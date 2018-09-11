В ЕР пообещали лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу

В руководстве "Единой России" в Госдуме подтвердили намерение отстранить депутата Наталью Поклонскую от должности зампреда комитета по безопасности и противодействию коррупции из-за ее отказа проголосовать за проект закона о повышении пенсионного возраста.

"Наша позиция не изменилась: обсудим на заседании фракции и подготовим решение об освобождении ее от поста заместителя председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции", - сообщили агентству "Интерфаксу" во вторник в руководстве фракции.

По его словам, лишение Поклонской ее второго поста - руководителя комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе, предоставляемых депутатами Госдумы, - пока обсуждается. "Окончательного решения еще нет", - отметил источник.

"Есть опасения, что Наталья Владимировна будет трактовать это решение, в случае его принятия, как некую "расправу" с ней - поскольку она, якобы, активно борется с коррупцией и кому-то мешает. Это, конечно, не так. Но мы видим, что предпосылки к тому, чтобы объяснять ситуацию именно таким образом, уже есть", - пояснил представитель фракции.