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Московский листок

Накопительную часть пенсий "заморозят" до 2021 года

Опубликовано 10.09.2018 в разделе комментариев 2

Накопительную часть пенсий "заморозят" до 2021 года

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что власти намерены продлить заморозку пенсионных накоплений россиян еще на год - до 2021 года включительно. "Идея Минфина об ИПК такая: они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложно это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому Минфин внесет, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021 года", - цитирует Топилина Интерфакс.

Он напомнил, что в настоящее время заморозка накопительных пенсий действует до 2020 года включительно. Однако, по его словам, в бюджете трансферта Пенсионному фонду на 2021 год эти деньги не предусмотрены.

Накопительная часть представляет собой ежемесячную пожизненную выплату пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Впервые власти ее "заморозили" в 2014 году.

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Re: против пенсионный реформы и за отставку действующей власти может ведь подписаться каждый
wrw написал 10.09.2018 16:14
Ну если даже на людей 60-летних нет денег у власти для социальной и страховой пенсий в 6 - 8 000 рублей в месяц? При чем эти люди работали честно 20-30 лет и платили во все фонды деньги. А им - "отнеситесь с пониманием"...но денег на вас нет И продолжайте до смерти пахать, решайте свои проблемы сами, забудьте про государство = деньги ВАШИ куда-то профукали.
Но если старики 60-летние уже "не видят морковку в виде пенсий" (ишак уже не тянет и с него несколько шкур к 55 годам сняли уже), то кто помоложе и с кого еще можно сободрать шкуру и нагрузить поболее = им "продолжают морковку показывать". Ну есть же кто верит?
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(без названия)
киргуду написал 10.09.2018 15:50
накопительная часть пенсии это "МММ АТ балоди"...родная "сестра"ммм мавроди,но крыша кремлевская ...
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