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Московский листок

Вселенский патриарх на султанской службе

Опубликовано 09.09.2018 в разделе комментариев 2

церковь рпц царь
Вселенский патриарх на султанской службе

Управляющему делами Московской патриархии, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию отказано в греческой визе. 

"Уже много лет владыка совершает осенью паломничество на Афон, однако в этот раз греческую визу получить не удалось", - сообщили "Интерфаксу" в субботу в Управлении делами патриархии.

В начале августа МИД России направил в посольство Греции ноту с просьбой дать разъяснения по поводу трудностей с выдачей виз священникам. 

Несколькими днями ранее бывший руководитель пресс-службы патриарха Кирилла, настоятель храма Святой Татьяны при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский сообщил в фейсбуке, что впервые за 25 лет столкнулся с нежеланием греческих властей предоставлять долгосрочные визы клирикам из России.

***

Наверно, и без того понятно, что за церковными трениями вокруг предоставления автокефалии непонятно кому на Украине стоят политические, а отнюдь не вероисповедальные интересы. И политика МИД Греции только подтверждает это.

Украина попала в руки "ловцов душ"

В Греции раздражены тем, что Россия ведет более-менее конструктивную политику в отношении Анкары, извечного врага Афин. И нашли довольно болезненный способ надавить на Москву через церковь.

Хотя не исключено, что патриарх Варфоломей действует и по указанию из Анкары - основная его паства находится в Греции и других странах православного мира, но сам он сидит в Турции, где всего около 2 тысяч православных греческого обряда. И даже получает некое государственное вспомоществование, пропорционально влиянию в обществе - прежде, когда в Османской империи было много христиан, статус вселенского патриарха был равен визирю. Теперь где-то на уровне столоначальника.

Возможно, это такая тонкая политика Анкары, пытающейяся ослабить сразу всех вокруг - и Россию, получившую конфликт среди других православных церквей, и Грецию, отрывая ее от России, и даже Украину, на территории которой зреет грандиозный церковный конфликт.

Кстати, не надо забывать, что сам вопрос автокефалии не исповедльный, а чисто политический - изменился статус территории на независимое государство, и появляется стремление иметь "свою" церковь. 

***

С точки же зрения независимости церкви от государства, все выглядит ровным счетом наоборот. Скажем, зависимость РПЦ от кремля в России есть проблема, но на Украине или в Белоруссии наличие экстерриториального центра делает церковь куда более независимой от местечкового государства. По аналогии с католиками и Ватиканом - почему-то никто в мире не требует автокефалии для "своих" католиков, все мирятся с тем, что они окормляются "иностранными агентами". Что, несомненно, способствует независимости католической церкви от государств пребывания.

Православие устроено не так, канонически главой церкви является православный император. Если же православного императора нет в наличии, то церковь готова подчиняться и неправославному - этот концепт подробно разрабатывался русской церковью времен подчинения хану Орды.

Таким образом, РПЦ и не скрывает своей "симфонии" с президентом РФ, а вселенская патриархия времен Порты - с султаном. А сейчас, надо понимать, с исполняющим обязанности султана Эрдоганом. 

Понятно, что "православному императору" не с руки терять украинских верующих, хотя под омофором главы РПЦ и находится их не так уж и много. Но и "султану" не нужно давать самостийность украинской церкви, делая тем самым ничтожного Порошенко равным себе. Вот и появляются экзархи вселенского патриарха на Украине - надо понимать, автокефалия на Украине будет такая, что надо всеми все равно будет стоять вселенский патриарх - верный слуга "султана"...

Ну а отказ русским попам в греческих визах - это, конечно, серьезный успех турецкой дипломатии. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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война на всех фронтах.
afr написал 09.09.2018 08:50
Отношения с Константинопольским патриархатом будут разорваны в случае, если Украинской церкви будет предоставлена автокефалия, заявили в РПЦ. Ранее Московский патриархат пообещал ответить Константинополю в &#171;самое ближайшее время&#187;
https://www.rbc.ru/society/08/09/2018/5b93ec9f9a79478fede32ef5?from=newsfeed
Безумие везде уже. Тут конечно не до просто народы российского, которого власти уничтожают все поборами новыми, отменой пенсий старикам в 60 лет в срочном порядке за 5 лет. Церковники воюют, назвавшиеся оппозицией пишут книжки и не сговорятся о формулировке референдума и финансово-экономический кризис на пороге. А может даже и настоящую войну "замутят"? Сами свалят в итоге - а с чем страну и народ оставят в итоге.
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Зачем попам визы...........
В лад написал 09.09.2018 08:45
.....езжайте с богом !
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