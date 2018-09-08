Украина попала в руки "ловцов душ"

7 сентября, появилась информация, что Константинопольский патриархат назначил двух экзархов в Киев «в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви на Украине». Об этом сообщили в представительстве Константинополя при Всемирном совете церквей. Назначение прошло без согласования с патриархом Московским и всея Руси, а также митрополитом Киевским и всея Украины.

Московский патриархат пообещал дать ответ на назначение патриархом Константинопольским Варфоломеем своих представителей на Украине без согласования с Москвой. Представитель МП Владимир Легойда подчеркнул, что надеется на понимание Константинопольским патриархатом важности решений по Украине, которые могут привести к негативным последствиям. В УПЦ заявили, что назначение экзархов является нарушением канонической территории Украинской православной церкви.

***

В принципе, назначение экзархов, то есть церковных иерархов, управляющих той или иной канонической территорией дистанционно, из-за границы, применяется, когда как таковой церкви на этой территории нет или ее деятельность затруднена. Но Украина давно считается православной страной, где функционирует не просто множество епархий, приходов и монастырей, но и как минимум 3 православные церкви:

УАПЦ,

УПЦ МП.

УПЦ КП.

Все они меж собой не ладят, и, строго говоря, канонически церковью является только УПЦ МП, то есть Украинская православная церковь в составе Московского патриархата.

УПЦ КП является самопровозглашенной, и признать ее автокефалию было бы странно - митрополит Филарет после поражения на выборах московского патриарха еще Алексию Второму провозгласил сам себя патриархом еще в 1992 году, чего больше никто не признал. УПЦ КП считает, что в 1688 году Киевскую митрополию незаконно передали Москве.

Исправлять "ошибки" спустя 350 лет, когда уже не стало ни польско-литовской Речи Посполитой, ни Великого княжества Московского, ни Османской империи, довольно, конечно, странно. По какому закону будут оценивать "законность" перехода церкви от одного несуществующего государства к другому? И какое вообще отношение имеет митрополит-раскольник Филарет к Киевской митрополии 17-го века? Это не говоря о том, что г-н Денисенко лишён сана в 1992 году, отлучён от церкви (анафематствован) Русской православной церковью в 1997 году.

Особенно забавно, что сан иеродиакона, как и само пострижение в монашество он получил в Троице-Сергиевой лавре, а епископом стал в Ленинграде, то есть в той церкви и на той территории, которую он сегодня признает "неканонической".

УАПЦ, возникшая в году Гражданской войны, и провозгласившая сама себя автокефальной при Петлюре, тоже не признается канонической большинством православных церквей. Ее история похожа на УПЦ КП, только на 70-80 лет раньше. Ни один из действующих епископов того времени не принимал участия в принятии решения отделения УАПЦ, тогда как рукоположение ни священников, ни епископов, без нескольких действующих епископов невозможны. Впоследствии УАПЦ играла на Украине примерно ту же роль, что РПЦЗ в России, только канонические общение РПЦЗ с РПЦ было возможно, а вот с УАПЦ - нет.

***

Остается открытым вопрос, кому же будет передавать вселенский патриарх автокефалию? Самосзанной УПЦ КП, столь же самозванной УАПЦ или УПЦ МП, которая об этом не просила?

Или Константинопольский патриархат намерен заново "крестить Украину" посредством двух назначенных экзархов - то есть создать на Украине совершенно новую церковь со своей новой иерархией?

Все это, конечно, напоминает какую-то историческую реконструкцию из средневековой жизни, но густо заешанную как на местечковом национализме, так и на амбициях зарубежных церквей "распилить" бывшую каноническую территорию РПЦ.

Все это, разумеется, ведет к окончательной потере православием какого-либо авторитета на Украине и массовому переходу верующих под крылья "европейских" церквей - той же католической церкви, к евангелистам-христианам, другим протестантским церквям, включая самые экзтические, которых на Украине и раньше было немало.

Анатолий Баранов