ОВД-Инфо: на акциях против пенсионной реформы задержали более тысячи человек

В российских городах на акциях против пенсионной реформы 9 сентября полиция задержала 1018 человек, сообщает "ОВД-Инфо". По данным издания, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге - 452 человека. В Екатеринбурге задержали 183 человека, в Краснодаре - 60. В Москве число задержанных достигает 43.

Инициатором организации митингов 9 сентября по всей стране в связи с пенсионной реформой стал Алексей Навальный. В 59 городах власти отказались их согласовывать, в 12 — согласовали. Сам Навальный 27 августа был арестован на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», состоявшуюся 28 января 2018 года.