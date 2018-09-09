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Московский листок

Ну вот и началось: "братки" бьют наблюдателей прямо на избрательных участках

Опубликовано 09.09.2018 в разделе комментариев 3

выборы собянин
Ну вот и началось: "братки" бьют наблюдателей прямо на избрательных участках

униципальный депутат Юлия Галямина сообщила о драке на одном из избирательных участков Москвы. Она пишет в Фейсбуке, что наблюдатели поедут в травмпункт снимать побои, вызвана полиция.

Движение «Голос» сообщает, что посторонние люди находятся в избирательном участке № 3442. Так называемые дружинники физически блокируют наблюдателей.

Стычки произошли между обычными жителями, которые явились на выборы, и так называемыми дружинниками. 

***

"Председатель УИКа Андрей Воробьев не смог договориться с наблюдателями и, по его словам, вызвал на подмогу дружинников, которые по закону не имеют право находиться на участке. Они попытались вмешаться в ситуацию, по словам наблюдателей, с применением силы", - сообщает в своем ФБ Юлия Галямина.

Почему-то "дружинники" все как один с видимым трудом изъясняются по-русски и выглядят как-то не по московски. Но явно со следами "качалки" в общем облике. Интересно, почему избирательные права москвичей обеспечиваются именно такими гражданами?

Причем полиция очевидным образом покрывает "дружинников", а то, что среди пострадавших депутат, ее вообще не очень волнует.

Ну и, разумеется. в аппарате уполномоченного по правам человека ни о чем подобном не слыхали...

Хотя по идее уже давно должен прибыть прокурор с ОМОНом (не все же им разгонять законопослушных граждан), опечатать участок и начать задержания. Но это в нормальной стране, на нормальных выборах.

У нас же выборА!

Может, вообще не стоит пускать этих избирателей на участки? Без них как-то лучше...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
насреддин написал 09.09.2018 11:56
Есть у меня уверенность, что в каждом крупном городе РФ имеется вооруженное подполье из кавказцев. До поры до времени сидят себе тихо, как итальянские мафиози "на матрацах". Иногда отдельные бандиты попадаются полицаям. Но, как правило, выходят из воды сухими, потому, что либо имеют документы прикрытия из своего родного региона, либо их вытаскивают адвокаты при участии массовки диаспоры. Я, также уверен, что бандиты эти тесно связаны с представителями расейской власти, которая может использовать их для подобных акций. Полиция бороться с ними не будет, полицаям гораздо безопаснее сажать людей за высказывания в соцсетях.
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(без названия)
Додик написал 09.09.2018 11:42
Нехер ходить на такие выборА. Просто западло.
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(без названия)
фуфыреки написал 09.09.2018 11:34
Ох не любят в Москве пядарасов, ох не любят.
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