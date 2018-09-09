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Московский листок

Каждый прямо сейчас может помочь контролю за выборами

Опубликовано 09.09.2018 автором Алексей Коваленко в разделе комментариев 1

выборы собянин кумин
Каждый прямо сейчас может помочь контролю за выборами

Источник: leftfront.org

Началась трансляция видео с УИКов на сайте https://vybory.mos.ru и у кого есть желание и минимальные навыки, может помочь нам записать все видео, чтобы после можно было изучить каждую минуту на предмет нарушений.

Первым делом Вам понадобится утилита ffmpeg, скачать которую можно с нашего сайта по адресу https://www.leftfront.org/captureuik/ffmpeg.zip (20мб) для windows64, для других систем можно найти на официальном сайте полный дистрибутив https://ffmpeg.zeranoe.com/builds/, но понадобится только один файлик.

Качаете, игнорируя ругательства браузера если таковые будут, создаете на диске где достаточно места папку типа C:/uikvideo/ и туда распаковываете ffmpeg.exe из архива.

Обновление на 08:08 По адресу https://www.leftfront.org/captureuik/ стали доступны адреса видеопотока всех камер которые транслируют в Москве.

Если ffmpeg у Вас лежит в папке для записи, например C:/uikvideo то нужно выполнить команду (пуск, выполнить):

C:/uikvideo/ffmpeg -i "адрес камеры из ссылки выше" -c copy C:/uikvideo/uik1-cam1.mkv

Заменив адрес, сохранив кавычки, на адрес который опубликован по ссылке выше для Вашей камеры, а так же поменяв файл для записи с uik1-cam1 на удобный и понятный для Вас вариант.

Команды Вы можете запускать в любом количестве, то есть писать сколько угодно камер, но нужно помнить про скорость Вашего интернета. Мы бы рекомендовали не более 1 камеры на 2 мбита скорости канала, то есть если у Вас дома интернет 20 мбит — смело можете запустить 10 камер.

Обновление 08:33 Добавлен постраничный вывод списка адресов камер.

Обновление 09:20 По просьбам трудящихся на странице https://www.leftfront.org/captureuik/ появилось «скопировать ссылку» и «скачать .bat файл», файл этот нужно сохранить в папку где находится ffmpeg и запустить (браузер и виндоус скорее всего будут ругаться, но уверяем, что опасности там нет никакой).



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Дед Бородед написал 09.09.2018 10:05
И че? Нашел нарушения, а дальше в прокуратуру? ФСБ? РПЦ? Или засунуть в ж опу?
Россия вспрянет ото сна, а щас пусть спит. Пока СПИД! Если вы понимаете о чем это я?
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