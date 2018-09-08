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Московский листок

Украину власть шантажирует от имени МВФ, как Путин РФ пенсионной реформой

Опубликовано 08.09.2018 в разделе комментариев 0

украина кризис газ мвф
Украину власть шантажирует от имени МВФ, как Путин РФ пенсионной реформой

Если Украина не выполнит требования МВФ, включающие в том числе и повышение расценок на газ для населения, то страна окажется «на грани дефолта», сообщил премьер Украины Владимир Гройсман. Об этом он рассказал в ходе выступления на телеканале «Интер», отрывки из выступления опубликованы на странице премьера в Twitter. 

Гройсман признал, что Украина, бравшая кредиты у МВФ, оказалась «заброшена в долговую яму». «Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», — сообщил он.

Указал премьер Украины и на то, что Киев не может отказаться от требований МВФ по повышению наполняемости бюджета и росту стоимости коммунальных услуг для населения. «Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Но невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, я антикризисный», — сказал Гройсман. При этом, отметил глава украинского кабмина, доверие к Украине в МВФ оказалось подорвано тем, что ранее представители Киева «меморандум с кредиторами подписывали и не выполняли обещанное». Исправить ситуацию должны текущие переговоры с МВФ. Их результаты украинский премьер пообещал представить через две недели.

От редакции: Видим совершенно зеркальную для Путинской России ситуацию - идёт наглый шантаж народа со стороны власти. Как Путин и Медведев намекали - не поднимем пенсионный возраст, то всё, аллес капут, только внутренний, с МВФ не связанный. Как говорится, не чувствуем разницы: и там, и тут миллиардеры лезут в карманы самых рядовых трудящихся и даже безработных - чтобы отчитаться перед высшими "истинами лидерализма", либо чтобы свести бюджетные концы с концами. Пока трудящийся не имеет своей власти ни там, ни тут - его безбожно стригут - и не так важно под эгидой МВФ или как-то иначе.

Д.Ч. 



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