Собянин набирал более 70% голосов на выборах мэра Москвы

По результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий мэр Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,02% голосов избирателей, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Мосгоризбиркома.

По данным ведомства, за Собянина проголосовали более 1,5 млн горожан. Явка избирателей составила 30,36%. На прошлых выборах мэра в 2013 году за действующего градоначальника проголосовали 51,37% избирателей при явке 32,03%.

На втором месте — экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, он набрал 11,44% голосов.

С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

На четвертом месте депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев - 6,76% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина - 1,87%.

Ранее Собянин объявил о своей победе на выборах, основываясь на данных экзит-полов. По результатам обработки 56,38% протоколов участковых избирательных комиссий действующий мэр набирал 69,49% голосов избирателей при явке 30,3%.