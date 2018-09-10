Накопительную часть пенсий "заморозят" до 2021 года

Глава Минтруда России Максим Топилин заявил, что власти намерены продлить заморозку пенсионных накоплений россиян еще на год - до 2021 года включительно. "Идея Минфина об ИПК такая: они ее не кладут куда-то на дальнюю полку, но просто в этом бюджетном цикле будет сложно это сделать, скорее всего, не получится. Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому Минфин внесет, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021 года", - цитирует Топилина Интерфакс.

Он напомнил, что в настоящее время заморозка накопительных пенсий действует до 2020 года включительно. Однако, по его словам, в бюджете трансферта Пенсионному фонду на 2021 год эти деньги не предусмотрены.

Накопительная часть представляет собой ежемесячную пожизненную выплату пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Впервые власти ее "заморозили" в 2014 году.