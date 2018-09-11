Джефф Монсон теперь депутат от "Единой России"

‍Чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, американский боец смешанных единоборств Джефф Мэнсон, получивший 12 июня 2018 года российское гражданство, стал депутатом гордумы подмосковного Красногорска, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу местного отделения "Единой России".

Еще летом Монсон объявил о намерении начать в России политическую карьеру и стать членом парламента Красногорска, а потом "дорасти до Государственной думы". В гордуму чемпион выдвигался от партии «Единая Россия».

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Я бы сам проголосовал за Монсона, и не только "по приколу" - это интересный парень, на самом деле куда глубже, чем предполагает его образ "бойца без правил".

Но что-то не могу понять: всю дорогу Монсон был сторонником коммунистов, даже фотографировался с "красной" символикой. А потом вдруг пошел на выборы от "Единой России"...

Это что, КПРФ и ЕР одно и тоже? "Коммунисты, антикоммунисты - недосуг мне разбираться в ваших фракциях..."

То, что Монсона, только 3 месяца тому назад получившего российский паспорт, "развести" несложно - понятно. Но как быть с гражданами?

А вообще, конечно, фарс, а не выборы.

А.Б.