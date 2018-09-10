В центре Москвы началась бессрочная акция протеста

В центре Москвы на Страстном бульваре около двух десятков молодых людей объявили бессрочную акцию протеста "против неэффективной власти". Как передаёт "Дождь", протестующие собрались около памятника Твардовскому неподалеку от Пушкинской площади, где накануне проходила акция протеста против пенсионной реформы. Участники "бессрочного протеста" требуют отмены пенсионной реформы, отставки президента и правительства.

"Собираемся возле памятника Твардовскому на бессрочный протест! Мы должны добиться своего", - говорится в сообщении в телеграмм-канале "Митинг в Москве".

Активисты призвали всех желающих присоединяться к мероприятию захватив с собой "воду, еду, теплые вещи и повербанки".

Участники акции отмечают, что решили продолжить протест, организованный накануне штабом Навального, при этом, сторонниками оппозиционера они не являются.