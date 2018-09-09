Томичей угостили "пирожными Марии Антуанетты" с лопаты перед выборами

Томская кондитерская в День томича бесплатно угостила горожан пирожным "картошка", раскидав в толпу празднующих 150 килограммов лакомства, делится радостными новостями с праздника РИА Томск. На опубликованном агентством видео женщины со сцены горстями бросают упаковки народу.

"На фестивале была праздничная атмосфера, люди были рады и даже пытались поймать пирожные", - прокомментировала радио "Эхо Москвы" журналистка ТВ2 Валентина Анкудинова. По ее словам, гости праздника вели себя спокойно, а на то, чтобы раскидать полтора центнера пирожных, у сотрудников кондитерской ушло полчаса.

"Сладкий урожай" из 150 кг "картошки" был изготовлен ради кулинарного рекорда в рамках фестиваля "Вкусное местное", отмечает портал vtomske.ru. Достижение вошло в "Книгу рекордов томичей", после чего угощение и разбросали в толпу.

"Из желающих попробовать "картошку" собралась целая толпа, и организаторы просто кидали пирожные людям, которые с охотой поднимали руки и ловили. Некоторые смогли урвать сразу несколько пирожных", - сообщает корреспондент издания.

Пользователи соцсетей не смогли удержаться от параллелей с нашумевшим празднованием Масленицы в Ставрополье в 2015 году, когда жителям раздавали блины со снегоуборочных лопат.

День томича отличился и другими гастрономическими рекордами - трехметровой пиццей, за которой еще до фиксации достижения выстроилась очередь.

"Получить бесплатный кусочек пришло множество желающих, поэтому сразу образовались очереди. Это людей не смущало, так как все стояли до конца и даже сумели получить по несколько кусков сразу. Некоторые возвращались повторно", - описывает корреспондент vtomske.ru.

- Всё это, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - сильно попахивает апокалипсисом и теми самыми пирожными Марии Антуанетты, и подчёркивает не только московскую, а всероссийскую абсурдность "выборов": только что в Томске прошли многолюдные митинги против пенсионного грабежа, под митинг последний раз, 2-го сентября, отдали вообще проезжую часть, настолько ожидали много народу - есть там, на Южной, такой "транспортный круг", и вот после этого власть (в данном случае средняя и мелкая буржуазия, примыкающая к правящему классу и обещанном им стабильности для капитализма), как бы реагируя по-своему на протест, швыряет с лопаты пирожное-картошку в народ - какие вам ещё нужны символы? Пир-пиар во время чумы: народ соблазняют пирожными Антуанетты, только чтобы он дошёл до участков, обеспечил явку, а вот повышение пенсионного возраста, а вот новые кредиты и кабала - это потом, главное чтоб сегодня настроение было получше, а жизньпослаще...Ну, московский пир-пиар с участием Димона и Путина вы видали вчера - это "день тишины" был, а сегодня уже явно нарушая тишину, по Помосковью ездят машины с громкоговорителями и созывают народ голосовать за губернатора - ну, точно, как немецко-фашистские машины аналогичные говорили "рус, сдавайся!", а потом включали фокстротики и "Лили Марлен"...