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Московский листок

В центре Москвы началась бессрочная акция протеста

Опубликовано 10.09.2018 в разделе комментариев 2

В центре Москвы началась бессрочная акция протеста

В центре Москвы на Страстном бульваре около двух десятков молодых людей объявили бессрочную акцию протеста "против неэффективной власти". Как передаёт "Дождь", протестующие собрались около памятника Твардовскому неподалеку от Пушкинской площади, где накануне проходила акция протеста против пенсионной реформы. Участники "бессрочного протеста" требуют отмены пенсионной реформы, отставки президента и правительства.

"Собираемся возле памятника Твардовскому на бессрочный протест! Мы должны добиться своего", - говорится в сообщении в телеграмм-канале "Митинг в Москве".

Активисты призвали всех желающих присоединяться к мероприятию захватив с собой "воду, еду, теплые вещи и повербанки".

Участники акции отмечают, что решили продолжить протест, организованный накануне штабом Навального, при этом, сторонниками оппозиционера они не являются.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: против пенсионный реформы и за отставку действующей власти может ведь подписаться каждый
wrw написал 10.09.2018 14:27
Это так и есть статистика по этому поводу. 80-95% по разным опросам различных групп и во всех регионах. Но власть просто игнорирует все это - ей главное "кинуть из принципа старых людей от 60 лет" и "бабки отжатые у стариков распределить между своими друзьями-олигархами". Морали никакой нет и совести тем более у власть имущих. И это на фоне усиливающего кризиса! И просто жуткой статистики = в исследовании, опубликованном в журнале The Lancet,в 2016 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин поднялась до 65,4 года, однако для женщин этот показатель достиг исторического максимума &#8212; 76,2 года. Гендерный диспаритет составил почти 11 лет, и он, по данным издания, является самым большим в мире. За 5 лет до 65 лет повысить при этом пенсионный возраст?
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Действительно..
Szanya написал 10.09.2018 14:14
И какая разница, кто организовывал, кто к чему-то там призывал, под этими лозунгами против пенсионный реформы и за отставку действующей власти может ведь подписаться каждый. Так почему Левые Товарищи не поддерживают, очень ведь неплохая идея, кто свободне приходят, потом им на смену другие. Пусть власть ментов будет в хорошем таком напряжении, рано или поздно они заколебался и их система даст сбой.
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