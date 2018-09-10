Боец ММА Монсон стал депутатом горсовета Красногорска

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон, получивший в конце мая российское гражданство, стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска от партии "Единая Россия", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу местного отделения ЕР.

Отмечается, что в своей анкете кандидата в депутаты Монсон указал, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец провел 85 боев, в которых одержал 60 побед.

В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, на следующий год - паспорт гражданина провозглашенной Луганской Народной Республики. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. В июне Монсон заявил, что намерен стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а в перспективе - депутатом Госдумы.