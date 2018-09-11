Компания Sanofi давала взятки, чтобы её лекарства чаще прописывали пациентам

Фармацевтический гигант согласился на крупный штраф, чтобы прекратить разбирательство

Французская фармацевтическая компания Sanofi согласилась выплатить 25,2 млн долларов, чтобы разрешить ситуацию с обвинениями в даче взяток в США.

Дочерние предприятия Sanofi в Казахстане и на Ближнем Востоке платили должностным лицам за увеличение продаж своей продукции, сообщается на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

«Sanofi наладила в Казахстане систему откатов, чтобы выигрывать государственные контракты, а также чтобы продукцию французской компании чаще прописывали в рецептах», – говорится в заявлении комиссии.

Взяточничество, связанное с продажей фармацевтической продукции, остаётся серьёзной проблемой, несмотря на многочисленные профилактические меры, считает представитель комиссии Чарльз Кейн.

«Всё это показывает, что необходимо провести ещё больше работы для устранения конкретных рисков, связанных с фармацевтической промышленностью», – добавил он.

Agence France-Presse отмечает, что аналогичные схемы Sanofi применяла также в Иордании, Ливане, Бахрейне, Кувейте, Катаре, Йемене, Омане и Объединённых Арабских Эмиратах в период с 2006 по 2015 год.

По данным издания, фармацевтическая компания не подтвердила, но и не отрицала обвинений.

В итоге Sanofi согласилась заплатить большую сумму, чтобы прекратить разбирательство: компания вернёт 17,5 млн долларов незаконно присвоенных доходов, перечислит 2,7 млн долларов за просрочку выплат и заплатит административный штраф в размере 5 млн долларов.

В августе 2018 года расследование в отношении компании Sanofi началось в Китае. Сотрудники фармацевтического гиганта под видом грантов на исследования передали взятки 500 врачам и 70 больницам.

Думаем, что похожая ситуация и с другими западными корпорациями в Казахстане, которые являются участниками коррупционных схем по капиталистическому разграблению природных богатств страны и национального дохода. Этот факт еще раз показывает о необходимости тотальной национализации всех флагманов промышленности, пересмотра контрактов по недропользованию и выдворению западных корпораций из Казахстана.

От редакции: В России информации о взятках от Sanofi нет, что может быть связано как с тем, что в РФ эта компания действует исключительно чистыми методами. Либо с тем, что она дает взятки на таком высоком уровне, что к этому не подступиться.

К примеру, по данным консалтинговой фирмы "Делойт", 35% представителей фармбизнеса основной проблемой российского рынка назвали недостаточную платежеспособность населения. Планируя прибыли, фармацевты рассчитывают не столько на продажи на свободном рынке, сколько на бюджетные закупки. Так, упомянутая Sanofi, несмотря на хорошую позицию локализуемой в РФ вакцины на рынке (сейчас его доля в коммерческом сегменте составляет около 30%), основной своей целью называет включение препарата в национальный календарь профилактических прививок.

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Можно напомнить и об отзыве лицензии у ФГБУ "Научный центр экспертизы средств медицинского применения Минздрава РФ" (НЦЭСМП). В результате проверок было установлено, что НЦЭСМП допустил нарушения при сертификации вакцин. Но сертификации вакцин Sanofi это в конечном счете не помешало.

В России давно производится пневмококковая вакцина, которая покрывает порядка 13 серотипов, но нужна также вакцина с количеством серотипов более 13. Такую вакцину, которая зарегистрирована в РФ, производит только французская фармкомпания Sanofi...