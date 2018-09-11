Очередной урок от господ?

Первое, о чём необходимо напомнить – это тот уже давно установленный и привычный факт, что слово «результаты» нужно брать в кавычки. Потому что мы видим в основном то, что нам хотят показать власти. А именно – те цифры, которые нужны властям и которые имеют лишь весьма косвенное отношение к реальным. Я мог бы подстраховаться, уточнив, что это лишь моё оценочное суждение, но не вижу нужды в этом: грубейшие фальсификации на всех этапах избирательной кампании и самого процесса голосования и подсчёта голосов давно уже стали привычным атрибутом «честных» выборов. И чем дальше в лес – тем больше дров.

Мы уже видели 146% проголосовавших ЗА. Мы видели невероятное совпадение результатов голосования в десятках протоколов УИК – до десятой доли процента. Мы видели уже на этих выборах наплевательское отношение к ритуалу «Дня тишины» и совершенно новое слово в практике политтехнологий – голосование по выборам главы региона на территории других регионов. И многое-многое другое. Мы знаем, как чётко – с чёткостью бульдозера – работает муниципальный фильтр. И видели, как нож этого бульдозера нежно приподнимается, когда надо пропустить удобного конкурента. Так что вряд ли я кого удивил этим своим оценочным суждением. Помнится, даже очаровательная Элла Панфилова, положа руку на своё большое сердце, говорила на заседаниях ЦИК, что не допустит таких нарушений, которые были на предыдущих выборах. Я тогда, правда, спросил, а почему она называет нарушениями то, что по всем законам является уголовным преступлением? И почему ни один преступник не сел за решётку, чтобы впредь другим неповадно было? Но не дождался ответа…

Второе, о чём также необходимо сказать – а с какими целями власти показывают нам именно такие цифры.

Таких целей – несколько.

Первая – очевидная: остаться у власти. Т.е. они и так у власти, в силу своего экономического господства, в силу диктатуры класса крупного капитала, которую они установили. Но они предпочитают сохранить и видимость законности этой власти. А для этого очень удобно иметь все ветви власти в своих руках безраздельно. Чтобы ни у кого не могло возникнуть даже позывов на мысль, будто источником власти в нашей стране является народ. Всё, забудьте.

Вторая цель – не только показать те результаты, которые нужны для первой цели, но и формировать реальность, приближая её к нужным результатам. Для этого в их руках все информационные рычаги, вся изощрённая машина массового оболванивания. У людей искусственно и искусно формируется иллюзия о массовой поддержке тех людей и партий, которые нужно поддерживать. Мне уже приходилось писать о небольшом социологическом эксперименте, который я провёл (естественно, кустарным способом, поскольку не имею ни многочисленного штата сотрудников, ни соответствующих ресурсов). Так вот, когда послушный властям ВЦИОМ опубликовал очередные результаты замера рейтинга президента, я провёл свой опрос. Разумеется, он был скромным по масштабам, но результаты были настолько ошеломительными (только не для меня – я их ожидал), что с полной убедительностью подтвердили один важный факт. Я опросил полторы сотни людей, самых разных по своему положению, профессии, уровню благосостояния, образования, возрасту, задав им всего два вопроса:

какой рейтинг доверия Вы бы поставили действующему президенту; знаете ли Вы результаты опроса ВЦИОМа по этому рейтингу.

Ответы распределились следующим образом: те, кто знает результаты (а они давали около 70%), выставили рейтинг, в среднем = 55%., а те, кто не слышал про эти результаты, выставили всего 14%.

Отсюда абсолютно очевидный вывод: те цифры, которые нам втюхивают, не только намеренно искажают картину, они имеют цель формировать настрой людей. И успешно с этим справляются. Людям свойственно стремиться думать, «как все». «Все доверяют Путину. Ну, я же не дурак, я тоже буду доверять ему…» Меня даже порадовало, что всё же не все такие, потому что получилось не 70%, а 55. А могло бы получиться и 80.

Примерно та же картина и на выборах. Например, нам упорно твердили, что явка в столице будет около 50%, а то и больше. Ну, ведь так «показывали опросы»… Думаю, именно поэтому явка была всё же действительно достаточно высока, чтобы объявить её равной около 30%. Не исключаю, что они завысили её всего раза в два. Такое завышение считается у политтехнологов вполне пристойным. Т.е. явку натянули, сформировали именно вот таким путём.

Мы здесь не станем рассматривать обычный приёмчик, когда весьма скромный результат нагло объявляется великолепным. Т.е. когда даже объявленный результат Собянина (70% «ЗА» от 30% явившихся = 21% от числа избирателей) – т.е. очевидно позорный, провальный результат объявляется убедительной победой, триумфом доверия власти. Этот приём применяется буквально во всех случаях, когда это надо власти. Я же хочу поделиться своими мыслями о третьей цели, которая, на мой взгляд, всё больше проявляется в политике властей.

Довольно долгое время власти ещё как-то стеснялись слишком уж явно врать. Пытались прикрыться неким флёром правдоподобности. Как-то обосновывать всю ту ахинею, которую они несли на наши головы. Но в последние годы всё больше проявляет себя совершенно новый подход. Они стали врать и совершать вопиющие беззакония вообще без всякого стеснения. Демонстративно. И тут не только следование заветам своего учителя – талантливого манипулятора Геббельса, который учил: «Чем чудовищнее ложь, тем легче в неё поверят». Нет, они уже даже не заморачиваются – поверят или не поверят. Они уже схватили бога за бороду. Они именно демонстративно показывали: «Мы здесь полные хозяева. Мы будем творить всё, что нам взбредёт в голову. А ты, быдло, знай своё место и помалкивай. Захотим – посадим. Захотим – убьём. Захотим – убьём в извращённой форме, отняв пенсию. И нам не надо никаких юридических обоснований. Мы ясно говорим тебе, быдло: ты никто и звать никак». Вот такая цель – показать, кто в доме хозяин, и чтобы мы не рыпались и не смели пасть открывать.

Ну, вообще-то это логично: фашистская диктатура именно так и взрастает. Нас уже убивали в 1993 году, расстреливая из танков высший государственный орган в центре столицы. Потом – в 1999 году, стреляя в рабочих Выборгского ЦБК. Потом избивали дубинками и возили мордой об асфальт в 2011-12 годах… Что уж власти теперь стесняться и строить из себя девственницу.

Логично это ещё и потому, что мы ведь терпим. Только что вторую щёку не подставляем. Пока.

Вот такие уроки преподают нам господа. В том числе, и на примере прошедших выборов. Ну и как – утрёмся и на этот раз?