Писк комариный в "день тишины"

10 сентября в 15.00 в Симоновском суде назначено рассмотрение дела о применении к Сергею Удальцову административного надзора. Надзор запросили на пять лет с максимальными ограничениями — власти хотят заблокировать его от протестной деятельности на целых пять лет.

Напомним, что одно нарушение административного надзора — штраф, при повторном — предусмотрено уголовное преследование.

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Сегодня "день тишины", поэтому ни слова о выборах. Какие выборы? Когда? Понятия не имеем!

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Просто Сергея Удальцова хотят окончательно "вывести из игры". Год назад человек освободился, отсидев "от звока до звонка" непонятно за что - чего не делал, не собирался, да и что вообще преступлением не является. Но 4,5 года человек был полностью отрезан от политической (а заодно семейной и вообще человеческой) жизни. Оказывается, мало...

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Если же Удальцову впаять еще 5 лет, то с учетом отбытого уголовного наказания и отбываемого сейчас административного - ну, строго говоря, "десятка" получается. Можно подумать, убил кого...

А за что сейчас сидит Удальцов "административно"? За что держит голодовку, из-за которой уже 3 раза помещался в реанимацию?

За пенсии! Да, на акции, сугубо разрешенной, совершил нечто такое, чего не совершал - и спустя 2 недели после ее окончания вдруг решили его "привлечь".

За что? Да ни за что! Как и в истории с "посадкой" его по делу о Болотной площади, есть видео, на котором четко видно - Удальцов инкриминируемого ему деяния не совершал! Но какое до этого дело суду, который судит не по закону, а в соответствии с "правовым чувством" судьи? Вот чувствует судья - надо посадить! И сажает.

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Вопрос, конечно, что делать?

Любой человек, попадающий в российский суд, может даже не думать о защите. Масса дел, доказывающих - сколько решили, столько и дадут.

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Но как можно ответить на арест именно Удальцова и на перспективу очередного "закрытия" его всерьез и надолго?

Ответ на этот вопрос перед каждым будет уже завтра - все же День города. Плюс еще одно мероприятие, о котором почему-то сегодня не положено говорить. Но дать оценку действующей власти можно именно завтра. Нравится нам, что людей сажают ни за что, и это самым непосредственным образом связано с нашим выбором? Тогда один вариант. Не нравится? Тогда другой!

Сейчас уже стали выходить "узники референдума" - осужденные по делу ИГПР ЗОВ, которые слишком всерьез восприняли статью Конституции РФ, объявляющую рефередум высшим проявлением власти народа. Тоже отсидели уже люди, без амнистий и помилований.

Нары освободились - теперь пойдут те, кто против "пенсионной реформы". Хотя содержать человека тюрьме куда дороже, чем платить ему даже вполне приличную пенсию.

Поэтому всех не пересажают. Не от гуманизма - от жадности.

Ну и за "неправильное" голосование пока не привлекают. Пока. Надо пользоваться...

Анатолий Баранов