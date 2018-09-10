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Московский листок

Пока греческое правительство предает, профсоюзы - бастуют!

Опубликовано 10.09.2018 в разделе комментариев 2

рабочие капитализм
Пока греческое правительство предает, профсоюзы - бастуют!

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Информационный центр ранее распространил заявление всегреческого боевого рабочего фронта ПАМЕ о забастовке докеров порта Пирей компании COSCO с просьбой ко всем профсоюзам и рабочим организациям направить письма солидарности. На призыв ПАМЕ откликнулись Союз Профсоюзов России, казахстанский профсоюз «Жанарту» и МОРП «Защита». Товарищи из ПАМЕ отмечают, что забастовка началась с утра 7 сентября с пикетов членов профсоюза ENEDEP, которые заблокировали подходы к порту Пирей. К ним присоединились многочисленные рабочие делегации греческих профсоюзов, которые приехали для того, чтобы поддержать бастующих. По информации товарищей из ПАМЕ забастовка благодаря мощной международной солидарности имела 100% успех. Также докеры компании COSCO выражают свою благодарность всем тем, кто откликнулся на их просьбу о поддержке. Мы публикуем тексты писем солидарности, которые были направлены нашими товарищами. 

 

Всерабочему боевому фронту Греции ПAME

Рабочим COSCO в порту Пирей

Профсоюзу ENEDP

 

Уважаемые товарищи! 

От имени членов Российского профсоюза металлистов имею честь заявить о нашей  солидарности с  мужественной борьбой портовых рабочих на пирсах Пирея, которые продолжают противостояние с новой забастовкой сегодня, 7 сентября, чтобы подписать коллективный договор.

Российские машиностроители и металлурги, входящие в наш профсоюз, поддерживают рабочих на причалах COSCO II и III в порту Пирей, которые вместе со своим профсоюзом ENEDEP проводят забастовку после того, как COSCO вместе со своими подрядчиками отказались удовлетворить справедливые требования сотрудников.

Российский профсоюз металлистов, являющийся членской организацией входящего в ВФП  Союза профсоюзов России (СПР), поддерживает требования Профсоюза ENEDEP: Подписание коллективного договора с повышением заработной платы. Постоянной и стабильной работы для всех. Создание комитетов по охране труда и технике безопасности. Профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Победы вам, уважаемые товарищи!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Председатель Российского профсоюза металлистов,

Генеральный инспектор труда СПР                                 

Сергей Храмов

 

*** 

Центральный совет ПАМЕ

Работникам порта Пирей

Профсоюзу ENEDP

Уважаемые Товарищи!

Казахстанский профсоюз «Жанарту» выражает cвою солидарность с докерами и рабочими порта Пирей компании COSCO, которые должны начать 7 сентября очередную забастовку. Мы полностью поддерживаем борьбу рабочих порта Пирей за заключение коллективного договора и улучшения условий труда.

То, что компания отказывается идти на переговоры и уступки, имея огромные прибыли и рост объема перевозки товаров, говорит о желании работодателей усилить эксплуатацию рабочих. Мы из сообщений ПАМЕ знаем о том, что работодатели пытались сорвать борьбу рабочих и организовывали нападения на лидеров профсоюза.

Мы всецело поддерживаем требования и действия ENEDEP и ПАМЕ в их стремлении отстоять права и интересы рабочих и шлем свои приветствия и слова солидарности всем портовым рабочим! Только общая солидарность всех трудящихся способна сломить сопротивление капиталистов и защитить наши права!

Центральный Комитет казахстанского рабочего профсоюза «Жанарту»

***

Товарищи!

Объединенный рабочий профсоюз «Защита»  выражает вам свою братскую солидарность и поддержку в ожесточенной борьбе против гнета администрации и хозяев порта Пирей. Забастовка – одно из мощных орудий в руках организованного рабочего класса, с помощью которого он может не только вырывать уступки у буржуазии, у владельцев порта, но и идти еще дальше, вплоть до выдвижения политических требований и установление своей власти.

Нам нечего терять кроме своих цепей. Да здравствует международная солидарность рабочих всех стран! Мы с вами в одном классовом строю!

Член Исполкома МОРП «Защита» Маленцов С.С.



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Всего комментариев к статье: 2
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Этого мало
Рафик Кулиев написал 10.09.2018 09:17
Надо самим включиться в забастовку. Ленинградские докеры имеют опыт. Надо самим начинать ДЕЙСТВОВАТЬ.
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Муть.
одним словом написал 10.09.2018 09:12
Муть.
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