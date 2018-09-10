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Московский листок

Боец ММА Монсон стал депутатом горсовета Красногорска

Опубликовано 10.09.2018 в разделе комментариев 6

Боец ММА Монсон стал депутатом горсовета Красногорска

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джеффри Монсон, получивший в конце мая российское гражданство, стал депутатом городского парламента подмосковного Красногорска от партии "Единая Россия", сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу местного отделения ЕР.

Отмечается, что в своей анкете кандидата в депутаты Монсон указал, что работает в АНО «Спортивный клуб «Зоркий» тренером по физподготовке.

Джеффри Уильям Монсон родился и жил в США (штат Миннесота). Выступая в смешанных единоборствах, 47-летний боец провел 85 боев, в которых одержал 60 побед.

В 2016 году он получил звание почетного гражданина Абхазии, на следующий год - паспорт гражданина провозглашенной Луганской Народной Республики. 29 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин предоставил Монсону российское гражданство. В июне Монсон заявил, что намерен стать депутатом городского парламента подмосковного Красногорска, а в перспективе - депутатом Госдумы.

 



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Всего комментариев к статье: 6
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Re: Боец ММА Монсон стал депутатом
rer написал 10.09.2018 19:16
show must go on или "как власть относиться к выборам и какие клоуны туда ходили"
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Боец ММА Монсон стал депутатом
электорат написал 10.09.2018 18:53
Все,что нужно знать об этих "выборах".
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(без названия)
киргуду написал 10.09.2018 18:24
орангутанги пошли в ведро,видать совсем кранты ведру .....
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Молодец какой
Фыва Пролджэ написал 10.09.2018 18:24
Вместе с Жириновским будет политпротестантов пугать: один - от ЛДПР, другой - от п.ЕдРов.
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(без названия)
Непонятно ыцццдд написал 10.09.2018 18:05
Разве Монсон не член КПРФ? Почему он выдвинулся от Единой России? Не вранье ли в статейке?
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 10.09.2018 18:00
После Депардье уже не прикалывает...
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