Парадоксы хозяина Кремля

Народ России никак не может понять политику Кремля. Газет не читает, они дороги, не всегда на хлеб из фуражного зерна хватает зарплаты и пенсии. Телевидение занимается только пропагандой, нет справедливых новостей и чиновники, и прикормленные журналисты потеряли совесть. Их зарплата затмила человеческие чувства.

С удовольствием читаю статью доктора экономических наук. В.Симчеры "Перемен не будет, а если будут, то - к худшему". По его мнению народ ждал после выборов президента улучшения жизни. Народ не ждал, в нашем посёлке таковых нет. Ждали только чиновники, олигархи и просто воровская мразь. И действительно дождались. Народ уже голодает, а эта категория "господ" не знает куда девать награбленное. Американские санкции показывают народу, что олигархат владеет такими средствами, что на них накладываются санкции. Что - то надо делать. И делают. Абрамович, Вексельберг, Потанин рассовывают активы по нескольким компаниям. На активы Вексельберга уже наложены санкции и он не может ими распоряжаться. Значит не все денежки выведенные из России нашли американцы.

И в производительности труда народ не ждёт перемен к лучшему. Это приведёт к сокращению рабочих мест. Рабочий будет работать и на старом оборудовании лишь бы его не уволили. Да и собственник не очень хочет обновления. Зачем тратить средства, если не уверен в завтрашнем дне. В стране нет стабильности.

Не по всем вопросам прав доктор экономических наук. С высокой науки может он и прав, ему не приходится бедствовать. А вот народ нищенствует и думает совсем по другому. Программа П.Грудинина "20 шагов к достойной жизни" на выборах отвергнута. Не совсем так. Она не отвергнута, отвергнут сам Павел Николаевич. Потому что его не подготовил Геннадий Андреевич. Грудинин мог и не знать, что за заграничные счета народ его прокатит. Это для чиновников счёт за бугром вполне нормальное явление, а вот народ такого человека просто ненавидит. Нищета одолела большинством населения страны, а за бугор выводят миллиарды. Зюганов с Грудининым до выдвижения его в качестве кандидата должны были переписать и счета, и недвижимость. А если предположить, что это не было сделано сознательно, чтобы В.Путин снова победил на выборах. Что сделала фракция КПРФ за 26 лет для народа? Ничего, зато сами не бедствуют. Лидер интенсивно работает, пишет статьи, книги, а перемен не наблюдается. Не плохо устроились, что и показали последние выборы в думу. Может учёные и не виноваты в том, что по многим вопросам народ с их мнением не согласен. Симчера пишет, что в последующие 6 лет правления долгожителя пира во время чумы не будет, не будет и приватизации, и воровства. Всё это будет и нас никто не спросит. Даже Сбербанк могут приватизировать. Г.Греф уже неоднократно прицеливался на эту операцию. А воровство есть и будет нарастать.

Несколько лет назад зашёл разговор о золотых парашютах. Чиновники такие премиальные выписывали, что за всю жизнь не заработаешь по зарплате. Власть приняла меры и премиальные подсократили. Чиновники моментально решили эту проблему. Они предполагаемые парашюты раскинули на 12 месяцев на зарплату и с учётом небольших премиальных вопрос воровства был решён. Сечин, Миллер, Греф, Набиуллина, Силуанов, Орешкин и тысяча других получают по миллиону и больше, а народ 10 - 15 тысяч. По году есть и премиальные. За какие достижения? Разве это не воровство? После того как Дмитрий Анатольевич занимая президентское кресло позволил директорам, начальникам, распоряжаться фондом заработной платы по своему усмотрению началось воровство на государственном уровне. Начальник, директор, ректор себе миллион, а остальным что останется. Даже в армии началось воровство фонда зарплаты. Некоторые офицеры попробовали противостоять этому и были уволены. А что творится у Вксельберга, Чубаиса, Рогозина? Расходование бюджетных средств не по назначению. Разве это не воровство? А вывод средств из оборота? Полковник Захарченко, губернаторы и тысячи других чиновников держат миллионы и миллиарды в квартирах, дачах и даже в автомобилях. Попустительство власти ведёт к усилению коррупции. А Улюкаева посадили на нары просто для примера. Возможно он будет амнистирован.

К сожалению Сибирь не пустует. Наши перебираются в центр, хотя это осуществить при нашем руководстве не просто. Однако Китай не дремлет. Китайцы, которые осваивали Сибирь и Дальний Восток возвращаются на родину. Зарплата стаёт выше чем в России. Но у них другие думки. Они пытаются договориться с местной властью на аренду миллиона гектаров земли сроком на сто лет. Что будет после такого срока даже доктор экономических наук вряд ли предскажет. В России нет хозяина, есть хозяин только на ресурсы.

Не выполнены указы президента 2012 года, не будут выполнены и 2018 года. И это делается сознательно. И всё это идёт из Кремля. Давайте вспомним некоторые высказывания президента. В 2013 году президент выступая на Валдайском клубе сказал: "Россия может обеспечить себе"большое, мощное будущее" не в одиночку, а в тесной интеграции с соседями - интеграции, являющейся, не просто приоритетом, а абсолютным приоритетом". И где нынче соседи? Соседи предлагали В.Путину создать не Европейский экономический союз (ЕАЭС), а Евразийский союз политический, по уровню не ниже Европейского Союза. Нам сближаться было проще чем странам Европейского Союза потому что мы недавно были одной страной. Однако президент был против. Он продолжил политику прежнего руководства, которое получило от сотрудников ЦРУ.

США добились распада Союза, потратив на это десятки миллиардов долларов. Первый этап выполнен. Начался второй. Распад Российской Федерации. Как живёт народ в огромной стране? Рассказывать не надо, большинство чувствует это на собственной шкуре. Поясняя пенсионную реформу президент говорит, что к 2024 году пенсия поднимется до 20 тысяч рублей, а сами в это время получают миллионы и миллиарды. Ни стыда, ни совести. Если пенсия будет 20 тысяч рублей, то какова зарплата, если на пенсию идёт 34 % от зарплаты. На служебную собаку расходуется в два раза больше. Пока народ безмолвствует нет народного лидера. Появится и начнётся настоящее противостояние с миллионными митингами и даже погромами. И вопрос будет поставлен один. Возврат в плановую экономику с действительными социальными программами. Ну почему ни Симчера, ни другие учёные, депутаты, журналисты не пишут о том, что президент нарушил раздел 1 Конституции РФ. Полностью игнорирует основной закон страны. Значит он не является гарантом Конституции. Тогда кем он является?...

Олег Степаненко в августе 2016 году пишет: "А вскоре, выступая (Путин) в Бакулевском кардиохирургическом центре, высказался против создания Союзного, на принципах равноправия, государства". Некоторые чиновники, политики говорят, что правильно сделал. Хватит кормить бывшие союзные республики. Речь шла о Белоруссии. Её кормить не надо, промышленность развита гораздо лучше чем в России. За Белоруссией потянулась бы и Украина. Однако президент сознательно оттолкнул родственную нам республику и что мы имеем сегодня? Ещё не известно, что будет дальше. Идёт вялотекущая война, что позволяет президенту занимать Кремль. Народ думает, что власть сдерживает бандеровский режим Украины, что не позволяет развязать крупномасштабную войну. Но это не так. Кремль боится реакции США. Ядерной войны не будет, а воевать обычным вооружением Россия не выдержит, если вмешаются другие государства.

В стране продолжаются акции против антинародной пенсионной реформы. Прошла такая акция и в Москве. По оценке кандидата от КПРФ в мэры столицы в ней приняли участие более 100 тысяч человек. Естественно люди делились своими мыслями о предстоящей реформе Выступали коммунисты, шахтёры из Ростова, спортсмены, водители, токари, артисты. Но никто не предложил кардинальных мер по решению вопроса. Первым на митинге выступил Геннадий Андреевич. Его выступление если кто - то следит то уже можно выучить наизусть. Выступление толковое, обрисовывает жизнь народа и перспективу. А вот заканчивает так: "Нам надо проявить волю. Да здравствует рабочий класс и крестьянство! Да здравствует трудовая интеллигенция! Да здравствует дружба наших народов! Да здравствует социализм! Вперёд друзья, к победе нашего Народно - патриотического союза на очередных выборах! Ура!" Кому это "нам" надо проявить волю? Так проявите. И где этот самый рабочий класс и крестьянство? Да здравствует социализм! Но его нет уже 29 лет. Половина населения страны не знают что это за такой общественно - политический строй. А Зюганов желает здравия. Что может сделать представитель Народно - патриотического союза победивший в регионе? Будет строить социализм? Он примет новую Конституцию для региона? Думаю, что Геннадий Андреевич уже не соображает, что говорит. Или это делается сознательно для продления жизни бандитски - воровского капитализма. Попробуй простому смертному разобраться. Фактически ни Г.Зюганов ни другие выступающие ничего не сказали о перспективе. И только кандидат в губернаторы Московской области коммунист К.Черемисов закончил выступление: "...тоже обманул. Поэтому все выходите на улицу и стойте до последнего! До Победы". Значит вы стойте, а мы посидим и посмотрим. Надо не стоять, а требовать отставки правительства, в лучшем случае президента. Всё идёт из Кремля. Интересно закончила выступление Н.Останина. "А вот теперь (Путин) покусился на наши пенсии. Что особенно возмутительно, этих жуликов защищает "гарант Конституции". Президент по Конституции является гарантом, а на самом деле нет. Ещё раз напомню о том, что первый раздел Конституции РФ президент полностью игнорирует. Ну разве не так? Митинг закончился миром с принятием резолюции об отставки президента и премьера. Спели Интернационал. И что дальше? Будете ждать когда они освободят насиженные места? Дурдом в квадрате. Никогда ещё власть не уступала свои позиции мирным путём, а тем более по требованию народа. Случалось когда интеллигенция добивалась отставки царя, президента. Но это было совершенно в другой обстановке. Народ поддерживал такие действия. В данном случае у нас нет народа, есть пешки и то сонные, ни к чему не пригодные. А наша оппозиция пользуется забитостью народа и живёт при коммунизме.