейкам, воспитанию нового, высшего проядка, воспитанию пионеров в нас, октябрятах.

А вот тут – да, не сразу найденный, кирпичный мир моего открытия наготы наших вожатых Наташи и Светы, описанный по памяти. Конечно, помять всё подкорректировала и куда-то оттащила это банное заведение, а оно было одно-единственное на весь лагерь, и могло располагаться только тут, и повели нас в него почему-то как бы за неимением другой возможности, только разок (или запомнился только тот разок)… Но уж впечатлений хватило надолго – голая брюнетка Наташа, решившая со Светой не стесняться мелких нас, а тоже помыться. И мы делали вид, что не можем сами оттереться мочалками, чтобы они тёрли нас, как Наташа тёрла и свою безотцовую дочку, нашу одноотрядницу…

Всё в этом «освенциме» происходило, кирпичные стены таят ребячью радость и половое провидение будущих побед, будущих нег с такими вот длинноволосыми и обворожительными Наташами.

Школа нисколько не изменилась – только цветом. Печальный изнутри, какой-то покинутый в часы наших «кавалерийских» занятий в нём, спортзал – слишком высокий и большой по сравнению с наими типовыми московскими. Тогда он был совсем новый и сейчас не кажется старым – но тогда, в 1984-м он ещё пах стройматериалами и чужим, напрыганным-набеганным тут потом-детством, а поля за школой казались бескрайними, как и лес за дорогой, где намечалась ля нас «зарница», если прекратятся дожди… Но они всё лили и лили, потому и был я забран до окончания смены мамой…

Отчего коллективный и воспитывающий детей активный отдых в пионерлагерях – перестал быть нужным обществу?

Ведь в нём было только хорошее, и потому пространства, организованные под этот отдых, ещё способные стать матрицами для других воспитательных пространств – не должны приходить в упадок. Пионергалеря используются (понятно, что не под оригинальными названиями) даже на Украине, а у нас почему-то стоят запущенные, загадочно ненужные. Хотя, при густоте детского населения Москвы (правда, лагеря уже и не ведомственные – не знаю как всё уползло в Росатом, ведь и ГЕОХИшные дети-мы получали путёвки) такие места были бы на вес золота. Родителям – спокойствие и уверенность, что на месяц дети не просто под присмотром, а ещё и научатся многому. Самим детям – новый, сказочный мир, который открывает коллектив и бурная кружковская жизнь...

Добрая смотрительница, стряхнув с меня набранные в чащобах листья, развеяла и мои мечты: Росатому ведь придётся всё сносить, восстановлению деревяшки не подлежат. Пусть так, пусть построят новые дома – но невидимое коллективное тело пионерлагеря необходимо воскресить! Пусть вам это кажется фёдоровщной – но это нужно нашим детям.

Мир, порубленный на индивидуальные и всё более расползающиеся по уровню комфорта и доходов клетушки – должен где-то заканчиваться и переходить в свою противоположность. И воспитание через коллективно-распределённую деятельность – самое лучшее, а когда оно и в едином идейном устремлении ведётся, что посчастливилось нам не просто видеть, а впитать, так это вообще мечта и роскошь, ради которой у Росатома уж точно найдутся средства. Важно только идейно понять, какая непреходящая ценность скрыта в этих заросших пространствах.

Я не стал возвращаться той же дорогой, я поехал вперёд – к обещанной, но несостоявшейся «Зарнице». И травянистая дорога загадочно вывела меня через садовые участочки петлёй на тот самый поворот к лагерю и заводу, почти к Ярославке (удивительно, как мы не слушали её из лагеря – меньше было машин в 1984-м, не было такого количества фур и прочих крупных автомобилей). И холстовый запах недавно убранных, скошенных силосных культур – точно, как в Турции, в Дидиме, прянул в жадные ноздри велосипедиста нежданною наградой.

Эта земля ещё говорит с нами, чего-то ждёт от нас – может, когда придут помогать колхозам традиционно пионеры?

Детский рисунок на нашем 5-м корпусе, в 1984-м его ещё не было...

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