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Московский листок

Джефф Монсон теперь депутат от "Единой России"

Опубликовано 11.09.2018 в разделе комментариев 1

путин выборы
Джефф Монсон теперь депутат от "Единой России"

‍Чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, американский боец смешанных единоборств Джефф Мэнсон, получивший 12 июня 2018 года российское гражданство, стал депутатом гордумы подмосковного Красногорска, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу местного отделения "Единой России".

Еще летом Монсон объявил о намерении начать в России политическую карьеру и стать членом парламента Красногорска, а потом "дорасти до Государственной думы". В гордуму чемпион выдвигался от партии «Единая Россия».

***

Я бы сам проголосовал за Монсона, и не только "по приколу" - это интересный парень, на самом деле куда глубже, чем предполагает его образ "бойца без правил".

Но что-то не могу понять: всю дорогу Монсон был сторонником коммунистов, даже фотографировался с "красной" символикой. А потом вдруг пошел на выборы от "Единой России"...

Это что, КПРФ и ЕР одно и тоже? "Коммунисты, антикоммунисты - недосуг мне разбираться в ваших фракциях..."

То, что Монсона, только 3 месяца тому назад получившего российский паспорт, "развести" несложно - понятно. Но как быть с гражданами?

А вообще, конечно, фарс, а не выборы. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Т.Н."ед-ро" - Враг России !
Мимо ПРОХОДЯЩИЙ... написал 11.09.2018 00:36
...ЗДРАВСТВУЙТЕ!...
СТАТЬЯ:Победа "Единой России" над
народом.ОТ 10-9-18;01:31;
-->narzur.ru/pobeda-edinojj-rossii-
nad-narodom/
```````````
Т.Н."ед-ро" - Главный ВНУТРЕННИЙ
Враг ВСЕЙ России!Они - от ЧУЖ`ИХ!
* ДОЛОЙ - "ед-ро"!
* Т.Н."ед-ро" - В полит-ВЕДРО!!!
-----
Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО...
* Хорошего Вам(ВСЕМ...)настроения.
- Благодарю.
= = = = =
С уважением - Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 10-9-18.
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