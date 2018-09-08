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Московский листок

В Ираке народ восстал сперва против безработицы, а теперь и против нефтесосов

Опубликовано 08.09.2018 в разделе комментариев 1

ирак безработица вода лукойл
В Ираке народ восстал сперва против безработицы, а теперь и против нефтесосов

В иракском городе Басра, расположенном в 550 километрах южнее Багдада, власти объявили режим ЧП из-за продолжающихся с начала недели протестов. Тысячи местных жителей, недовольных качеством питьевой воды, отсутствием электроснабжения, безработицей и фактами коррупции, регулярно вступают в бои с силовиками. Вечером 7 сентября, после атаки на консульства США и Ирана, митингующие напали на месторождение нефти Западная Курна — 2, разрабатываемое российской компанией "ЛУКойл".

— Демонстранты действительно прорвались на территорию месторождения, избили полицию, но до места, где находятся сотрудники компании, они не добрались. Все сотрудники в целости и безопасности, — заявил РИА "Новости" источник, знакомый с ситуацией. 

Помимо атаки на диппредставительства и месторождение манифестанты подожгли один из четырёх президентских дворцов в Басре и офисы политических партий и организаций. За неделю в столкновениях с полицией и армией погибло по меньшей мере девять человек.

Для улучшения качества водоснабжения и возобновления энергоснабжения паникующие власти Ирака пообещали выделить два миллиарда динаров (около 17 миллионов долларов). В самой провинции пообещали создать 10 тысяч рабочих мест.

От редакции: Вот такая там, пардон, "пакс американа"... Но и олигархической Эрэфии тут радоваться не стоит - кажется, лукойловский бизнесОк накрывается, - бизьнес, на который "враждебные РФ" США смотрели вполне одобрительно. Восставшие против безработицы массы - это сила, не знающая национальных окрасов буржуев. И потому сердце российских левых тут радуется не протому что у дяди Сэма проблемы, а потому что и там, где недавно торжествовали религиозные предрассудки, пробуждается классовое самосознание... На "Потёмкине" бунт начался из-за плохого мяса, тут - из-за плохой воды. Классика - человек становится Человеком из тягловой скотины, в которую его превращает буржуй, только в борьбе за то, что буржуа зовут качеством жизни.

Обещать создать 10 тысяч рабочих мест - "ещё не жениться", ах, как это похоже и на майсие указы Путина, очередное его враньё, ведь буржуям чтобы удержать власть - всё сгодится! А тем временем вот такие лукойлы выкачивают из РФ нефть точно так же, как и из Ирака - ничего не оставляя местным жителям. Конечно, такое нельзя терпеть бесконечно. И убитый дядей Сэмом Саддам об этом, кстати, предупреждал и Буша-младшего и своих непосредственных убийц, - что они влезли туда, где их категории "демократии" не годятся.

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 1
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в ИРАКЕ народ.
а в РФстане написал 08.09.2018 14:04
тьфу-электорат,извиняюсь за выражение.
Завтра поцокает копытцами на выборА,голосовать
за либерально-фашистского подпиндосника-страшного
старика С.Ракова.
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