Погоды на выборАх стоят предсказанные

По результатам обработки 82,48% протоколов участковых избирательных комиссий, Сергей Собянин набирает 69,6% голосов избирателей. Второй — кандидат Вадим Кумин (11,59%), третий — справедливоросс Илья Свиридов (7,2%), четвертый — Михаил Дегтярев от ЛДПР (6,82%). Последнее место у кандидата от «Союза горожан» Михаила Балакина (1,89%).
Левые на втором месте в Москве. О пользе коалиций
Как видим, результаты подсчета практически не изменились с самых первых результатов. Обычно так не бывает, но если очень постараться...
Все крайне удивлены явкой в Мскве в 28 процентов. Все, кто дошел до избирательного участка - голосовали люди в практически пустых помещениях. Ясно, что "сову натягивали на глобус" всеми силами, а сил у власти пока еще хватает.
Говорить, что результат левого кандидата какой-то особенно впечатляющий, конечно, трудно. В принципе, результат Вадима Кумина близок к показателям Павла Грудинина на президентских выборах - 11, 59 против 11,77 процентов. Но Москва традиционно трудный город для левых - высок процент буржуазии, чиновничества, бюджетников, и крайне низка доля пролетариата. Да и тот, надо сказать, неплохо прикормлен.
Но важно, что стартовая узнаваемость Вадима Кумина была близка к нулевой, а на выходе получили вполне состоявшегося политика, способного показывать куда более обнадеживающие результаты. Но - не как кандидат от КПРФ, а именно что коалиционный. Это для левых новая (хорошо забытая старая) тактика.
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В других регионах можно констатировать резкое падение популярности "Единой России" и всей системы действующей власти.
Лучший результат на губернаторских выборах у Андрея Клычкова, еще недавно руководителя фракции КПРФ с Мосгордуме, а теперь полноправного губернатора Орловской области - более 82 процентов, то есть больше, чем у Путина на президентских выборах.
Он, конечно, очень мощно поработал в Орле в последнее время, но представим себе, что было бы, если б он выдвинулся на губернаторских выборах в Москве?
Выборы в регионах показали снижение симпатий к "Единой России" и рост популярности КПРФ и ЛДПР. В двух регионах кандидаты от партии власти пойдут на второй тур. В ряде законодательных собраний у оппозиции оказывается большинство.
В общем, "пенсионная реформа" работает...
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Ну а там, где оппозиция "сливает" выборы, результаты тоже соответствующие.
Скажем, на выборах в Подмосковье оппонентами действующего, и крайне непопулярного губернатора стали... три зампреда законодательного собрания области. Причем все знают, что тамошний закс весьма сервилен по отношению к исполнительной власти. То есть, по сути, губернатор получил в качестве "оппонентов" своих сотрудников...
А где же Грудинин Павел Николаевич? Где недавняя надежда всей России на перемены? Почему-то агитирует в другом регионе за другого кандидата. Хорошо, конечно, но как же собственные избиратели?..
Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев получил более 62% голосов избирателей по итогам подсчета более 65% протоколов избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Константин Черемисов набрал 13,22%, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова - 7,55%. Кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин получил 4,84% голосов избирателей, кандидат от Партии роста Борис Надеждин - 4,39%.
Ну очевидно, что если не обладающий и десятой долей грудининского рейтинга Черемисов получил второй результат исключительно за красный флаг. Но, по сути, вместе с другими кандидатами "наиграл" непопулярному губеру очень приличный результат. А если б был выдвинут реальный политик, как в давние времена выдвигался в Подмосковье, втором по значимости регионе страны, аж председатель Государственной думы от КПРФ Геннадий Селезнев? Тогда Геннадий Николаевич, уже, к сожалению, покойный, проиграл генералу Громову какие-то доли процента... Да ведь и Громов-то шел как оппозиционер, действовавший тогда глава области получил вообще четвертый результат.
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Почему я так долго и подробно разбираю эти буржуазные выборы,заинтересуются наши пламенные революционеры?
Да, власть на выборах, конечно, не берут. Тем более на выборах регионального уровня.
Но любые, самые поганые буржуазные выборы - это громадный социологический опрос населения плюс возможность обратиться к нему за поддержкой. Ведь любая революция - это не дело рук заговорщиков, а работа огромных масс народа. Без этих масс ничего не получается.
Пока мы видим, что, несмотря на очевидное наступление на социальные и политические права граждан, массы к реальному протесту не готовы. Да, протестный сдвиг настроений влево очевиден. Но это еще далеко не предреволюционные настроения.
Однако, давление на население со стороны власти будет нарастать, и участие в легальной политике дает левым силам возможность апеллировать к гражданам напрямую, работать в направлении формирования у масс людей верного взгляда на жизнь, в том числе и политическую.
Власть сама дает в руки левых козыри, и она никуда не денется, продолжит "сливать" сама себя.
Нужно теперь самим не "профукать" ситуацию, не отдать ее в руки черт знает кому. Ни правым популистам, ни левым оппортунистам.
Непрерывно звучало требование разойтись, но граждане не расходились
Крот истории роет. Ну так и ты подсоби ему, копни поглубже...
Анатолий Баранов
дим написал 10.09.2018 09:56
Крон Принц Василий Аликперович СЖЫ написал 10.09.2018 09:35
Вечна одна
Ты почему
Где твой медведь?
Что такое левые конкретно? Чем отличается развитие страны у Путина и у Баранова?
Путин хотя бы твердо стоит на ногах, бандитский капитализм, а Баранов просто придурок с придурошным опытом пещерного советского социализма и месячным стажем работы фелшаром на скорой!
Если бы уничтожили красно жопых, причем под корень, с младенцами, чтоб не выросло, то тогда бы бандитский капитализм сменился бы на :
Как во Франции; Как в Корее; Как в Австралии...... миллион хороших и правильных вариантов. Так нет же, эта м раз о та тянет в прошлое, врет, сквернословит, подтасовывает факты.
Давай те, расскажите как хорошо в Венесуэле или КНДР, Приднестровье или Новороссии. И своими планами поделитесь ! Так нет же, одна болтовня придурка по рождению Анатолия Юрьевича Баранова.
чэтаю энд тащусь написал 10.09.2018 09:21
Ываще, если, канэшна, я есчо не самсем поплохел на голову - людишки в процессе СУЩЕСТВОВАНИЯ всю историю занимались следующими "штучками" (обозначим их как "традиционные"):
1. добывали средства существования;
2. добывали средства существования и воевали;
3. них.. не делали, а только воевали.
В промежутке всю дорогу людишки развлекались, сиречь удовлетворяли свои "духовные" потребности. Точнее - душевные потребности; удовлетворение того, чего хоцца сугубо субъективно и нематериально; во времена язычества религия была тесно сплетена с "душевностью" через такие душевные мероприятия как вакханалии и сатурналии, например. "Духовность" - это уже выдумка иудейских (включая сюда т. н. "христиан" и т. н. "исламистов") попов, решивших, что возможно создать такую "душевность", когда людишки жаждут не развлечений, а служения "богу", сиречь попам. Евреи отказались от этого фуфла еще в средневековье, когда была сформулирована идея, что все, что хорошо для еврея - хорошо и для "бога", ибо обожает "бог" жидовских морд больше, чем самого себя. Такое вот небольшое экскурс в сторону. Теперь о том, что готовила власть для передачи в руки "левым".
1. После прихода к власти ЦРУ-шных "чекистов" путена власть весьма "нетрадиционно" не только целенаправленно лишала дорогих россиянцев и понаехавшихблядь возможности что-то добывать и создавать, но и (в полном соответствии эуропэйским "ценностям" внушала им отвращение к продуктивной деятельности.
Параллельно подобные "достижения" компенсировались глобальной политикой ФРС и " мирового рынка", но ент было не вечно.
2. Параллельно власть лишала дорогих россиянцев способности воевать иначе как с соседом, когда основным оружием могут быть кухонный нож или какое-нибудь оружие пролетариата. "Россия" в широком смысле разоружалась вовсю, а вооруженные структуры усе больше превращались в ЧВК. Иначе говоря, между 2000-м годом и сегодняшним днем бывш. население РСФСР "структурировалось" таким образом, когда существует вооруженная власть, обслуживающая Вашингтон, и безоружный, потерявший квалификацию и весьма быдлизированный "народ".
3. После 2014-го года рашаговенская власть рука об руку с вашингтонскими приступила к установлению всевозможных препятствия к доступу дорогих россиянцев к мировому корыту, детали общеизвестны и не требуют уточнения. Иначе говоря, "позитив" этого периода стал таять, а вот негатив - расти (налоги, поборы и т. п.).
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Таким образом, если сопоставить "традиционное" и "нетрадиционное" и делать выводы, то много ума не понадобится. Путен и К. подвели страну к такому положению, когда ничего кроме внутренней войны дорогим россиянцам и понаехавшимблядь НЕ СВЕТИТ. А война это такая штука, что никаких лазеек ни для чего кроме войны не оставляет.
Вот эта самая неизбежная гражданская война - и есть то самое, что власть может дать в руки "левым", "правым" или кому-то еще, включая самого себя. Мог бы предложить в эту руки есчо и свои мудя, но, к сожалению, второго комплекта у меня нетути.
Rezults написал 10.09.2018 09:20
под названием:"Дураки играют в бумажки, а мафия продолжит вас обворовывать"
С десяток лет по всей Москве были вывешены баннеры с кричащим словом "Голод". Народ недоумевал, кто
тратит деньги на такие глупости. Но вот теперь, эта угроза мафии реально грозит народу!