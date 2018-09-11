Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава Росгвардии Золотов пообещал сделать из Навального "сочную отбивную"

Опубликовано 11.09.2018 в разделе комментариев 4

Глава Росгвардии генерал армии Виктор Золотов опубликовал видеообращение, в котором ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК). Генерал заявил, что оппозиционер допустил в его отношении "оскорбительные, клеветнические измышления", и вызвал его "на поединок". "В отношении меня вы допустили оскорбительные, клеветнические размышления, в офицерской среде не принято просто так прощать. Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию… Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую сочную отбивную", — сказал генерал.

При этом он не стал отрицать, что в его ведомстве есть недостатки, в том числе и "коррупционные". Однако, по словам генерала, нечистых на руку сотрудников оперативно выявляют органы контрразведки, военной прокуратуры, Счетной палаты, Службы собственной безопасности.

"Они у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей. И, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаем под суд — вот так у нас обстоят дела", - отметил Золотов.

Напомним, 23 августа ФБК опубликовал расследование о нарушениях при закупках питания для Росгвардии. В Фонде утверждают, что после того как в декабре 2017 года эксклюзивным поставщиком стал ООО «Мясокомбинат «Дружба народов», цены на основные продукты выросли в 2-3 раза.

«Сумма этих контрактов 2 млрд 100 млн руб.! Сами понимаете, если все продукты подорожали в 2-3 раза, то на морковке и капусте украли никак не меньше миллиарда рублей!», – отмечалось в расследовании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Росгвардии Виктора Золотова, заявив, что генерал его не согласовывал с Кремлем. При этом Песков отметил, что в Кремле не расценивают слова Золотова как угрозу. «Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», - сказал Песков.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 4
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Гугл...
Да уж! написал 11.09.2018 14:46
Вот Навальный пусть и спросит, чего господин Золотов делал на этих похоронах известного криминального братка.
Ответить
это смертный приговор Лехе.Его наверняка забьют в камере,
или выпустят, написал 11.09.2018 14:45
и в подьезде собственного дома его забьет горный россиянин,пехотинец путина,забьет копытами.
А может миллиардер золотов вывезет его на москворецкий мост,где грохнули Немцова и там ,закованного в наручники, будет зверски избивать,чтоб устрашить оккупированое население.Это будет ритуальное убийство.
Ответить
Гугл...
рулит! написал 11.09.2018 14:45
Кажется, вся страна уже знает про то, что господин Золотов еще с 90-х знаком с криминальными авторитетами. Все в открытом доступе. Гуглим, например вот так: "Золотов на похоронах криминального авторитета Ромы Цепова" и смотрим картинки.
Ответить
Насральный
Фельдшер написал 11.09.2018 14:41
На дуэль можно вызывать как минимум равного себе достоинства, следовательно и тот тоже жулик.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Есть ли вам дело до автокефальности украинской церкви?:
Результаты
Интернет-ТВ
ОВД-Инфо: на акциях против пенсионной реформы задержали более тысячи человек
ОВД-Инфо: на акциях против пенсионной реформы заде...
10.09.2018
Игорь Стрелков: Кремль примет только худшие решения
Игорь Стрелков: Кремль примет только худшие решени...
11.09.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава Росгвардии Золотов пообещал сделать из Навального "сочную отбивную" (4)
Майские указы Путина привели к двукратному сокращению младшего медперсонала (0)
В российских тюрьмах появятся отдельные бараки для бизнесменов (6)
В ЕР пообещали лишить Поклонскую поста в комитете Госдумы за отказ поддержать пенсионную реформу (5)
Россиянам ограничат кредиты, если платежи по ним будут превышать 50% дохода (6)
Компания Sanofi давала взятки, чтобы её лекарства чаще прописывали пациентам (0)
Общаги и выборы. Примерные обещания под звуки скрипки (0)
Собянин и в день выборов не отказал себе в радости бить детей (20)
Игорь Стрелков: Кремль примет только худшие решения (4)
Джефф Монсон теперь депутат от "Единой России" (23)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: В Стране Теней
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Зачем доллары перекрашивать в рубли?
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Капитализм против здоровья
Максим Калашников Максим Калашников: Игорь Стрелков о расколе православия
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Медицина продается недорого
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss