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Московский листок

Собянин в компании Путина и Димона грубо нарушил День тишины

Опубликовано 08.09.2018 в разделе комментариев 2

беспредел москва собянин
Собянин в компании Путина и Димона грубо нарушил День тишины

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев приехали на открытие концертного зала "Зарядье" в центре Москвы, который открывается в День города. 

Президенту и премьеру рассказали о работе над концертным залом. После краткой экскурсии по холлу они проследовали в зал, где начался концерт. 

В субботу в этом концертном зале выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Ожидается, что на сцену зала выйдут, в частности, оперные певцы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов и Ильдар Абдразаков, пианисты Денис Мацуев и Даниил Трифонов. 

Строительство зала "Зарядье" началось в 2014 году. Руководителями авторского проекта стали Владимир Плоткин и Сергей Кузнецов, акустическое оснащение зала разрабатывал японский специалист Ясухиса Тойота. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об окончании строительства 11 июля 2018 года.

Интересно, что СМИ кремлёвского пула в тексте умаличвают состав "делегации", которая открыла концертный зал.

А выглядела она вот так... Фото - явка с повинной?

И вообще-то День тишины сегодня как бы. То есть Собянин уж точно не мог участвовать в мероприятии такого рода - ведь это прямая агитация, причём ещё и с привлечением авторитетов вышестоящего руководства. Мосгоризбирком должен мгновенно снять его с выборов после такого шоу.

Ведь может показаться избирателю, что это он лично и построил всё - при поддержке федеральных властей.

Но когалымцу хоть бы хны. И самое печальное, что московский избиратель вроде бы не видит никакого подвоха - какие-то иногородние мужики открывают, причём именно к выборам, такой крупный объект. А кто они такие? Двое питерских и один когалымец.

И массовка деятелей искусств, которой очень хорошо заплатили за участие в пиаре в День тишины - по сути они все являются свидетелями, могут потом давать показания...

Кстати, насчёт самого уникального и неповторимого концертного зала - так ведь в гостинице "Россия" и был киноконцертный зал "Зарядье"! И был он гораздо больше и лучше нынешнего - только вот такие же мэры-пэры, которые до Собянина снесли архитектурный памятник, посчитали его "несоответствующим эпохе" (люксовым-премиумным гостиницам, которые Лужков планировал тут построить, земля-то алмазная). По сути москвичам лишь возвращают украденное буржуазной властью у них, причём в сильно уменьшенном виде. Но благодетели! В чистом поле построили храм искуйств!

Просто Москва расцвела с ними - особенно когда движение перекрыли под такой наглый пиар. Любопытно, кто из кандидатов в мэры первым подаст заявление в МГИК?

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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
пара слов написал 08.09.2018 21:39
Если в компании самозванца Плешивог о и Димона Менделя, то это нарушением не является. Тем более что процент "проголосовавших" за ханты-мансийского оленя наверняка уже утвержден. Осталось только завтра нагнать бюджетников для массовки, и - дело в шляпе. Чай, воры не первый раз проводят ЛОХОТРОН - все уже отработано.
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Может завтра и начнется Революция?
-Что это? написал 08.09.2018 21:20
Оккупационные подонки осточертели!!!!
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