Майские указы Путина привели к двукратному сокращению младшего медперсонала

Реализация майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, направленных на повышение зарплат бюджетникам, привела к массовому сокращению младшего медперсонала в российских больницах, сообщает РБК со ссылкой на сентябрьский мониторинг экономической ситуации в России РАНХиГС.

Эксперты отмечают, что рост зарплат обеспечивало не только увеличение фонда оплаты труда, но и сокращение штатов бюджетных учреждений. Так, в сфере образования в 2013–2018 годах количество работников сократилось с 2,32 млн до 2,17 млн. «При этом сокращалась численность наиболее квалифицированных групп работников — преподавателей вузов и научных сотрудников. Именно для этих профессиональных групп в сфере образования рост оплаты труда был наибольшим — за последние пять лет их средняя зарплата удвоилась в номинальном выражении. Одновременно происходила реформа в области высшего образования — сокращение и реорганизация вузов, закрытие большей части филиалов», - объясняют экономисты. Рост зарплат работников вузов был связан именно со снижением числа низкооплачиваемых рабочих мест.

В наиболее выигрышном положении от выполнения «майских указов» оказались учителя, преподаватели дошкольного и среднего профессионального образования и врачи. Их численность за 5 лет почти не изменилась.

Младшему медперсоналу пришлось сложнее - его численность за пять лет, по официальным данным, сократилась с 687 тыс. до 299 тыс. человек. Негативный эффект майские указы частично оказали и на средний медперсонал, занятость в котором уменьшилась с 1,44 млн до 1,32 млн человек. Количество врачей снизилось незначительно — на 3%.

Эксперты отмечают, что младший медицинский персонал фактически оказался исключенным из-под действия указов и, более того, лишилась льгот, которые полагаются медработникам (сокращенная рабочая неделя и дополнительно оплачиваемый отпуск).

Сотрудников переводили на должности уборщиков, хотя их обязанности при этом не менялись. Часть обязанностей перешла и к среднему медперсоналу, указывают эксперты.

"Поэтому в условиях ограниченного ФОТа организации здравоохранения смогли довести зарплаты среднего медицинского персонала до целевого уровня, оставив большую их часть на рабочих местах, тогда как младший персонал был либо уволен, либо переведен на другие рабочие места, не отмеченные в указе", - отмечают экономисты.