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Московский листок

Богатство столицы и бедность регионов усугубятся: никакого Госплана!

Опубликовано 09.09.2018 в разделе комментариев 1

регионы кризис либералы бюджет госплан
Богатство столицы и бедность регионов усугубятся: никакого Госплана!

Для выравнивания бюджетной обеспеченности регионов по всей России Минфину пришлось бы централизовать до 80% всех доходов на федеральном уровне, а потом перераспределять их среди субъектов, но это неэффективно и невозможно, заявил первый замминистра финансов России Леонид Горнин в интервью РИА Новости в рамках Московского финансового форума. 

"Для того, чтобы убрать всю неравномерность, чтобы у нас бюджетная обеспеченность регионов с учетом всех факторов и различий была одинаковой, нам нужно было бы централизовать до 80% всех доходных источников на федеральном уровне с последующим перераспределением. Это неэффективно и невозможно", — сказал он. 

По его словам, и производительные силы, и полезные ископаемые в субъектах РФ распределены неравномерно, отсюда неравномерная обеспеченность регионов средствами. До выравнивания, которое проводит Минфин, она различается более чем в десять раз, а после выравнивания этот показатель доводится до 2,6 раза. 

Сильную дифференциацию по бюджетной обеспеченности в основном дает налог на прибыль, пояснил Горнин. "Но задачи такой не стоит в ближайшее время — идти в части дальнейшей централизации по налогу на прибыль. У нас этот опыт был, 1% по налогу на прибыль централизовали в 2017 году, но тем самым запустили прекраснейший инструмент, в том числе за счет этого источника. По методике, понятной для всех субъектов РФ, за счет централизации из федерального бюджета вернули прирост налога на прибыль регионам. В этом году это составило 36 миллиардов рублей", — сообщил первый замминистра. 

За счет этого удалось вернуть средства, в том числе и субъектам РФ, которые не получают дотацию, которые имеют высокий уровень бюджетной обеспеченности, то есть регионам-донорам, продолжил Горнин. "Считаю, что это положительный факт. И не скрою, что этот маневр позволил нам сократить различие в расчетной бюджетной обеспеченности за счет перераспределения этих доходных источников в пользу субъектов, у которых невысокий уровень налогового потенциала, невысокий уровень экономического развития на территории", — отметил он.

От редакции: Понять, расшифровать фразу, а точнее либеральное заклинание "неэффективно и невозможно" - трудно. Что в данном случае значит "неэффективно"? Что, из центра не видны полуразрушенные или напрочь утраченные деревни Карелии, заводы Сибири (по всей РФ их - 70 тысяч, убитых при Ельцине-Путине), закрывающиеся из-за депопуляции сельские школы? Если власть не имеет такой оптики - зачем нужна эта власть? Что, именно тут правящий класс нам что-нибудь скажет про местное самоуправление? Похоже, и эта либеральная байка как-то отслужила свой срок при власти миллиардеров. Они лучше знают, откуда брать нефть и газ, как их монетизировать, и как потом распределять.

На деле же такой отказ от выравнивания бюджетов означает следование всё той же генеральной линии на классовую стратификацию. Москва становится городом-алмазом в окружении пепла социалистической страны  (где как раз равенство инфраструктуры и доступа ко всем социальным благам было залогом развития и прогресса), сюда централизуется не просто капитал, сюда же стягивается и рабочая сила из обедневших регионов, - то есть социальное неравенство таким образом становится просто центральной идеей власти "питерских в Московии". Развивать регионы, стоить там какие-то заводы - неинтересно тем, кто уже очень сыто сидит на Трубе. И вот там - в нефтеносных регионах, в Сургуте, в Ноябрьске, в ХМАО, в Западной Сибири даже - будет наблюдаться тоже локальное расслоение, где буквально соседствующие города будут всё разительнее отличаться по уровню жизни.

Тут недавно взвыли не только федералы, но и либералы на своих радиочастотах: как это посмели проклятые коммуняки заикнуться в Иркутске про возрождение пятилеток и плановой экономики?!! Это что - предприятиям, господам буржуинам, будут указывать, сколько и для кого они должны чего-то произвести? Тоталитаризьм, насилие над личностью, произвол! Ярость этих идиотов поражает ещё и тем, что они не понимают, чего боятся - ведь в конечном итоге их любимое слово "маркетинг" исследует именно эти вопросы, и сбыт, который был бы налажен централизованно, на фоне локальных, одиночных потуг "бизьнеса" - уж точно был бы гораздо эффективнее (без перепроизводства), говоря их же дубовым языком. Но нельзя! Основы колеблются, скрепы капитализма - невидимая рука рынка отшлёпать может!

В итоге Москва будет тратить миллиарды на благоустройство, на плиточку и бордюрчики (что нельзя закопать тут - выведут в офшоры, монетизация родины идёт успешно), а провинция и тамошняя индустрия (которая могла бы делать что-то посерьёзнее плитки на экспорт) - продолжать вымирать на собственных бюджетах. Зато в столице откроются офисы иностранных фирм, которые заместят отечественное производство, цеха построят вне РФ или здесь же, но для гастарбайтеров из более бедных экс-республик СССР (чтобы удешевить рабочую силу) - и вот для этих господ-эксплуататоров в Москве Собянинской как раз всё и благоустроено, переделано под их бытие, под их планы. Площадь под офисы, элитное жильё, люксовая инфраструктура, высший комфорт для эксплуатации граждан РФ - то есть "инвестиций"...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: все организовали как следует
аыфыа написал 09.09.2018 13:01
в условиях усыхания экономики до 2000 когда "путин появился на небосводе" все уменьшающиеся ресурсы кучкуются в трех столицах и одновременно создается показуха что "в багдаде все спокойно". точно так же все происходило в 80-х годах и чем все закончилось - все помнят.
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