Порошенко конца войны не торопит, и всё извиняется перед вдовами солдат

Порошенко не будет делать прогнозы о том, когда на Украине настанет мир. Об этом он заявил в эфире телеканал "СК1". Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос о вооруженом конфликте с Донбассом. Говорить о каких-то конкретных сроках урегулирования ситуации Порошенко отказался, "чтобы не быть популистом".

По его словам, перемирие ценой признания Донецкой народной республики независимой территорией не подходит Украине. "Мир, когда сдается украинская территория, ... мир, когда Украина поднимает руки вверх - это не мир для Порошенко и не мир для Украины", - подчеркнул он в беседе с журналистом.

По мнению Петра Порошенко, залогом мира нужно считать ВС Украины и сильную армию. Однако сроки, за которые эти "залоги мира" принесут спокойствие украинскому народу, президент назвать так и не смог.

"Я не буду обещать время. Это нечестно. Призываю к ответственной дискуссии и большой ответственности за судьбу государства, за его будущее", - расплывчато прокомментировал он.

В конце эфира Порошенко извинился перед семьями военных, которые погибли или были ранены в ходе военных действий, за то, что не выполнил обещание быстро вернуть Донбасс Украине.

Напомним, 1 сентября разведка провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) после гибели главы республики Александра Захарченко зафиксировала начало активной перегруппировки Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения,заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

"После того, как произошел этот теракт, нами зафиксировано перемещение войск вдоль линии соприкосновения, украинские военные подняты по боевой подготовке", - рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы считаем, что это цель, которая планировалась спецслужбами как Украины, так и США, по дестабилизации обстановки у линии соприкосновения, вплоть до перехода в наступление на одном из участков фронта, так и в общем ситуации в республике", - добавил он.

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