Почему они презирают массы? путин выборы кремль Знаете, почему "илитка" глубоко презирает подвластные массы? Потому что считает их и глупыми, и низкопассионарными (вялыми). Она пребывает в глубочайшей уверенности, что низы (ширнармассы) не в силах предпринять самые элементарные действия. Мозгов не хватит. А если что - то низы можно играючи облапошить и отвлечь.



Пример? Если правящая "ЕР" имеет электорат, как хочет, то любые нормальные люди на любых выборах массой приходят и голосуют против этой "партии" начальства. Ибо массовое протестное голосование - чувствительный удар по психике и решимости "илитики", какой бы результат голосования она ни изобразила потом.



Но всегда можно вбросить в низы о том, что выборы бессмысленны и лишь "легитимизируют власть", что надо не голосовать. В итоге на избирательные участки приходят послушные бюджетники и легковерные пенсионеры - и начальство побеждает. При всеобщей ненависти к нему. Вот картинка, которую я уже приводил.



"Как нам сообщили из Гагаринского района Москвы (член ТИКа), явка - очень низкая (радуйтесь, "бойкотчики"), но она все равно есть. 80% приходящих - старики, 20% - молодые. В результате Оленевод вчистую выиграет выборы мэра. Известно, за кого голосуют пенсионеры. Без всяких финтов будет победа..."



Так оно и вышло. А было бы массовое голосование против Собянина в чувствительной для "илитки" Москве - коленкор получился бы иным.



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Другой пример: при всеобщей ненависти к "ЕР" (правящей партии) любой нормальный народ на всякий согласованный митинг валил бы валом. По любому поводу выказать свое отвращение к партии власти. Что тоже - крайне серьезный психоудар по ней. Да и мы знаем, что всякий митинг протеста численностью более 5 тысяч душ заставляет власть напрягаться. Она боится раскола внутри себя (всегда наверху найдутся те, кто захочет воспользоваться недовольством низов). Это же элементарно.



Но низам бросают мем: "Митинги ничего не дают!". И миллионы балбесов сидят дома. Предпочитая посещать прощание с Кобзоном или дешевые уличные развлечения "от Собянина". Если вам уличные фигляры важнее собственной жизни и будущего детей, то не плачьте потом. Вас имеют вполне закономерно.



Или же недалекую чандалу отвлекают на ложные цели с легкостью фокусника. Пример: священная война Поклонской и ее приверженцев с кино "Матильда". Петиции, подписи, митинги против кино - но ничего подобного против пенсреформы, за смену социально-экономического курса (с нами же геноцид творят!) или в защиту русских политических узников. Нет, мы воюем только против кино Учителя, создавая ему рекламу. Теперь вы понимаете, как "элита" над вами хохочет?



"Илитка" пребывает в непоколебимой уверенности в том, что миллионы тупиц никогда не поймут, что налоги и высокие проценты по кредитам для производства и покупателей, что открытость рынка РФ и низкие ввозные пошлины - это геноцид. Это их же, низов, уничтожение. А если не поймут (умишки убогие), то никогда не выйдут и на протесты против всего этого. Значит, можно творить сие и дальше, ничего не опасаясь. Массы-то возбуждаются по поводу сущей ерунды. И пока низы не обманывают ожиданий господ.



На это наслаивается и низкая пассионарность, безволие низов (о чем Максим Калашников давно писал). Их имеют во все, извините за выражение, дыры. Над ними открыто издеваются. А они все сносят. И стонут, что "вождей нет". А откуда они появятся при такой "овощности" низов? Лидеры ведь питаются низовой энергией, она их вдохновляет. А если миллионы подобий Чучундры (что всего боялась в "Рики-Тики-Тави" Киплинга и только ныла) ждут Спасителя, прячась по домашним норкам - откуда ему взяться-то?



Помнится, в 1993 году одна из либеральных газет хвалила то, что некоторые молодые люди в Москве устроили шествие в честь 10-летия группы "Депеш Мод", а не пошли на митинги ельцинцев и антиельцинцев. Мол, это хорошо! Это, дескать, пришла новая эра здравомыслия! Ну что, теперь вы видите эту воплощенную вашу мечту 90-х, либерасты? Теперь вы тоже никого не можете сподвигнуть на протест. Вы же сами в 90-е радовались тому, что власть (тогда - ваша) давит активность "красно-коричневых". А теперь вы и сами под такой же пресс и угодили. Вы же его сами и построили.



Максим Калашников давно не строит иллюзий по поводу готовности низов РФ стоять за самих себя и относительно их интеллекта. Потому и работаю я с промышленниками и аграриями. Да, класс немногочисленный, но он хоть знает, чего хочет и чего добивается.



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Малочисленность меня не смущает. История учит, что ее движут как раз малочисленные группы, но обладающие волей, видением будущего и материальными возможностями. А большинство как раз смотрит назад, а не вперед. Так что сейчас в приоритете - сколачивание как раз меньшинства, занятого отечественным производством, коему грозит уничтожение. А массы потом приберем. Сеть надо промышленников по стране создавать, чем мы и заняты. Не надо отвлекаться на бесплодные попытки строить башни из мокрого, текущего песка. У кого есть свое Дело, свои предприятия - длинной волей как раз обладают, хотя им приходится осторожничать. Но это слабое место гораздо более приемлемо для нас, чем стадные вялость, глупость и непостоянство.



С удовольствием читаю "Человека божественного" Харари. Он говорит многое из того, что мы говорили еще 12 лет назад в "Третьем проекте" и "Сверхчеловеке, говорящем по-русски". Мы никак не дурнее евреев, однако.



Харари тоже пишет о том, что грядет эра разделения обществ на две биологические расы. Расу господ составят правящие, что обрели долгую жизнь, отменное здоровье и повышенные человеческие возможности. Остальные будут обычными сапиенсами, стадными, несовершенными, короткоживущими и глупыми. Раса господ, в отличие от уходящей эпохи, не заинтересована в массах. Ибо в производстве и военном деле настает фаза роботизации и автоматизации, столько народу попросту для "элиты" не нужно. (Об этом Максим Калашников в своих книгах давно писал, с подробными раскладами). Потому раса трансгуманистических господ будет намеренно ухудшать и образование, и здравоохранение, держа массы в состоянии "управляемого идиотизма", упрощения.



Харари пишет, что на глазах рождаются две новые мировые религии, вызванные к жизни прогрессом технологий - трансгуманизм (усовершенствование человека, выведение новой высшей расы) и датаизм (мир - потоки информации, эволюция - в создании все более совершенных инфосистем и убирании всяких препятствий к свободному току данных; люди и общества - лишь алгоритмы и инфосистемы).



Харари непрозрачно намекает на то, что прежние мировые религии (христианство, ислам, иудаизм) станут уделом подвластных, неусовершенствованных масс, обреченных на подчинение и управление. Ибо эти авраамические религии не могут дать ответов на вызовы времени, они создавались слишком давно. Они ничего не могут сказать по поводу Интернета, "Убера" (новая изощренная форма эксплуатации и обесчеловечивания), роботизации. Чтение древних текстов давно умерших авторитетов из совсем иного времени тут не помогает. Представители традиционных вер ничего не изобрели толкового сейчас, не создали жизнеспособной альтернативы тому порядку, что строят господа. Ислам хорохорится, но он - чистое движение назад. Он, конечно, использует Интернет и соцсети, но ничего подобного им создать не в силах. Потому напрашивается вывод: старые религии начнут отмирать по мере ухода их старых приверженцев. Молодые уйдут в нечто другое. Ибо перемены ужк никто не остановит, развитие технологий неудержимо.



Добавлю к этому лишь то, что к новым религиям (трансгуманизму и датаизму) добавится и сатанизм особого толка (с презрением к непродвинутым массам и оправданием их уничтожения). Возможно, такой сатанизм (а есть и несколько иной) войдет элементами в датаизм и трансгуманизм. Максим Калашников пробовал (с друзьями) выдвинуть философию Нейромира (нового Советского имперского строя, где есть место всем и все могут развиваться, где общество - подобие нейронной сети), национал-футуризма и сверхчеловека доброго, массового, русского. Но моих сил явно не хватает. Да и движение "Россия-2045" (бессмертие, новая раса, космическая экспансия) тоже не нашло понимания у масс. Они же глядят в прошлое и теряют волю...



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