Глава Росгвардии Золотов пообещал сделать из Навального "сочную отбивную"

Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов опубликовал видеообращение, в котором ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Генерал заявил, что оппозиционер допустил в его отношении "оскорбительные, клеветнические измышления", и вызвал его "на поединок". "В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию… Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — сказал генерал.

При этом он не стал отрицать, что в его ведомстве есть недостатки, в том числе и "коррупционные". Однако, по словам генерала, нечистых на руку сотрудников оперативно выявляют органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, Службы собственной безопасности.

"Они у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей. И, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела", - отметил Золотов.

Напомним, 23 августа ФБК опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. В Фонде утверждают, что после того как в декабре 2017 года эксклюзивным поставщиком стал ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», цены на основные продукты выросли в 2-3 раза.

«Сумма этих контрактов 2 млрд 100 млн руб.! Сами понимаете, если все продукты подорожали в 2-3 раза, то на морковке и капусте украли никак не меньше миллиарда рублей!», – отмечалось в расследовании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Росгвардии Виктора Золотова, заявив, что генерал его не согласовывал с Кремлем. При этом Песков отметил, что в Кремле не расценивают слова Золотова как угрозу. «Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», - сказал Песков.