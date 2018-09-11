Выпускание пара через популистские заявления

На прошлой неделе «лидер нации» посетил Караганду, где подверг резкой критике транснациональную компанию «Арселор Миттал Темиртау», которая, по его словам, наносит большой вред экологии региона. Это популистское заявление явно расчитано на то, чтобы сбить протестные настроения в Карагандинской области, которые могут перерасти в новую забастовку и выступления.

Нурсултан Назарбаев неожиданно открыто выступил с критикой деятельности компании «Арселор Миттал Темиртау» и самого стального короля Лакшми Миттала во время визита в Карагандинскую область. Президент Казахстана посетовал на то, что ТЭЦ города Темиртау, отданное в управление этой компании, находится в аварийном состоянии и может в любой момент остановиться, заморозив город и многие населенные пункты. Он также обвинил компанию в нанесении большого ущерба экологии региона.

«Имеется дефицит мощностей в Темиртауской ТЭЦ. Это, наверное, ТЭЦ комбината? Кто есть с комбината, с «АрселорМиттал»?» — спросил Нурсултан Назарбаев. В ответ представитель комбината пояснил Президенту, что ремонт предусмотрен планом модернизации предприятия. «Эту теплоэлектростанцию я строил в 1960 году, она обеспечивает комбинат и обеспечивает город. Если он встанет, то весь город останется без тепла. Что это за работа? Господину Митталу передайте привет. Наше правительство позвонит, чтобы он рассмотрел и ответил мне на этот вопрос. Вы что думаете, работаете просто так? Весь город на комбинате находится, комбинат обеспечивает и теплом, и водой, и всем Темиртау, так? Я завтра приеду, вы мне доложите, я буду на комбинате», — сказал Нурсултан Назарбаев.

До этого мы активно распространили видео в социальных сетях недавно избитого «неизвестными» молодчиками эколога Станислава Войцеховского, которое набрало только в фейсбуке больше 9-ти тысяч просмотров (https://www.youtube.com/watch?v=nhdQbusxbyQ), где он говорил то же самое, что вызывало возмущение как жителей Карагандинской области, так и рабочих «Арселор Миттал Темиртау», которые недовольны нормами эксплуатации и ужасными условиями труда. То есть в регионе и на предприятиях сохраняется значительный забастовочный потенциал, способный вновь перетечь в забастовку, как и в декабре прошлого года. Плюс, это протестный промышленный регион, находящийся вблизи Астаны.

Правда, Назарбаев промолчал, что сам продал компании индийского миллиардера Лакшми Миттала данную электростанцию за смехотворную сумму в 40 миллионов долларов, как и за бесценок отдал 8 шахт, комплекс предприятий и сам Карагандинский металлургический комбинат. Покойный ныне Рахат Алиев неоднократно разоблачал данную сделку, указывая на то, что Лакшми Миттал вынужден был передать 50% акций компании «Арселор Миттал Темиртау» обратно в руки Елбасы, как и значительную сумму отступных, не считая роскошной яхты в 300 миллионов долларов.

Сейчас большие суммы, которые неизвестны публике, выделяются правительством на реконструкцию и модернизацию ряда предприятий и объектов и тут снова возникли вопросы передела «распила» средств. Но в основном Елбасы недоволен процентами от прибылей, которые отваливаются ему Лакшми Митталом в связи с искусственной девальвацией тенге и с ростом цен на металлы на мировом рынке. Плюс его мучает страх перед возможными новыми забастовками шахтеров, надбавки к зарплатам которых в 30% давно уже съедены девальвацией и инфляцией.

Поэтому ответственность Назарбаев перекладывает через свои СМИ заранее на нерадивого собственника, а вину за рост цен на продукты питания и на падение национальной валюты на соседнюю Россию. Получается гигантские прибыли гигантов черной и цветной металлургии «Арселор Миттал Темиртау», «Казцинка», «Казахмыса», «Евразийской Группы» и других, а также обесценивание заработной платы сотен тысяч рабочих в добывающей промышленности сводятся пропагандой Астаны к последствиям политических санкций Запада в отношении Москвы, от которой якобы страдает бедная казахстанская экономика.

То есть Елбасы в этой похабной игре убивает сразу двух зайцев, происходит выпускание пара недовольства через популистские заявления и создается образ внешнего врага в лице «союзника» соседа, который виновен во всех бедах, росте цен, девальвации тенге и прочих финансовых проблемах. В итоге мы видим очередной спектакль для обмана народных масс и для создания отвлекающих информационных волн.

Единственным выходом может быть только одно – это осуществление на деле требования нефтяников Жанаозена о национализации всей крупной промышленности, транспорта и энергетики страны под контролем трудовых коллективов, когда управление экономикой, государственными инвестициями находилось бы в руках народа на совершенно иных социальных и экономических началах.