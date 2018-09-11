В начале следующей недели в Москве похолодает до нуля градусов

Средняя дневная температура воздуха в столичном регионе с начала следующей недели понизится до нуля градусов, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Гидрометцентра.

"В понедельник, 17 сентября, в столичный регион придет более холодный воздух из-за скандинавского антициклона. При умеренном северном ветре температура в течение суток составит минус 2 - плюс 3 градуса, что близко к норме", - говорится в сообщении пресс-службы Гидрометцентра.

На этой же неделе будет тепло, хотя ожидаются дожди с порывами ветра.

"Из-за надвигающегося со Скандинавии циклона 12 и 13 сентября в Москве и Подмосковье ожидается дождь и будет ветрено, порывы южного, а днем 12 сентября юго-западного ветра могут достигать 12-18 метров в секунду. 13 сентября ветер будет юго-западный и западный", - говорится в сообщении.

В выходные, 15 и 16 сентября, в столичный регион придет облачная погода с прояснениями, небольшое понижение температуры и несильный дождь. Ночью термометры в Москве и Подмосковье покажут 5-10 градусов, а днем 15-20 градусов выше ноля.