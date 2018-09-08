Экипаж буксира "Шквал" спасён в Керченском проливе

Всех семерых членов экипажа буксира, терпящего бедствие у берегов Крыма, подняли на борт сухогруза со спасательного плота, пострадавших нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Южного регионального центра МЧС России.

Участвующий в спасательной операции буксир «Меркурий» обнаружил плот. «На плоту весь экипаж из семи человек»,— сообщил ТАСС представитель МЧС. Поднять людей на борт буксира ранее не могли из-за волнения на море.

"В 11:17 мск все моряки подняты на сухогруз, все живы и здоровы, ждут, когда их заберут катером", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Росморречфлота уточнили, что у подавшего сигнал бедствия буксира "Шквал" вышло из строя рулевое устройство.

Ранее сообщалось, что в 06:55 мск поступила информация о том, что в 2 км от берега в районе села Героевка малый буксир "Шквал" попал в сложные погодные условия и его заливает водой, в связи с чем экипаж покинул судно на спасательном плоту.

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