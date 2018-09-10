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Московский листок

Навка в дорогом ресторане Парижа пожаловалась на... Путина

Опубликовано 10.09.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

путин песков навка
Навка в дорогом ресторане Парижа пожаловалась на... Путина

Вот говорят, будто мы предвзяты. Да ничего подобного! И пишем-то о «главном мафиози Кремля» не чаще, чем он дает поводы. Да разве мы одни?

Вся же соцсеть оборжалась после его перла: «Президент два часа гонялся за одной щукой». Или: «У Путина до сих пор нет женщины».

Какое наше дело? Очень плохо, что нет. Года-то идут. Сколько ему еще осталось? Ну, два-три президентских срока. А там, небось, на него будут заглядываться уже старухи с косой.

Вы лучше почитайте, как о бесконечных вояжах по заморским пляжам третьей жены «усатого няня» пишут другие СМИ. Вот вчерашняя статейка. Хотел было пересказать своими словами, ан, нет. Аромат потеряется, неподражаемая авторская ирония. Читаем:

«Жена пресс-секретаря Путина с бокалом шампанского и дизайнерской сумкой за 2000 евро пожаловалась, что не может насладиться Парижем.

Супругу Дмитрия Пескова уже не раз обвиняли в том, что она разъезжает по миру и тратит такие деньги, которые простая фигуристка не сможет заработать за десяток лет.

Всё лето она провела на дорогостоящих курортах, но продолжает жаловаться, как тяжела её жизнь. Ещё раз рассказать о своей нелёгкой судьбе Татьяна Навка решила с летней террасы одного из самых дорогих ресторанов в центре Парижа.

На своей странице в социальной сети Instagram фигуристка заявила, что не может насладиться одним из своих любимых городов мира из-за постоянной занятости.

Чем именно Навка занимается в Европе, она решила умолчать. Единственное, в чём она не может себе отказать, это традиционный французский ланч в ресторане I’Avenue, где можно прочувствовать вкус и атмосферу Парижа.

Поклонники сомневаются, что Навка действительно работает не покладая рук, а не просто катается по миру на деньги своего мужа Дмитрия Пескова.

Комментаторы в очередной раз обвинили политика и его жену в том, что они позволяют себе жить роскошной жизнью на деньги простых налогоплательщиков» (https://vistanews.ru/culture/show-business/266727).

На взгляд фельетониста

Это не первая жалоба безработной «цэрэушницы Нафки» (слова народные) на свое отвратительное житье-бытье. Она то и дело ноет, что редко видится с мужем из-за его занятости. На кого жалуется? На президента Путина, который ни на шаг не отпускает от себя пресс-секретаря с неподражаемым ораторским искусством районного землемера.

Вот, мол, и приходится ей одной нежиться на пляжах Турции, Ниццы, Лазурного Берега, а то и вовсе каких-нибудь захудалых Мальдив. Подумаешь, 2.000 «баксов» на билет туда, две - обратно. Да проживание с десяток дней в элитной гостинице. Авы держитесь.

В ответ на свои фотки и похвальбу в Инстаграм курортница получает не только восторги вроде: «Какая же ты красивая!» Пишут и такое - не приведи, господь. Дескать: подфартило тебе, разбила чужую семью, увела мужа - так и помалкивай в тряпочку.

Есть самые настоящие выволочки. «Докаталась. Раньше жены берегли репутацию мужа, этим пронырам начхать. Дорвалась, просто противно, когда бывшие малообеспеченные показывают, как хорошо наверху», - пишет mail.ru.

«Я живу очень комфортно далеко от России, - написал зарубежный гость одного портала. - Достаточно регулярно посещаю Россию. И мне абсолютно понятно, почему столько негатива по отношению к ней. Она сама его культивирует, выставляя напоказ свою очень личную роскошную жизнь людям, которые еле-еле концы сводят, работая на нескольких работах в стране, у которой 40% всех природных ресурсов земли»,

А еще утверждают, что за три года Навка настолько примелькалась в гостиницах Европы, что ее стали принимать за стареющую проститутку. И будто даже стараются подыскать ей клиентов побогаче.

Никто же не поверит, если сказать, что эта путешествующая по гостиничным барам 40-летняя вертихвостка - жена пресс-секретаря российского президента. Для Европы это дикость.

В том же Париже появиться одной в ресторане и заказать себе вино - верный признак шлюхи, которая хочет, чтобы ее «сняли».

Конечно, не наше это дело. Однако за державу обидно. Высказываются догадки, что третья жена Пескова, может быть, что-то пронюхала в кремлевских коридорах власти.

Вот и подыскивает себе «богатенького Буратину». К которому можно будет слинять после отставки фиктивного мужа, которого она все равно не видит.

А то, что женитьба папеньки была фиктивной, сразу же заявила «Дождю» его взрослая дочь Елизавета. Присовокупив, что он «первый вор и миллиардер России».

Свою любимую дочурку родитель опровергать не стал...



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