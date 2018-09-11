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Московский листок

Собянин и в день выборов не отказал себе в радости бить детей

Опубликовано 11.09.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 0

омон выборы собянин полиция
Собянин и в день выборов не отказал себе в радости бить детей

Сначала для тех, кто считает, будто фельетонисты «Правды» катались как сыр в масле.

Катались в основном в плацкартных вагонах, потому что купейные бухгалтерия не оплачивала. Правда, в самолете разрешалось сидеть у окна.

И сказал мне однажды наставник - лучший стилист «Правды» Валентин Прохоров: «Иногда фельетоны пишутся ради одного предложения».

Так что Эзоповым языком мы овладевали с величайшим усердием, чтобы обойти цензурные рогатки и вилы.

Вот и эту заметку я написал ради заголовка. Потому что все остальное, как думается, «в зубах» принесут лучшие перья портала. А там уж как Анатоль Юрич решит.

Об «избиении младенцев» 9 сентября в Москве в день повторно самоназначения старшего оленевода Когалыма мэром Москвы затрубили уже к вечеру позавчера.

Гневом и возмущением насытила свою заметку несгибаемая революционерка и совесть нации Ксюша Собчак. Во время своей бескомпромиссной борьбы с «крестным отцом» за главное Кремля она на сей предмет помалкивала.

Хотя могла как кандидатка сделать всяко-разные выволочки и самому сожителю градоначальницы Раковой. И главе МВД Колокольцеву, и генпроку Чайке.

Да что там! Могла попенять за «эсэсовское отношение» к подросткам и главному росгвардейцу Золотову. Тому самому, который еще в глубоком детстве в ипостаси телохранителя Собчака его дочурку «слегка за шалости бранил и в летний сад гулять водил».

Ничего этого мы не видели. Как и другие потешные и непотешные кандидаты в президенты Ксюша после 18 марта исчезла из информационного пространства с глаз долой. А теперь по сути.

Буквально через несколько часов после закрытия в Москве избирательных участков некто Собянин объявил о своей победе и поблагодарил голосовавших за него.

Тут же сподобился устного поздравления и от негаранта Конституции. Среди мэрских сторонников начался радостный галдеж

Но вот читаю вчера окончательные итоги Мосгориизбиркома и недоумеваю: чего радоваться-то?

Москвичи в массе своей отказали знатному няксимвольцу в доверии и эти выборы, как и 5 лет назад, проигнорировали. Судите сами.

В столице 12 млн. жителей. Среди них имеющих право голоса - 7,2 млн. чел. Явка была 30%. Это даже меньше, чем на мэрских выборах 2013 г. с участием «главного конкурента» А.Навального.

За кандидата «партии сласти» С.Собянина проголосовало 70% пришедших на участки. Это 1 млн. 582 тыс. душ., или 22% всех избирателей.

Вы поняли эту оглушительную сенсацию? 70% избирателей «ногами проголосовали» против кремлевского фаворита.

Это при том, что на время избирательной кампании он не ушел в отпуск, и каждый день появлялся в телевизоре по какому-нибудь радостному поводу, рапортуя о своих бесконечных успехах.

Разве это победа? Самый настоящий провал! Г-н Собянин хоть и продолжит сидеть в мэрском кресле, но никак не может сказать, что он мэр всех москвичей и всей Москвы. Он мэр абсолютного меньшинства.

Я бы даже рискнул сказать: путинский ставленник - мэр силовиков, «гастеров», замордованных бюджетников, этнических диаспор и ОПГ. Но не создателей материальных благ.

И потому полегче ему надо со всякими реновациями, оптимизациями и прочими инновациями.



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