Ну вот и началось: "братки" бьют наблюдателей прямо на избрательных участках

униципальный депутат Юлия Галямина сообщила о драке на одном из избирательных участков Москвы. Она пишет в Фейсбуке, что наблюдатели поедут в травмпункт снимать побои, вызвана полиция.

Движение «Голос» сообщает, что посторонние люди находятся в избирательном участке № 3442. Так называемые дружинники физически блокируют наблюдателей.

Стычки произошли между обычными жителями, которые явились на выборы, и так называемыми дружинниками.

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"Председатель УИКа Андрей Воробьев не смог договориться с наблюдателями и, по его словам, вызвал на подмогу дружинников, которые по закону не имеют право находиться на участке. Они попытались вмешаться в ситуацию, по словам наблюдателей, с применением силы", - сообщает в своем ФБ Юлия Галямина.

Почему-то "дружинники" все как один с видимым трудом изъясняются по-русски и выглядят как-то не по московски. Но явно со следами "качалки" в общем облике. Интересно, почему избирательные права москвичей обеспечиваются именно такими гражданами?

Причем полиция очевидным образом покрывает "дружинников", а то, что среди пострадавших депутат, ее вообще не очень волнует.

Ну и, разумеется. в аппарате уполномоченного по правам человека ни о чем подобном не слыхали...

Хотя по идее уже давно должен прибыть прокурор с ОМОНом (не все же им разгонять законопослушных граждан), опечатать участок и начать задержания. Но это в нормальной стране, на нормальных выборах.

У нас же выборА!

Может, вообще не стоит пускать этих избирателей на участки? Без них как-то лучше...

А.Б.