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Московский листок

Единороссы проиграли парламентские выборы в трех регионах

Опубликовано 10.09.2018 в разделе комментариев 1

Единороссы проиграли парламентские выборы в трех регионах

"Единая Россия" проиграла выборы в законодательные собрания Хакасии, Иркутской и Ульяновской областей. Согласно данным ЦИК, в Хакассии на выборах в Верховный совет республики ЕР набрала 25,46% голосов, уступив первое место КПРФ (31,01%). В Иркутской области за партию власти проголосовали 27,7% избирателей, за КПРФ - 34%. Также коммунисты обошли "Единую Россию" на выборах в законодательное собрание Ульяновской области, показав результат в 36,3%. ЕР набрала 34%.

Кроме того, ЕР потеряла большинство в думе Великого Новгорода и Тольятти.

В четырех российских регионах кандидаты в губернаторы от «Единой России» не смогли одержать победу в первом туре. Это Приморский край, Хабаровский край, Владимирская область и Хакасия.

"Единая Россия" показала худшие результаты на выборах в региональные парламенты за 11 лет, заявил член Совета движения «Голос» Аркадий Любарев. По его словам, партия ни разу не уступала первого места на этих выборах с 2007 года.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 10.09.2018 13:00
в забайкальском крае ведро тоже сдохло....
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