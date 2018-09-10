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Московский листок

ОВД-Инфо: на акциях против пенсионной реформы задержали более тысячи человек

Опубликовано 10.09.2018 в разделе комментариев 3

В российских городах на акциях против пенсионной реформы 9 сентября полиция задержала 1018 человек, сообщает "ОВД-Инфо". По данным издания, больше всего задержанных в Санкт-Петербурге - 452 человека. В Екатеринбурге задержали 183 человека, в Краснодаре - 60. В Москве число задержанных достигает 43.

Инициатором организации митингов 9 сентября по всей стране в связи с пенсионной реформой стал Алексей Навальный. В 59 городах власти отказались их согласовывать, в 12 — согласовали. Сам Навальный 27 августа был арестован на 30 суток за акцию «Забастовка избирателей», состоявшуюся 28 января 2018 года.

 



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Всего комментариев к статье: 3
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повесят?ха-ха
за столиком 282 написал 10.09.2018 11:31
стоик1196 написал 10.09.2018 10:55
миллионы силовиков, пожирающих налоги людей, готовы повесит сортирного Карлика?
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Жди жди,дурак.Будут служивые фашисты что-нибудь менять если им даже повышение пенсионного возраста не грозит ни каким боком?
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повесят
столик 666 написал 10.09.2018 11:02
как только пиндосы дадут отмашку и назначат нового
гауляйтера.
не раньше.
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(без названия)
стоик1196 написал 10.09.2018 10:55
миллионы силовиков, пожирающих налоги людей, готовы повесит сортирного Карлика?
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