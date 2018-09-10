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Московский листок

Собянин набирал более 70% голосов на выборах мэра Москвы

Опубликовано 10.09.2018 в разделе комментариев 4

Собянин набирал более 70% голосов на выборах мэра Москвы

По результатам обработки 99% протоколов участковых избирательных комиссий, действующий мэр Москвы, самовыдвиженец Сергей Собянин набирает 70,02% голосов избирателей, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Мосгоризбиркома.

По данным ведомства, за Собянина проголосовали более 1,5 млн горожан. Явка избирателей составила 30,36%. На прошлых выборах мэра в 2013 году за действующего градоначальника проголосовали 51,37% избирателей при явке 32,03%.

На втором месте — экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, он набрал 11,44% голосов.

С 7,06% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов.

На четвертом месте депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев - 6,76% голосов избирателей, последнее место у кандидата от партии "Союз горожан" Михаила Балакина - 1,87%.

Ранее Собянин объявил о своей победе на выборах, основываясь на данных экзит-полов. По результатам обработки 56,38% протоколов участковых избирательных комиссий действующий мэр набирал 69,49% голосов избирателей при явке 30,3%.

 



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Всего комментариев к статье: 4
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Re:
не удивляюсь давно написал 10.09.2018 11:21
Молодцы москвабадцы.Еще раз ху.йло выбрали.
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(без названия)
стоик1198 написал 10.09.2018 10:57
Пока Олень делиться наворованным - быть ему мэром?
Потом поедет в тундру плитку класть?
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Re: чинуша-преступник
за чинушей стоит ОПГ написал 10.09.2018 10:38
А если точнее,ОПГ "ОЗЕРО",которое подчиняется и контролируется
Рокфеллерами и Ротшильдами.
Назначили гауляйтера,и он выполняет установки,которые ему
диктуют.
То,что не смог в силу непреодолимых обстоятельств
Адольф Гитлер,выполняет его последователь,
план "Барбаросса-2.0" успешно осуществляется
а кыргыз старик С.Раков-гауляйтер Москвабада.
Это требование кураторов от Рокфеллеров и Ротшильдов.
И бешеное народозамещение-тоже часть плана
"БАРБАРОССА-2.0".
Вместо министра обороны-шоумен Шойгу,кыргыз,
даже гауляйтеру сделали пластику,чтобы стал похож на кыргыза.
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(без названия)
безстрах написал 10.09.2018 10:05
Где мы живем?
Какие-то явно нерусские "мэры" и "екзит-полы" говорят, что в оккупации.
Поэтому и выборы такие: подменяют все, пока все ссут подчинить себе даже домоуправа, не говоря о неизбранном главе района.
Все беды от страха каждого, включая авторов этого "форума".
Не оглядывайся на соседа, а побори страх сам в себе, заставь бояться себя хотя бы самого мелкого чинушу-преступника, и все изменится, как по мановению волшебной палочки!
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