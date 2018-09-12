"Навальный должен принять вызов смертельным оружием"

Вызов генерала армии Золотова находящемуся в заключении рядовому запаса Навальному - явление, конечно, беспрецедентное, как в истории современной политики, так и в истории дуэлей как таковых.

Чтоб было понятно, что нарушил полицейский генерал (надо сказать, полицейских обычно на дуэль вызывать брезговали), достаточно ознакомиться с дуэльным кодексом, принятым в Российской империи.

Дуэль может и должна происходить только между равными.

Основной принцип и назначение дуэли — решить недоразумение между отдельными членами общей дворянской семьи между собою, не прибегая к посторонней помощи.

Дуэль служит способом отмщения за нанесенное оскорбление и не может быть заменена, но вместе с тем и не может заменять органы судебного правосудия, служащие для восстановления или защиты нарушенного права.

Оскорбление может быть нанесено только равным равному.

Лицо, стоящее ниже другого, может только нарушить его право, но не оскорбить его.

Поэтому дуэль, как отмщение за нанесенное оскорбление, возможна и допустима только между лицами равного, благородного происхождения. В противном случае дуэль недопустима и является аномалией, вторгаясь в область судебной компетенции.

Насчет "благородного" происхождения удраника коммунистического труда т.Золотова все ясно. Впрочем, с потомственным дворянством г.Навльного тоже сомнения. Но ладно.

Однако есть в дуэльном кодексе одно важное обстоятельство: определение дуэли, данное русским военным писателем начала века П. А. Швейковским, гласит: «Поединок есть условленный бой между двумя лицами смертоносным оружием для удовлетворения поруганной чести, с соблюдением известных установленных обычаем условий относительно места, времени, оружия и вообще обстановки выполнения боя».

То есть бой "на кулачках" никак к дуэли не относится. Если уж генерал заплечной службы вызывал на дуэль Навального, то пусть уж бьется по традиции. Насмерть. Или по крайней мере с риском быть убитым. За язык никто не тянул...

Навальному никак нельзя "соскочить" с дуэли. Никак.

Но за ним выбор оружия - Золотов ему его, кстати, предоставил: "...вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно". Слова "куда угодно" прозвучали.

Навальному 42 года, Золотову 64, но по сравнению с генералом Леша, прямо скажем, дрищ. Значит, нужны такие орудия дуэли, где преимущества в возрасте будут на стороне Навального, а вот искусство мордобоя не потребуется. И дуэльный кодекс не просто дает это право, а просто обязывает - оружие должно быть смертоносным.

Золотов, несомненно, стреляет лучше Навального. Но ведь никто не позволит стреляться по-настоящему - тот, кто попал, неизбежно должен будет оказаться на скамье подсудимых по целой серии статей.

Но есть вариент дуэли с одним револьвером - так называемая "русская рулетка". Проигравший проходит по разряду самоубийц. А искусство стрельбы значения не имеет - в упор как правило все попадают. Победа зависит только от везения.

Стремно? Да, конечно. Но зато что-то мне подсказывает, что знаю, кто первым "соскочит"...

Второй вариант, где шансы обоих равны - это бой на саблях, шпагах, катанах. То есть оружием, которым оба в равной степени не владеют, но которое является с одной стороны смертоносным, а с другой - совершенно законным.

В общем, поубивают друг друга навряд ли, но кровищи напускают - примерно как германские студенты в 19-м веке, когда без пары дуэльных шрамов в приличном обществе и не появишься.

Навальному один-другой такой шрам только на пользу, а Золотову - неприлично. Битый генерал всегда плохо.

Но ведь и соскочить нельзя...

А.Б.