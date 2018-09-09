РФ объявила о строительстве "убийц авианосцев"

Россия ведет разработку перспективного экраноплана с ракетным вооружением на борту, заявил РИА Новости в ходе "Гидроавиасалона-2018" министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"В настоящее время Минобороны России в рамках ГПВ-2027 ведет разработку экраноплана. Отличительной особенностью летательного аппарата станет наличие ракетного вооружения", — сказал Мантуров.

По его словам, экраноплан будет использоваться для охраны Северного морского пути и патрулирования Черного и Каспийского морей.

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Хорошая новость, только министру Мантурову не доложили, что экраноплан с ракетным вооружением на борту не надо разрабатывать - он давно разработан, существует целое подразделение экранопланов "Лунь", правда, в запущенном и заброшенном состоянии.

Есть еще экраноплан поменьше, "Орленок", стоит в Химкинском водохранилище, куда в незапамятные времена прилетел своим ходом из Горького.

Все это летало и стреляло еще в брежневские времена - "Лунь", он же "каспийский монстр" назывался еще "убийцей авианосцев". Несколько ракет, способных нести в том числе и тактическое ядерное оружие, скорость до 500 километров в час, причем практически над водой, что делает его малозаметным для радаров вероятного противника.

То, что экранопланы вернутся на вооружение - это хорошо. Если не враньё. Сколько раз уже этот проект возрождали, потом снова хоронили...

В принципе, судьба "Луней" демонстрирует зависимость России от ее же вероятного противника - именно по настоянию США этот проект был заморожен. И понятно, почему - флот США является сильнейшим в мире именно благодаря авианосным группам, которых у Америки одиннадцать, то есть больше, чем у всего остального мира вместе взятого.

А теперь представим, что 11 экранопланов типа "Лунь" способны уничтожить все это великолепие практически с гарантией. Ну как такое можно перенесть?

Вот и все ответы на все вопросы - если строительство экрановланов будет опять тихо заморожено, значит, все по-прежнему...

Анатолий Баранов