В российских тюрьмах появятся отдельные бараки для бизнесменов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) согласовала выделение отдельных блоков в тюрьмах для осужденных по экономическим преступлениям, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Поэтому мы обратились с предложением создать специальное отдельное учреждение для тех, кто по экономическим статьям, но это сегодня невозможно… Тем не менее, они пошли нам навстречу и приняли решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям", - цитирует РИА Новости Титова.

По словам бизнес-омбудсмена, это позволит "серьезно изменить для бизнеса ситуацию, будет намного проще решать свои вопросы".

"Обычно сажают (обвиняемых в экономических преступлениях) в тяжелые условия, чтобы выбить признания, с уголовниками, в курящие камеры, устраивают им невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения… Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно", — отметил Титов.