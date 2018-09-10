Погоды на выборАх стоят предсказанные

По результатам обработки 82,48% протоколов участковых избирательных комиссий, Сергей Собянин набирает 69,6% голосов избирателей. Второй — кандидат Вадим Кумин (11,59%), третий — справедливоросс Илья Свиридов (7,2%), четвертый — Михаил Дегтярев от ЛДПР (6,82%). Последнее место у кандидата от «Союза горожан» Михаила Балакина (1,89%).

Левые на втором месте в Москве. О пользе коалиций

Как видим, результаты подсчета практически не изменились с самых первых результатов. Обычно так не бывает, но если очень постараться...

Все крайне удивлены явкой в Мскве в 28 процентов. Все, кто дошел до избирательного участка - голосовали люди в практически пустых помещениях. Ясно, что "сову натягивали на глобус" всеми силами, а сил у власти пока еще хватает.

Говорить, что результат левого кандидата какой-то особенно впечатляющий, конечно, трудно. В принципе, результат Вадима Кумина близок к показателям Павла Грудинина на президентских выборах - 11, 59 против 11,77 процентов. Но Москва традиционно трудный город для левых - высок процент буржуазии, чиновничества, бюджетников, и крайне низка доля пролетариата. Да и тот, надо сказать, неплохо прикормлен.

Но важно, что стартовая узнаваемость Вадима Кумина была близка к нулевой, а на выходе получили вполне состоявшегося политика, способного показывать куда более обнадеживающие результаты. Но - не как кандидат от КПРФ, а именно что коалиционный. Это для левых новая (хорошо забытая старая) тактика.

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В других регионах можно констатировать резкое падение популярности "Единой России" и всей системы действующей власти.

Лучший результат на губернаторских выборах у Андрея Клычкова, еще недавно руководителя фракции КПРФ с Мосгордуме, а теперь полноправного губернатора Орловской области - более 82 процентов, то есть больше, чем у Путина на президентских выборах.

Он, конечно, очень мощно поработал в Орле в последнее время, но представим себе, что было бы, если б он выдвинулся на губернаторских выборах в Москве?

Выборы в регионах показали снижение симпатий к "Единой России" и рост популярности КПРФ и ЛДПР. В двух регионах кандидаты от партии власти пойдут на второй тур. В ряде законодательных собраний у оппозиции оказывается большинство.

В общем, "пенсионная реформа" работает...

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Ну а там, где оппозиция "сливает" выборы, результаты тоже соответствующие.

Скажем, на выборах в Подмосковье оппонентами действующего, и крайне непопулярного губернатора стали... три зампреда законодательного собрания области. Причем все знают, что тамошний закс весьма сервилен по отношению к исполнительной власти. То есть, по сути, губернатор получил в качестве "оппонентов" своих сотрудников...

А где же Грудинин Павел Николаевич? Где недавняя надежда всей России на перемены? Почему-то агитирует в другом регионе за другого кандидата. Хорошо, конечно, но как же собственные избиратели?..

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев получил более 62% голосов избирателей по итогам подсчета более 65% протоколов избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Константин Черемисов набрал 13,22%, кандидат от «Альянса зеленых» Лилия Белова - 7,55%. Кандидат от «Справедливой России» Игорь Чистюхин получил 4,84% голосов избирателей, кандидат от Партии роста Борис Надеждин - 4,39%.

Ну очевидно, что если не обладающий и десятой долей грудининского рейтинга Черемисов получил второй результат исключительно за красный флаг. Но, по сути, вместе с другими кандидатами "наиграл" непопулярному губеру очень приличный результат. А если б был выдвинут реальный политик, как в давние времена выдвигался в Подмосковье, втором по значимости регионе страны, аж председатель Государственной думы от КПРФ Геннадий Селезнев? Тогда Геннадий Николаевич, уже, к сожалению, покойный, проиграл генералу Громову какие-то доли процента... Да ведь и Громов-то шел как оппозиционер, действовавший тогда глава области получил вообще четвертый результат.

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Почему я так долго и подробно разбираю эти буржуазные выборы,заинтересуются наши пламенные революционеры?

Да, власть на выборах, конечно, не берут. Тем более на выборах регионального уровня.

Но любые, самые поганые буржуазные выборы - это громадный социологический опрос населения плюс возможность обратиться к нему за поддержкой. Ведь любая революция - это не дело рук заговорщиков, а работа огромных масс народа. Без этих масс ничего не получается.

Пока мы видим, что, несмотря на очевидное наступление на социальные и политические права граждан, массы к реальному протесту не готовы. Да, протестный сдвиг настроений влево очевиден. Но это еще далеко не предреволюционные настроения.

Однако, давление на население со стороны власти будет нарастать, и участие в легальной политике дает левым силам возможность апеллировать к гражданам напрямую, работать в направлении формирования у масс людей верного взгляда на жизнь, в том числе и политическую.

Власть сама дает в руки левых козыри, и она никуда не денется, продолжит "сливать" сама себя.

Нужно теперь самим не "профукать" ситуацию, не отдать ее в руки черт знает кому. Ни правым популистам, ни левым оппортунистам.

Непрерывно звучало требование разойтись, но граждане не расходились

Крот истории роет. Ну так и ты подсоби ему, копни поглубже...

Анатолий Баранов