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Московский листок

Левые на втором месте в Москве. О пользе коалиций

Опубликовано 10.09.2018 в разделе комментариев 1

выборы собянин кумин
Левые на втором месте в Москве. О пользе коалиций

Мэр Москвы Сергей Собянин лидирует на выборах столичного градоначальника с 68,77% голосов избирателей, свидетельствуют данные ЦИК по итогам обработки 0,21% протоколов. Кандидат от левых сил Вадим Кумин набирает 11,39%, кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов — 7,33%, кандидат от ЛДПР Михаил Дегтярев – 7,27%. Кандидат от партии Союз горожан Михаил Балакин имеет 1,71%.

***

Если сравнить с загадочным единственным экзит-пулом (больше похожим на плановое задание, чем на опрос), который дает Собянину 74 процента - первый результат явно ниже ожидаемого.

Если экстраполировать на страну - везде идет проседание, а то и полный провал "Единой России" и кандидатов от партии власти. Оно и немудрено, после такой-то "пенсионной реформы"... Ну и сегодняшние акции сторонников Навального по всей стране тоже, надо думать, добавили протестных настроений.

Понятно, что выборы в Москве управляемы до предела. Масса бюджетных учреждений, которые, кстати, не так уж и плохо получают, - эти голосуют по разнарядке. Пенсионеры тоже хоть не все, а довольны жизнью - их "реформа" не коснется, и даже обещали по тысяче в год прибавки.

Опять же, нельзя сказать, что Собянин все делает плохо - кое что хорошо. Кому-то реально нравится, особенно когда человек только что переехал в столицу из захолустья. Тогда ему все нравится, а что тут было раньше - он просто не знает. И грустить об уничтоженной истории и культуре города ему не с руки - он этого тоже не знает...

Но Кумин по любому должен получить не меньше 13-14 процентов, причем именно на конструктивной критике.

На итоговой пресс-конференции он уже сказал, что еще ничего не закончилось, и "битва за Москву" продолжится в самом ближайшем будущем - собственно, уже продолжается. На будущий год выборы в Мосгордуму, и, выдвинув коалиционный список, левый блок с КПРФ (куда ж без нее) может рассчитывать даже на большинство в столичном парламенте.

Что очень даже может быть.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Мафия триумфально
побеждает на выборах в России написал 10.09.2018 00:43
Теперь или Россия вымрет или ее освободит от мафии Америка.
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