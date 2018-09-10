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Московский листок

Очень коротко о народовластии

Опубликовано 10.09.2018 автором Юрий Мухин в разделе комментариев 1

путин россия царь
Очень коротко о народовластии

К статье о Белоруссии, в которой я упомянул и династию Кимов из КНДР, получил комментарии, в том числе и кажущийся безусловным вывод:

«К Лукашенко можно применить только одну претензию - он таки диктатор. Выражается это в том, что не терпит вокруг себя лидеров, а только исполнителей. В результате Беларусь ждет то же, что и всех. Лукашенко не станет, и вся Беларуссия пойдет по п...зде».

Да, это очень вероятно, но как комментатор увидел отсутствие в Белоруссии лидеров? Увидел по тому, что никто (кроме мелких придурков) публично не лезет Батьке перечить?

Я, когда становился замом у директора завода, то предупредил его, что буду возражать против любых его решений, которые буду считать не правильными, даже если они будут и не по моему ведомству. Но буду возражать ему только с глазу на глаз, а если не смогу его убедить, и он оспариваемое мною решение всё же примет, то я честно сделаю всё, чтобы внедрить это его решение в жизнь наиболее быстрым и эффективным способом. Буду идеальным исполнителем.

А как вы представляете себе иначе окружение руководителя?

Как вы представляете себе управление? Как возможность любого придурка, не несущего ответственности руководителя, оспаривать решения ответственного руководителя? Я никогда не перечил директору на людях - на хрена вызывать у людей сомнения в необходимости выполнять порученное директором задание? Что я - враг своему заводу?

Немного занудного. Исполнителям под Батькой поручаются Батькой разные дела. Вот я и смотрю на отношения этих исполнителей с Батькой. Батька указывает исполнителям (министрам), как именно эти дела делать? Я не сильно вникаю в дела Белоруссии, можно сказать, что очень мало в них вникаю, но вот этих тупо диктаторских замашек я у Батьки не видел. Не берусь утверждать определённо - может, они и есть, - но я, повторю, их не видел. Он ставит задачи, но не лезет указывать министрам, как эти задачи решать.

Я вижу, как он смело снимает людей за проваленные РЕЗУЛЬТАТЫ. А вот если бы он был диктатором и диктаторски указывал подчинённым, как им делать порученные им дела, то Батька бы не смог снять их с должности. Поскольку получалось бы, что он снимает их за ошибки собственных указаний, - за свою тупость.

Нет, был бы он диктатором-кретином, то тогда снимал бы и за свою тупость - вопросов нет. Придурки на руководящих постах этим и славятся. Но тогда снятые Батькой исполнители рассказывали бы всем, что Батька снял их за собственные Батьки ошибки. Однако таких рассказов нет, и получается, что снятые Батькой исполнители не могут свалить свою вину за развал дела на Батьку.

Вот я в итоге и не могу сказать, подавил ли Батька своих возможных приемников (возможных лидеров) или нет. Кто доживёт до его смерти - увидит.

Варианты с Кимами - чисто азиатские, в России это последний раз было при выборе на трон Михаила, потом при восхождении на престол Анны Иоанновны (но про Анну долго объяснять).

Корейцы КНДР не хотят лишиться единства страны - они боятся его лишиться, поэтому не хотят выбирать в вожди не ставленника всей Кореи, а ставленника только какой-то одной группировки в Корее, - той, которая выдвинет победившего кандидата, и от которой этот кандидат соответственно будет зависеть.

Короче, им и даром не нужны кандидаты от этих сраных партий «Единая Корея» с вонючими соучастниками типа «Либерально-демократической партия Кореи» вместе с «Коммунистической партией Корейской Федерации» и прочим болтливым, трусливым и тупым мусором. Корейцам нужен вождь всех.

А Кимы, наследуя должность вождя Кореи, ни от кого в Корее не зависят, и поэтому имеют возможность служить не тем, кто их выдвинул, - не какой-то сраной «Единой Корее», а сразу народу всей Кореи.

Да, не спорю, даже умному современному европейцу такое появление вождя во власти очень трудно понять.

В своё время мне рассказывали в Казахстане, в котором казахи разбиты на роды и кланы, о том, как казахи избирают глав кланов и родов. Вот, скажем, умер глава данного клана, на похороны съехались все члены клана, и одновременно с похоронами идут выборы нового главы. Все рассматривают не ум, деньги или болтливость кандидатов - не их «программы», а сколько в роду кандидатов было с незапамятных времён баев, батыров, мулл - знаменитых предков. И выбирают во главу клана самого знатного.

Но ведь это какая-то дикая архаика! - скажете вы. - При чём тут ветхозаветные баи и муллы? А при том, что глава клана в этом случае будет зависеть не от тех, кто его выдвинул и кто за него проголосовал, - не от богатых или авторитетных членов клана, - а от того, что ни от кого в клане не зависит, - от своей знатности. А это значит, что глава клана будет защищать интересы всех членов клана одинаково.

Люди понимают, что сила их рода в многочисленности, а для этого требуется единство, а для единства всех, нужны равенство всех и справедливость, а для обеспечения равенства и справедливости главное - независимый ни от кого, а посему служащий всем вождь! Это главное, а не болтливость вождя или даже его ум.

Вот этого важного обстоятельства и умные европейцы не видят, а уж дураки... У дураков один вопль: «Диктатор! Диктатор!».

Увы, но даже умные не понимаю главного принципа народовластия (демократии). И умным кажется, что демократия - это когда избиратели избирают себе начальника. На самом деле не имеет никакого значения то, как начальник появился на своём посту: путём выборов или в результате наследования.

На самом деле народовластие - это когда начальник служит не себе, не какой-то партии, а всему народу. Поэтому при Петре I или при Сталине в России была демократия, а сейчас - гнусный фашизм.

Так что - нам нужен царь? Или Лукашенко с наследником Колей? Или династия Кимов? Нет, это только поначалу такое народовластие выглядит ещё более-менее, а мы уже видели до какой гнусности (в виде Николая II) эта мутотень с наследованием власти со временем может дойти. Особенно, если исчезает опасность и для народа, и для власти.

Нам нужен закон ИГПР ЗОВ. Нам нужны выборы коллективного органа власти и периодическая оценка каждым избирателем свой жизни при этой избранной власти, с соответственным наказанием или поощрением всех депутатов этого органа. Нам нужно не избираемость власти, а механизм, которым мы можем заставить власть служить народу.

Это не каждый поймёт, но в любом случае, перед тем, как кричать: «Диктатор! Диктатор!», - попробуйте пошевелить мозгами!



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Всего комментариев к статье: 1
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"народовластие - это когда начальник служит ...всему народу"
народовластие - это власть народного ополчения написал 10.09.2018 02:10
.
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