Отток капитала из РФ в январе-августе вырос почти в три раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-августе текущего года вырос в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 26,5 миллиарда долларов, свидетельствуют данные ЦБ.

"Чистый вывоз капитала частным сектором в январе — августе 2018 года, по оценке Банка России, составил $26,5 млрд", - отмечается в сообщении.

В январе — августе 2017 года показатель составлял $9,6 млрд.

В январе — июле 2018 года чистый отток капитала увеличился в годовом выражении в 2,5 раза – до $21,5 млрд. В аналогичный период 2017 года этот показатель составил $8,7 млрд.

Отметим: в начале года ЦБ уверял, что в 2018 году из страны будут выведены не более $ 16 млрд. В марте регулятор поднял свою оценку до $19 млрд, а в июне – до $30 млрд.

В сентябре Минэкономразвития РФ повысило прогноз по чистому оттоку капитала из РФ на 2018 год до $41 млрд.