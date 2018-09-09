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Московский листок

Я б на выборы пошел. Пусть меня не мучат

Опубликовано 09.09.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин выборы кремль
Я б на выборы пошел. Пусть меня не мучат

У фельетонистов очень поперечная натура. Хочет он с утра наваять что-нибудь разумное, доброе, вечно, а получается черт знает что. Все наперекосяк, как у президента. Прошу отнестись  к этому с пониманием.

С утра звонит приятель: «На выборы идешь?» Отвечаю: «Я б пошел, если бы кому-нибудь там был нужен».

Не забыли еще главные скрепы сурковщины? Ликвидация в бюллетенях графы «против всех» и порога явки. Что дал нам понять негарант, убрав этот порог?

Что мое и наше личное присутствие на избирательном участке в день волеизъявления не только не нужно, но и нежелательно, даже вредно.

Оно только мешает правильному подсчету голосов и нервирует членов участковой комиссии. Так и утвердилось «золотое правило» российских выборов всех уровней, когда итоги выборов становятся известны задолго до самих выборов.

И сладкоязычная мадам Памфилова на это наследие сурковщины даже не замахивалась. Не ее ума дело. Ее дело - воплощать в цифры волю лично товарища.

Так что отныне и во веки веков президентских выборах всегда подебит кандидат Кремля, на парламентских и губернаторских - ставленник «Партии жуликов и воров».

А для непонимающих эту краеугольную истину сколотили Росгвардию с правом стрелять в несовершеннолетних, стариков с явными признаками инвалидности и женщин с видимыми признаками беременности (животами).  

Так что нынешние забавы ОМОНа на Тверской - всего лишь репетиции, разминка. Прелюдии и увертюры. Настоящие битвы за получение квартир от двоеженца Собянина, надо полагать, еще впереди.

И ведь смотрите, какая иронища судьбы. Специально, прилетев как волшебник в голубом вертолете 2 августа 2013 г. к молодежи на Селигер, г-н Путин выразил крайнее недоумение приговором правдорубу Навальному по делу «Кировлеса». 

Президент великой страны не понял, почему его подельнику дали условно, а самому Леше влепили «реальную пятерочку». Кировский кассационный суд все правильно понял и приговор переиграл. Дорогому лесорубу тоже присудил «5 лет условно».

За его участие в выборах мэра Собянина для повышения явки высказались лучше люди страны - мультимиллионеры Матвиенко и Володин.

Сам Сергей Семенович распорядился подкинуть «главному конкуренту» нужное количество голосов своей партии для проскочения им муниципального барьера. А нынче - посмотри в окно.

Тот же градоначальник и сочувствующие ему силовики на день мэрских выборов упрятали главборца с коррупцией в каталажку. Ибо на все, как известно, воля божья.

А какие сомнения могут быть в исходе губернаторских выборов в Подмосковье, если ими впервые в постсоветской истории фактически рулит главная спецслужба страны?

Главой Мособлизбиркома в мае была поставлена зам. губернатора мадам Э.Хаймурзина - выпускница Калининградского института погранслужбы ФСБ. Зам - понимаете? А всем конкурентам было велено заткнуться и не выступать.

Вот почему вчера под вечер, наглядевшись на Луну, я отправил путинскому любимцу «телегу» нижеследующего содержания.

   

«Губернатору Московской области

А.Ю.Воробьеву

 

Господин Андрей Юрьевич! 

Когда президент России В.В.Путин в Послании Федеральному Собранию 1 марта показал новейшие виды вооружений, у нас возник вопрос.

А от вероятного противника, той же Америки можно ожидать упреждающий, нападающий или ответный удар? Такое совсем не исключено.

Обстановка в мире накаляется с каждым днем, о чем недавно заявил и глава МИДа С.В.Лавров.

Для защиты населения от ракет и бомб противника существует система Гражданской обороны, которая должна строить и обустраивать бомбоубежища и содержать их в полной готовности для приема населения.

А куда жителям нашего Красногорска прятаться от бомб и ракет противника в час «х»?

 Задавшись этим вопросом, мы обошли и объехали весь город, но так и не нашли ни одного указателя «Бомбоубежище».

Бомбоубежищ просто нет. Жителям домов в случае сигнала «Воздушная тревога» прятаться некуда. Особенно жильцам 20-30-этажных высоток, которые сразу становятся «братской могилой».

Подвалы домов под убежища не предусмотрены, а отдельных укрытий мы не нашли.

На наш взгляд, вы как глава Московской области отвечаете и за гражданскую оборону в ней. За строительство и обустройство бомбоубежищ и других укрытий.

Вот и хотели бы вас спросить: как так случилось, что в 160-тысячном Красногорске нет ни одного бомбоубежища?  Ведь деньги на них, надо полагать, госбюджетом выделяются.

Понятно, что в других городах области такая же тревожная картина.

Так куда жителям городов области бежать при сигнале «Воздушная тревога»?

Хотелось бы получить исчерпывающий ответ».

…Вот давайте и подождем, что нам ответит г-н наместник. Или не ответит вовсе, как трусливо помалкивает православный коммунист Шойгу, нарушая при этом все  писаные и неписаные законы.

А еще Герой России, генерал армии. Без пяти минут Маршал Донецкий и Сирийский.

 



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