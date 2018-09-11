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Московский листок

В российских тюрьмах появятся отдельные бараки для бизнесменов

Опубликовано 11.09.2018 в разделе комментариев 1

В российских тюрьмах появятся отдельные бараки для бизнесменов

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) согласовала выделение отдельных блоков в тюрьмах для осужденных по экономическим преступлениям, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Мы обращались в ФСИН с таким предложением, поскольку это огромная проблема, когда они сидят вместе с уголовниками. И бизнесу всегда тяжелее сидеть в тюрьме, особенно в колонии, даже не в СИЗО. Поэтому мы обратились с предложением создать специальное отдельное учреждение для тех, кто по экономическим статьям, но это сегодня невозможно… Тем не менее, они пошли нам навстречу и приняли решение создавать специальные зоны, блоки, отсеки, в которых будут отдельно сидеть обвиняемые по экономическим преступлениям", - цитирует РИА Новости Титова.

По словам бизнес-омбудсмена, это позволит "серьезно изменить для бизнеса ситуацию, будет намного проще решать свои вопросы".

"Обычно сажают (обвиняемых в экономических преступлениях) в тяжелые условия, чтобы выбить признания, с уголовниками, в курящие камеры, устраивают им невыносимые условия, и тогда все это сильно влияет на бизнес и заставляет принимать неправильные для себя решения… Если это будет отдельный отсек, это будут экономические статьи, это будут люди одного менталитета, у них не будет уголовного прошлого, так просто посадить и выбить из них признание будет сложно", — отметил Титов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
киргуду написал 11.09.2018 12:57
интересно,балодю с димоном вкаку камеру определят....
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