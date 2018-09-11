Россиянам ограничат кредиты, если платежи по ним будут превышать 50% дохода

Комитет Государственной думы по финансовому рынку разрабатывает законопроект, запрещающий выдавать россиянам кредиты, если платежи по ним превышают половину совокупного дохода семьи, сообщает газета "Известия". Изменения коснутся законов "О банках и банковской деятельности" и "О микрофинансовых организациях". Завершить разработку нормативной базы комитет планирует этой осенью. По словам председателя комитета Анатолия Аксакова, выбор отметки в 50% обусловлен мировой практикой.

В свою очередь Центробанк разрабатывает механизм регулирования потребительского кредитования на основе показателя долговой нагрузки, сообщили изданию в пресс-службе регулятора. Это делается «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения», добавил представитель Банка России.

Согласно данным бюро кредитных историй "Эквифакс", сейчас в среднем по стране граждане тратят на выплату кредита 40% дохода.

Инициатива депутатов несет в себе и определенные риски, считают эксперты. По словам вице-президента Ассоциации российских банков Эльмана Мехтиева, те, чья долговая нагрузка окажется выше, в итоге могут пойти к «черным кредиторам».