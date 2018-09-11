Общаги и выборы. Примерные обещания под звуки скрипки

7 сентября 2018 года жильцы общежитий Салюта, Трёхгорки и Зила и пришедшие их поддержать московские коммунисты посетили предвыборный штаб Собянина последний раз.

Напоминаем, по «закону о приватизации жилищного фонда», а также другим законодательным актам РФ - здания бывших общежитий не должны находиться в собственности полугосударственных структур (как это было с общежитием "Салюта"). У них не должны объявляться самозваные частные хозяева, как у общаг "ЗИЛа" и Трёхгорки. Все эти дома должны передаваться в муниципальный жилой фонд, а на их жильцов должны распространяться права на заключение договора социального найма и приватизацию. Но это в теории…

На практике же законы в РФ действуют так, как это выгодно владельцам крупных капиталов. На обычных же людей закон может обратить свое благосклонное (а не вредоносное) внимание только в том случае, если эти люди способны устроить в защиту своих прав хороший публичный скандал. Причём, чем громче, тем лучше. Перекрытие дороги (как показал пример Пикалёво, да и не только его) благотворно действует сразу. Если у людей не хватает на это энтузиазма или числа… можно применить и другие способы. Менее экстремальные, хотя и более медленные. Например, коллективно, под видеокамеру, посещать разные инстанции. Задавать неудобные вопросы. Не освобождать чиновников от своего присутствия, не получив ответов. Тоже действует, со временем.

Итак, общежитие «Салюта». В 2015 году людей из него пытались выселить на улицу. Люди смогли при помощи серий акций протеста остановить процесс. Но дом завис между «Салютом», городом и Росимуществом. В настоящее время жильцам удалось добиться принятия судебного решения о передаче дома городу. Однако решение было принято год назад, а дом авиастроителей всё ещё «парит в воздухе».

Жильцам общежитий Трёхгорки и ЗИЛа отравляют жизнь эффективные собственники, ранее захватившие и разорившие Трёхгорную мануфактуру и ЗИЛ. Людям не дают регистрировать родственников. С людей дерут коммуналку по завышенным тарифам. Жильцов общаг ЗИЛа постоянно пытаются «уплотнять» (переселяя на меньшую площадь). И главное – неопределенность. Жильцы общежитий ЗИЛа и Трёхгорки, как и жильцы общежития Салюта вынуждены опасаться, что их в любой момент могут попытаться выселить на улицу. Наконец, отметим юридический казус. Жильцы общежитий Трёхгорки постоянно и настойчиво беспокоили разные инстанции. Им удалось добиться изъятия городом у хозяев Трёхгорки одного из домов. А три другие дома (попавшие к собственнику при точно таких же обстоятельствах) город почему-то изымать отказывается. Почему? Непонятно.

За время избирательной кампании мы ходили в штаб Собянина трижды.

21 августа - жильцами общежитий Трёхгорки и Салюта были заданы вопросы.

6 сентября - жильцы общежитий напоминали о том, что вопросы заданы.

7 сентября - в соответствии с достигнутой 6 сентября договоренностью - за ответом.

В этот день к нам присоединилась делегация от общаг ЗИЛа. У неё тоже были вопросы к Собянину.

По итогам визита 7 сентября мы можем отметить, что очень рады следующим обстоятельствам:

Не пришлось прорываться в штаб для того, чтобы быть услышанными (в первый раз прорываться пришлось, 2-я и 3-я встречи обошлись уже без этого).

По ситуации в общежитиях Трёхгорки, Салюта и Зила сотрудниками штаба были отправлены аргументированные запросы в соответствующие инстанции.

Встретившие жильцов работники штаба, а также Павел Орлов (депутат Мосгордумы от Единой России) заверили их в следующем: "Мы принимаем все возможные меры".

Общежитие «Салюта» будет внесено в реестр собственности города Москвы. Причем достаточно быстро - «есть устные договоренности, что вопрос должен решиться, возможно, в ближайшие две-три недели».

Однако нас очень расстраивает:

По статусу общежитий Трёхгорки нам не сказали ничего определенного, кроме того что будут поданы запросы.

Как нам сообщили сотрудники штаба, 2-3 недели на внесение общежития «Салюта» в реестр собственности города - это примерная, устная договоренность. Никаких гарантий они дать не могут. Все зависит от Росреестра, на который они повлиять никак не могут. «Вопрос будет решён достаточно оперативно, если все нюансы по передаче документов соблюдены». А если Росреестр сочтет, что не соблюдены? Ну, понятно.

В общем, мы надеемся, что определенная польза от визита будет, но опасаемся, что доставать разные инстанции по данным поводам придётся ещё долго.

А перед штабом проходил скрипичный концерт.