Сходка исламистов решила вскоре устроить в Сирии "химатаку"

Инсценировка химической атаки в Сирии запланирована на вечер 8 сентября - к этому времени ее участники должны быть готовы к ее осуществлению. Сигналом для начала должна стать специальная команда от неких "зарубежных друзей сирийской революции". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По имеющейся в распоряжении ведомства информации, 7 сентября в Идлибе в расположенном в районе школы "Аль-Вахда" командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана", запрещена в РФ) с участием местных координаторов "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски").

Конашенков отметил, что на сходке в Идлибе были утверждены сценарии проведения и съемок постановочных акций с якобы применением отравляющих веществ правительственными войсками Сирии против мирного населения. Провокации планируются в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Сармин, Серакаб и Тафтаназ. Полную готовность всех участников проведения постановочных провокаций намерены обеспечить к вечеру 8 сентября. Сигналом для начала практической фазы провокации станет специальная команда от "зарубежных друзей сирийской революции", сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что "российское военное ведомство продолжает внимательно отслеживать обстановку в Сирийской Арабской Республике и действия группировок вооруженных сил различных стран в Ближневосточном регионе".

Между тем, боеприпасы российского производства могут ещё пригодиться в Сирии...

Напомним, утром 31 сентября в здании утилизации мин на заводе имени Я. М. Свердлова произошел хлопок во время производства взрывчатки. После этого возник пожар на площади 80 квадратных метров. В результате ЧП, как сообщалось, три человека погибли, еще шестеро, по данным Минздрава региона, пострадали. Кроме того, двое считались пропавшими без вести. В пресс-службе регионального управления МЧС уточнили РИА "Новости", что их останки и найдены поздно вечером в воскресенье на месте сгоревшего цеха.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета РФ.

В связи с трагедией в Дзержинске 31 августа был объявлен трехдневный траур. Власти Нижегородской области и Дзержинска сообщили о выплате материальной помощи семьям жертв и пострадавших работников.

Завод имени Я. М. Свердлова - оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.

В декабре 2017 года на дзержинском ФКП "Завод имени Я. М. Свердлова" была запущена первая в России полностью автоматизированная линия по снаряжению фугасных авиационных бомб калибра 500 кг. Именно этот вид боеприпасов был серьезно востребован после начала сирийской кампании, и их общий объем запасов нуждался в пополнении.

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