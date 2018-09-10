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Московский листок

Непрерывно звучало требование разойтись, но граждане не расходились

Опубликовано 10.09.2018 автором в разделе комментариев 2

выборы собянин
Непрерывно звучало требование разойтись, но граждане не расходились

Сегодня на Пушкинской столкнулись, можно сказать, две противоположные политические силы. Часть граждан выходила из метро и законопослушно отправлялась налево, где неустанными заботами нашего мэра вся Тверская была уставлена совершенно идиотскими конструкциями вроде прозрачного трамвая (хорошо не сортира), мужчины и почему-то даже женщины со здоровенным молотом, какими-то ветвистыми лежанками и другой бездарной дорогостоящей чепухой.

Очевидно, подразумевалось, что граждане, радостно отдав свой голос за любимого градоначальника, приедут на Тверскую, возлягут на зеленую травку, отведают московских сосисок, сфоткаются рядом с каким-нибудь пластмассовым чучелом и тем самым еще раз убедятся в правильности своего политического выбора.

Собянину, товарищи, альтернативы нет, и не мечтайте!..

Тем более, что помимо сосисок, правильных горожан решили усладить оперными ариями и даже балетом, который красиво представляли барышни в белоснежных пачках. Типа, как в опере - хозяин приглашает дорогих гостей послушать пастораль под титлом «Искренность пастушки».

Понятно, что вся эта буколическая картина провинциальных радостей должна была символизировать нерушимое единство партии и подведомственного народа, на что, ясно, не жалко никаких наших денег, которых было потрачено немерено.

Вторая же часть выходивших из метро граждан являла собой картину прямо противоположную. Эти граждане никуда не направлялись, а, напротив, все плотнее скапливались вокруг почему-то позеленевшего Пушкина, и временами принимались выкрикивать неприятные лозунги про пенсии и высшее руководство страны.
Неожиданно у памятника появился Жириновский с охраной, но в белой полотняной кепочке, решив, видимо, таким прикидом закосить под бедного пенсионера. Собрав огромное количество телекамер, Жириновский по обыкновению принялся всем хамить, но его быстренько попросили убраться криками «Жириновский вор» и «Пошел вон».

Тем временем народу собиралось все больше, вся Пушкинская была забита молодыми, в основном, ребятами, из полицейских динамиков непрерывно звучало требование разойтись, но граждане не расходились. Не испугались, хотя Тверская и все близлежащие переулки были забиты автозаками, полицейскими автобусами и другой спецтехникой, а весь последний месяц все СМИ запугивали граждан как могли. Не вышло.

Вот такая картина сегодняшнего дня 9 сентября, вот такие два разных мира на одной московской улице. А из картинок дня мне больше всего понравились полицейские под афишей мюзикла «Жизнь прекрасна» с пухленьким Швыдким и еще стройные балетные барышни в белых пачках. Не потому, что я так уж люблю балет, а потому что они вдруг напомнили мне «Лебединое озеро» на наших телеэкранах и все, что за этим последовало.

Остальные фото  тут

От редакции: Я тоже был на Пушкинской - нет, сам бы не сподобился, но одна французская журналистка попросила сопроводить - года два назад ей на таком же мероприятии сломали ногу, и она теперь опасается.

Так вот, народу реально было примерно с тысячу, может чуток побольше - площадь в этом месте вмещает не больше 2 тысяч, но нижний ярус, где фонтаны, был достаточно свободен. Плюс к тому не поймешь, где реальные митингующие, где просто зеваки, а где и полицейские провокаторы.

Вот такое фото разместил Владислав Рязанцев, правда, не с московской акции, а из Ростова-на-Дону.

Подпись: "Начальник ростовского ЦПЭ Артур Метцгер на баннере сторонников Навального".

Вот и пойми, то ли полиция тоже озаботилась собственными пенсиями, то ли товарищ пришел проконтролировать, как его подчиненные всё тут организовали...

И то сказать, митингующим дали собраться, залезть на памятник, минут сорок совершенно беспрепятственно кричать хором и поодиночке разные кричалки и лозунги, а когда все уже утомились на жаре, начали вяло разгонять. То есть явным образом столичная полиция способствовала наибольшему успеху митинга: и собрались, и прокричали, и показательную жестокость полиции сняли на фото и видео.

Что бы сказал Станиславский?..

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 2
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"ед-ро" = ЭКСТРЕМИСТЫ...
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 10.09.2018 00:46
,,,ЗДРАВСТВУЙТЕ,,,
ХОРОШАЯ новость:в России ПОЯВИЛОСЬ
Требование ПРИЗНАТЬ Т.Н."единую-россию" -
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ организацией!
---> ПОДДЕРЖИТЕ эту Петицию!!!
*****
-> narzur.ru/o-priznanii-partii-edinaja-
rossija-ehkstremistskojj-organizaciejj/
-> СТАТЬЯ:О признании партии "Единая Россия" экстремистской организацией.
---Отдел:Политика.От 09-9-18;20:22;
[ПОДДЕРЖИВАЙте Эту Петицию = Призыв!]
- - - - -
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения!
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 09-9-18;
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среди митингующих затесалось много спортивного вида парней
явно написал 10.09.2018 00:23
омоновцев,спецназовцев или просто полицаев.
А возле Колонного зала полицаи бешено лупили других митингующих.
И рядом с Националем была какая-то заваруха-туда срочно,пыхтя,бежала толпа полицаев в бронежилетах.
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